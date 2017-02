Ultima ora

14:35Weber, Le Pen un’imbrogliona che non rispetta le regole

(ANSA) - BRUXELLES, 1 FEB - "Marine Le Pen è una imbrogliona che non rispetta le regole e ora deve rimborsare 300 mila euro di soldi dei contribuenti europei. I cittadini non possono piu' tollerare questo tipo di abuso". Così il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber, in merito al rifiuto di Le Pen di restituire i 300.000 euro ricevuti dal Parlamento europeo, con cui l'eurodeputata e leader del Front National avrebbe pagato suoi assistenti a Strasburgo per occuparsi del partito in Francia. "Marine Le Pen - afferma Weber - sembra considerare se stessa al di sopra delle regole. Ciò dimostra la vera natura del Front National".

14:33Schiaffi e scappellotti a bimbi, sospesa maestra elementare

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 1 FEB - Una maestra elementare, P.T.D., di 66 anni, è stata sospesa per un anno dall'attività perché accusata di maltrattamenti aggravati nei confronti dei bambini di 6-7 anni che le erano affidati. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Reggio Calabria al termine di indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dal procuratore Federico Cafiero de Raho e dall'aggiunto Gerardo Dominijanni. L'insegnante, secondo l'accusa, era solita minacciare i piccoli - anche con un bastone battuto sulla cattedra - per farli stare tranquilli e, quando non ci riusciva, li colpiva con scappellotti e schiaffi. In un caso ha anche preso un bambino per i capelli trascinandolo per l'aula. A far scattare le indagini, è stata la denuncia dei genitori di un bambino preoccupati perché loro figlio aveva più volte manifestato insofferenza a frequentare le lezioni per paura di quanto lui e i suoi amichetti subivano da parte dell'insegnante. Gli investigatori hanno pertanto nascosto delle telecamere nell'aula.(ANSA).

14:25Proiettili in bagaglio, saudita arrestata a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 1 FEB - Una trentenne saudita è stata arrestata all'aeroporto Marco Polo di Tessera dalla Polizia di frontiera e dalla Digos perchè nel suo bagaglio a mano sono stati ritrovati due proiettili calibro 7.62, mentre nel suo cellulare è stata scoperta la foto di una donna velata con un kalashnikov in mano e la scritta Allah Akbar. La giovane stava rientrando in Arabia Saudita passando per Istanbul. E' stata arrestata per detenzione di munizioni e armi da guerra e portata nel carcere veneziano della Giudecca.

14:23Terremoto: sfollato non vuole lasciare paese, arrestato

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 1 FEB - I carabinieri hanno arrestato uno sfollato di Pescara del Tronto, Enzo Rendina, con l'accusa di interruzione di pubblico servizio per non aver ottemperato all'ordine del sindaco di Arquata del Tronto di evacuare il territorio comunale a seguito del terremoto del 30 ottobre scorso. Il 28 dicembre il sindaco Aleandro Petrucci gli aveva fatto notificare una diffida ad andarsene, ma Rendina era rimasto lì, prima sotto una tenda della protezione civile e poi in una dei vigili del fuoco. Stamane è comparso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Marco Bartoli per il processo per direttissima. Interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale le accuse di cui deve rispondere. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato al prossimo 20 marzo. Il 58enne è stato quindi rimesso in libertà. "È un arresto assurdo, di un uomo che ha la sola colpa di essere innamorato della propria terra e che lì vuole vivere", il commento del suo legale, l'avv. Francesco Ciabattoni.

14:21Rapina in villa, coniugi malmenati

(ANSA) - PISA, 1 FEB - Cinque banditi incappucciati e armati di pistola hanno aggredito una coppia a Pisa nella loro villa nei pressi dell'aeroporto e, dopo avere picchiato i coniugi, si sono fatti aprire la cassaforte fuggendo con tutti i gioielli per un valore di circa 100 mila euro. Sull'episodio, avvenuto lunedì sera dopo le 21, indaga la polizia. I coniugi rapinati hanno riportato ferite guaribili in due settimane. Secondo quanto si è appreso, i malviventi erano stranieri, probabilmente provenienti dall'est europeo, e hanno atteso le vittime nascosti nel giardino della loro proprietà. La squadra mobile non esclude che il raid, compiuto con brutalità, sia stato compiuto da una banda organizzata che aveva studiato il colpo nei dettagli. I banditi erano incappucciati e sono spuntati dal buio non appena i coniugi sono rincasati: li hanno picchiati e legati con delle fascette di plastica e poi hanno minacciato l'uomo puntandogli la pistola all'addome per farsi aprire la cassaforte. Si sono poi allontanati con l'auto della coppia abbandonandola a 500 metri di distanza. Anche i telefonini dei coniugi sono stati gettati lontano per ritardare l'allarme scattato molti minuti più tardi intorno alle 22.30 quando il proprietario di casa è riuscito a liberarsi tagliando le fascette con un coltello da cucina. (ANSA).

14:19Media, uomo armato prende ostaggi ospedale Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 1 FEB - Media turchi riferiscono che un uomo armato sta tenendo in ostaggio membri dello staff di un ospedale nel centro di Istanbul. Sono diversi medici ed altre persone dello staff dell'ospedale Carrahppasa di Istanbul gli ostaggi dell'uomo armato, che secondo il quotidiano turco Hurrieyt potrebbe essere un paziente del reparto psichiatrico. La polizia turca è sul posto.

14:15Vandalo danneggia base torre Garisenda a Bologna, denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - Con una pietra, ha scalfito uno dei basamenti in selenite della torre Garisenda, che insieme alla torre Asinelli è uno dei monumenti simbolo di Bologna. Il vandalo è un 30enne nato in Moldavia, cittadino romeno domiciliato in città. E' stato denunciato dalla Polizia di Stato per danneggiamento, aggravato dal fatto di avere preso di mira un monumento storico. A notarlo, mentre 'grattava' con una grossa pietra la superficie di una delle bugne (i blocchi in selenite alla base della torre), è stata verso le 17 di ieri una passante, una donna di 40 anni che ha subito avvertito il 113. Gli agenti hanno trovato ancora sul posto il 30enne, che non ha dato alcuna spiegazione del gesto. (ANSA).