Ultima ora

17:24Meloni, Napolitano vergogna, il popolo vuole votare

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Per Giorgio Napolitano nei "Paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale". Traduzione: dopo Monti, Letta e Renzi ci teniamo fino al 2018 il quarto governo di fila non scelto dagli italiani. Vergogna! Basta con gli inciuci di palazzo, coi voltagabbana e i prestanome di qualcuno: il popolo sovrano vuole votare ora e scegliere un governo che faccia i suoi interessi #elezionisubito". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

17:22Francia: sondaggio, ‘Fillon out da ballottaggio Eliseo’

(ANSA) - PARIGI, 1 FEB - Il Penelopegate travolge Francois Fillon. Per la prima volta, un sondaggio vede il candidato della Destra escluso già dal primo turno delle presidenziali di primavera. Realizzato dall'istituto Elabe per Radio Classique/Les Echos, lo studio d'opinione accredita l'ex uomo forte dei Républicains al 19%-20% delle intenzioni di voto, 5-6 punti in meno rispetto a quattro settimane fa. A vedersela al ballottaggio con Marine Le Pen (confermata al 26%-27%) sarebbe quindi Emmanuel Macron, al 22%-23%. E' la prima volta che il leader del Movimento En Marche! viene visto davanti a Fillon per il secondo turno, uno scenario impensabile almeno fino a una settimana fa. Alla fine dei giochi sarebbe proprio lui a conquistare la poltrona più importante di Francia battendo Marine Le Pen con il 65% dei voti.

17:21Trump: Mogherini, preoccupata da tendenze società Usa

(ANSA) - BRUXELLES, 1 FEB - L'Alto rappresentante Federica Mogherini si dice "preoccupata dalle tendenze che emergono nella società americana" e spiega di avere "invitato Trump a fare attenzione a quello che sta succedendo nel suo Paese". "Non siamo d'accordo con l'ordine esecutivo firmato da Trump - ha detto Mogherini in plenaria al parlamento europeo - come molti americani non sono d'accordo".

17:19Accoltella convivente durante lite, arrestata casalinga

(ANSA) - PADOVA, 1 FEB - Una donna di 36 anni ha accoltellato il convivente, raggiunto da un fendente tra il collo e la spalla sinistra, nel corso di una lite domestica, a Bovolenta (Padova). La donna, Stella Destratis, che ha chiamato lei stessa il 118 dopo il fatto, è stata tratta in arresto dai carabinieri di Piove di Sacco per tentato omicidio. L'uomo, un operatore sanitario 52enne, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Padova, e si trova ora in rianimazione. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi, proseguendo per tutta una serata: al culmine del diverbio la donna, una casalinga, avrebbe afferrato un coltello da cucina scagliandosi contro il compagno. L'indagata è stata portata nel carcere di Venezia. (ANSA).

17:14Mafia Roma: Odevaine, per anni cinquemila euro da Buzzi

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Ho percepito cinquemila euro al mese da Salvatore Buzzi da fine 2011 al novembre del 2014. Per lui risolvevo i problemi, facilitavo gli interessi di Buzzi. Ho preso soldi anche dalla cooperativa La Cascina". E' l'ammissione fatta nel corso dell'udienza del processo a Mafia Capitale, da Luca Odevaine, ex componente del tavolo nazionale sugli immigrati e imputato nel maxiprocesso per corruzione.Nel corso dell'interrogatorio, l'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Valter Veltroni ha spiegato di avere percepito, per la vicenda della gestione del Cara di Mineo, circa "diecimila euro, poi diventati ventimila euro" per un totale di circa "260 mila euro" dai vertici della cooperativa La Cascina. Per questa vicenda, in particolare, Odevaine ha già patteggiato una pena a 2 anni e 8 mesi sempre per corruzione.

17:14Violenze in casa di riposo, patteggiamento per 7 operatori

(ANSA) - PARMA, 1 FEB - Si concluderà con il patteggiamento il processo a carico di sette dei dieci imputati per i maltrattamenti subiti dai pazienti nella casa di riposo per anziani Villa Matilde di Bazzano di Neviano degli Arduini, paese della montagna parmense. I sette, finiti agli arresti domiciliari lo scorso marzo al termine di un'indagine condotta dalla Procura di Parma e dai carabinieri, sconteranno pene che vanno dai 20 mesi ai due anni di reclusione. Nessuno finirà comunque in carcere. Il giudice Alessandro Conti ha ratificato i patteggiamenti concordati dai difensori degli imputati con il pm Lucia Russo. I sette finiti a processo umiliavano i pazienti della casa di cura, tutti malati psichici o anziani affetti da Alzheimer, insultandoli ma anche colpendoli a schiaffi e calci. Spesso, quando cadevano, venivano lasciati a terra per lungo tempo e venivano puntualmente derisi o minacciati. Tutti episodi documentati dalle telecamere nascoste che i Carabinieri avevano installato dopo la denuncia di una giovane operatrice. (ANSA).

17:10Migranti: Berlino, fino a 1.200 euro per rimpatri volontari

(ANSA) - BERLINO, 1 FEB - La Germania ha avviato oggi un programma di incentivi fino a 1.200 euro per quei migranti richiedenti asilo che rientreranno volontariamente nei loro Paesi d'origine. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno. Berlino destinerà quest'anno 40 milioni di euro per il progetto chiamato "Starthilfe plus" e che prevede incentivi divisi in due tariffe: 1.200 euro per chi ritirerà la richiesta di asilo senza attendere il suo esito, 800 per coloro invece cui la richiesta è già stata respinta ma sono ancora in Germania per vari motivi, come precarie condizioni di salute o ricorsi giuridici. Lo schema prevede ulteriori 500 euro per famiglie con più di 4 membri che intendono rimpatriare. Le cifre sono valide per profughi con più di 12 anni e privi di mezzi finanziari e sono dimezzate per i minori di 12 anni. Per evitare abusi, sono esclusi coloro che provengono dai Balcani occidentali e, per altri motivi i siriani: la Siria è area di guerra e dunque non possono essere concessi aiuti per facilitare i rimpatri.