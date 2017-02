Ultima ora

11:36Esercito Israele inizia sgombero abitanti Amona

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 FEB - L'esercito israeliano ha dato il via allo sgombero dell'avamposto illegale ebraico di Amona in Cisgiordania. Lo riferisce la Radio Militare. Sul posto ci sono giovani manifestanti e abitanti che intendono opporsi con resistenza passiva all'evacuazione decisa dalla Corte Suprema a Gerusalemme. Oltre all'esercito ad Amona ci sono circa 100 agenti della guardia di frontiera.

11:18Le rubano identità per truffa, negato accesso a cure

(ANSA) - CROTONE, 1 FEB - Ruba l'identità ad una ignara signora napoletana che si vede negare l'accesso alle prestazioni sanitarie di base nella città di residenza a causa del trasferimento del proprio domicilio fiscale in provincia di Crotone. Un agente di commercio calabrese, già noto per simili precedenti, è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Crotone per falso ideologico e illecito trattamento di dati personali. I finanzieri, su delega della Procura della Repubblica di Crotone, hanno scoperto che la donna non era più nelle condizioni di poter fruire della copertura sanitaria da parte della Regione Campania in quanto intestataria di una partita Iva di un'impresa con sede nella provincia calabrese. Gli approfondimenti successivi hanno consentito, inoltre, di accertare che era stata presentata, a insaputa della donna, una falsa dichiarazione di inizio attività, per una azienda di fatto inattiva, mediante il servizio Telematico dell'Agenzia dell'Entrate, ad opera del "procacciatore d'affari" crotonese.(ANSA).

11:15Pd: Emiliano, con congresso Renzi verrebbe travolto

(ANSA) - BARI, 1 FEB - "Non ho l'impressione che né a destra, né il M5s, né noi siamo pronti con una idea da presentare alle elezioni. Si va alle elezioni solo per salvare una classe politica e probabilmente un segretario del partito che se facesse il congresso verrebbe travolto". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (Pd), nel corso della trasmissione '24Mattino' su Radio24. Emiliano potrebbe essere uno degli sfidanti di Renzi per la guida del Partito democratico. "Se noi a settembre, come è ovvio - ha rilevato - facessimo il congresso e poi vedessimo chi vince, io dico che Renzi lo perde il congresso". Per Emiliano, dunque, l'ex premier "vuole andare a votare prima perché non vuole pagare il dazio". "Ma è una roba - ha concluso - che non sta né in cielo né in terra in un paese civile e normale".

11:13Iran: Parlamento, programma difesa e missili non negoziabile

(ANSA) - TEHERAN, 1 FEB - "I programmi di difesa e missilistici dell'Iran non saranno negoziati con nessuno". Lo ha detto il portavoce della Commissione sicurezza nazionale e politica estera del Parlamento iraniano (Majlis), Hossein Naghavi Hosseini, riportando a Farsnews le decisioni dell'organismo parlamentare. "In una sessione speciale della Commissione è stato sottolineato che a nessun Paese è permesso di interferire nei programmi missilistici e di difesa dell'Iran", ha detto Hosseini aggiungendo che "il programma dovrà continuare con tutti i mezzi e fortemente". La riunione si è svolta alla presenza del comandante delle Forze aerospaziali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica (Irgc), generale Amir Ali Hajizadeh, e del vice ministro degli Esteri, Majid Takht-Ravanchi. "Nella riunione - ha concluso Hosseini -, oltre al potenziamento del programma missilistico dell'Iran, abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Usa e delle dichiarazioni sconsiderate del presidente americano".

11:08Ucraina: ribelli, almeno 2 civili uccisi in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 1 FEB - Almeno due civili sono morti e uno è rimasto ferito nelle ultime 24 ore dei combattimenti nel Donbass: lo denuncia il portavoce del ministero della Difesa dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, Eduard Basurin, accusando le forze armate ucraine di aver aperto il fuoco con l'artiglieria su zone abitate. Inoltre, secondo le autorità separatiste di Makiivka, vicino Donetsk, stamane due minatori della miniera Shchehlovska-Hluboka sono rimasti feriti dall'esplosione di un colpo d'artiglieria mentre andavano a lavorare.

11:02Annuncia suicidio su Fb per delusione d’amore, salvata

(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - Ancora pochi minuti e si sarebbe tolta la vita. Così una giovane 25enne, a Napoli, aveva deciso di togliersi la vita annunciandolo pubblicamente su Facebook. L'intervento tempestivo degli agenti della sezione Volanti dell'ufficio Prevenzione generale e del commissariato Vomero ha consentito di evitare il peggio. La sala operativa ha inviato alcune volanti a Piazza Vanvitelli dopo che era giunta la richiesta di aiuto di un uomo: la figlia aveva lasciato casa da alcune ore pubblicando un post circa la sua volontà di farla finita. La motivazione: una storia di amore conclusa ma non accettata. Gli agenti hanno dapprima rintracciato l'ex fidanzato che ha contattato la 25enne per un appuntamento al Vomero. Difatti la giovane si è presentata dopo una mezz'ora. Ma l'intera zona era stata circondata dai poliziotti che, appena visto la ragazza, l'hanno raggiunta, evitando che mettesse in atto il gesto annunciato.(ANSA).

10:58Isis: maxi blitz antiterrorismo in Germania

(ANSA) - BERLINO, 1 FEB - Maxi blitz antiterrorismo tra ieri sera e stamattina in Germania. In Assia, all'alba di oggi, sono stati perquisiti 54 luoghi, fra appartamenti privati, imprese e moschee. Secondo la Bild nel mirino degli investigatori ci sono 16 persone, di età compresa fra i 16 e 46 anni, sospettate di essere in qualche modo coinvolte in attività terroristiche. Figura principale nelle indagini un tunisino di 36 anni, il cui mandato d'arresto è stato spiccato in base al sospetto che sia un reclutatore dell'Isis che aveva in programma la preparazione di un attentato. Ieri sera invece tre sospetti terroristi sono stati arrestati a Berlino con il sospetto di stretti contatti con l'Isis, e collegamenti in Siria e in Iraq. Nelle indagini è coinvolta, ancora una volta, la moschea di Moabit della capitale tedesca.