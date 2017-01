Ultima ora

01:28Calcio: Pioli,non ci voleva,ora Inter lavorerà ancora di più

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "Una partita si può perdere, ci sta anche fare qualche errore in più del normale, ma le grandi squadre sanno ripartire alla grande e sistemare le cose che non hanno funzionato. Noi proveremo a farlo, perché io sono convinto di allenare una grande squadra". Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli carica i suoi dopo il Ko di Coppa Italia contro la Lazio. "Non ci voleva - ammette -, ma lavoreremo ancora più duro perché conosciamo il valore del prossimo avversario (la Juventus in campionato n.d.r.)". I rimpianti di Pioli sono per il primo gol preso, quello di Felipe Anderson. "Abbiamo cominciato benissimo, molto meglio che in campionato contro la Lazio - dice -. Poi abbiamo commesso una disattenzione grave che abbiamo pagato caro. E favorito la Lazio che è brava a ripartire. Qualche errore è stato fatto, ma fossimo rimasti in 11 avremmo avuto la possibilità di recuperare. I giocatori ce l'hanno messa tutta e faccio loro i complimenti. Dobbiamo curare le piccole cose, abbiamo preso un gol in cui eravamo ben piazzati".

01:15Calcio: Biglia, vittoria meritata con sacrificio di tutti

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Cosa è successo con il tifoso dopo il ko contro il Chievo? Ho reagito a una critica immeritata. Non ho rimorsi per ciò che ho fatto, l'unica cosa che mi dispiace è che la scena sia avvenuta davanti agli occhi di mio figlio. Smentisco che sia stata coinvolta mia moglie, per fortuna non è accaduto. Il tifoso ha il diritto di criticare e di fischiare ma le parole che ho sentito non erano giuste e ho reagito". Al termine di Inter-Lazio di Coppa Italia, il capitano dei biancocelesti Lucas Biglia (oggi a segno su rigore) più che parlare dell'impresa della squadra di Inzaghi parla di quanto è accaduto sabato scorso dopo il fischio finale del match perso contro il Chievo. "I tifosi mi possono fischiare e lo accetto - spiega - ma in quella occasione si è andati oltre e ho avuto quella reazione. Purtroppo l'accaduto è stato visto da mio figlio. Oggi nel secondo tempo non abbiamo saputo gestire il pallone con un uomo in più. Abbiamo sofferto ma meritato la vittoria col sacrificio di tutti. Il futuro? Rimango alla Lazio".

00:44Meningite: morto giovane nel trevigiano,forma non contagiosa

(ANSA) - TREVISO, 31 GEN - Un giovane di 18 anni trevigiano, che era stato ricoverato la settimana scorsa per meningite da pneumococco, è morto stasera nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Conegliano ( Treviso). Il giovane era stato ricoverato il 24 gennaio scorso perché presentava sintomi di nausea e aveva la febbre molto alta. Le sue condizioni erano apparse fin dal primo momento molto gravi. Dalle analisi mediche, subito avviate, era emerso che era stato colpito da meningite da pneumococco, una forma non contagiosa. Inutili i tentativi dei medici di salvarlo. La forma di meningite che aveva colpito il giovane non prevede alcuna azione di profilassi pubblica, come era stato specificato dalla stessa azienda ospedaliera.

00:42Calcio: Liverpool-Chelsea è pari, Ranieri ancora un Ko

(ANSA) - LONDRA, 31 GEN - Finisce in parità, 1-1, il big-match della 23/a giornata di Premier League fra Liverpool e Chelsea. Al gol della squadra di Conte di David Luiz su punizione, al 24' pt, risponde Wijnaldum al 12' della ripresa. Così ora i Blues londinesi hanno 9 punti di vantaggio (56 contro 47) sulla coppia formata da altre due squadre della capitale, Arsenal e Tottenham. I Gunners di Wenger hanno perso in casa 1-2 contro il Watford di Mazzarri, che fa giocare Niang ma è 'corsaro' grazie alle reti di Kaboul e Deeney, mentre il Tottenham ha pareggiato 0-0 con lo Swansea. Nuovo Ko per il Leicester di Ranieri, sconfitto 1-0 sul campo del Burnley (rete di Volkes) e adesso quartultimo con 21 punti. Domani si giocano tre posticipi: West Ham-Manchester City, Manchester United-Hull e Stoke City-Everton.

00:29Calcio: Verre dal Pescara alla Sampdoria, ma da giugno

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - E' ufficiale l'arrivo in casa Sampdoria del centrocampista Valerio Verre dal Pescara. È' stato acquistato a titolo definitivo per 4,5 milioni compresi i bonus. Il giocatore resterà però in Abruzzo fino al termine di questo campionato, poi da giugno si unirà alla squadra blucerchiata per iniziare la sua avventura in Liguria. Verre, classe 1994, già la scorsa estate era stato trattato dalla Sampdoria ma la società non era riuscita a trovare l'accordo col Pescara.

00:28Sparatoria durante rapina vicino Roma, feriti 2 rapinatori

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Rapina con sparatoria in serata a San Cesareo, alle porte di Roma. Intorno alle 19 un commando di 4 persone è entrato in un magazzino che si occupa di manutenzione e incassi di slot machine e si è fatto consegnare il denaro. Alcuni dipendenti che erano riusciti a nascondersi hanno dato l'allarme al 112. Sul posto due pattuglie dei carabinieri che hanno intercettato i rapinatori mentre uscivano. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che i malviventi alla vista dei carabinieri abbiano sparato e i militari hanno risposto al fuoco. I rapinatori hanno tentato la fuga in auto, ma sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri della compagnia di Palestrina. Tre al momento i fermati, di cui due trasportati in ospedale per ferite d'arma da fuoco. Il quarto uomo è riuscito a fuggire a piedi per le campagne. Recuperato il bottino e delle pistole.

00:21Calcio: Coppa Italia, 1-2 a Inter, Lazio in semifinale

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Lazio si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo l'Inter per 2-1 nel match unico dei quarti di finale giocato allo stadio 'Meazza' di Milano. Biancocelesti in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Felipe Anderson. Nella ripresa rigore trasformato da Biglia e gol di Brozovic. Espulsi Miranda (9' st) e Radu (31' st). Nella doppia sfida di semifinale la squadra di Simone Inzaghi affronterà la vincente del confronto Roma-Cesena che si gioca domani.