19:39L.elettorale: Grillo, in Legalicum no capilista bloccati

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Nella proposta di legge elettorale del M5S "l'unica cosa che abbiamo eliminato" rispetto all'impianto uscito dalla sentenza della Consulta, "sono i capilista bloccati, una scelta di democrazia su cui nessuno può eccepire". E' quanto si legge in un passaggio del post di Beppe Grillo sul blog in cui il leader M5S precisa le altre caratteristiche del Legalicum: premio di maggioranza nazionale al 40% alla lista e non alla coalizione e soglia di sbarramento al 3% per le liste.

19:39Calcio: tifosi Rayo cacciano Zuzulya “Non vogliamo nazisti”

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Dopo il caso Mounier-Saint Etienne, con i tifosi che hanno letteralmente 'cacciato' il neoacquisto del Bologna (poi finito all'Atalanta) per via dei trascorsi al Lione, rivale storico della squadra verde, è toccato oggi a un altro giocatore fare la valigie anzitempo sull'onda della rivolta della tifoseria del Rayo Vallecano. Si tratta dell'attaccante ucraino, Roman Zozulya, acquistato pochi giorni fa dal Betis Siviglia, dove è tornato, ma dove non potrà giocare fino al termine della stagione, avendo firmato e rescisso il contratto, dopo aver cominciato la stagione col Dnipro. Lo riportano oggi con grande enfasi i media spagnoli, ricordando il motivo della contestazione: l'accusa di nazismo risalente alla scorsa estate, quando il giocatore, proveniente dal Dnipro, era atterrato in Spagna, sfoggiando una maglia con un simbolo appartenente a un gruppo ucraino di estrema destra. Una scelta che i tifosi del Rayo Vallecano non devono aver dimenticato: "Vallekas non è un posto per nazisti, tornatene a casa".

19:35I Campioni del CIVM alla festa ACI di Caserta

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Ci saranno anche i Campioni della montagna alla Premiazione dei campioni Italiani di Automobilismo 2016, venerdì 3 febbraio alla Reggia di Caserta alla festa che l'Automobile Club d'Italia ha dedicato ai vincitori dei titoli tricolori ed a tutti qui protagonisti del motorsport che hanno portato nel nostro paese importanti successi internazionali. A complimentarsi con i Campioni sarà il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, unitamente ai vertici della Federazione. Ad alzare il premio di Campione Italiano Assoluto Velocità Montagna sarà Simone Faggioli, il pluripremiato fiorentino della Best Lap, che nel 2016 al volante della Norma M20 FC Zytek ha vinto il suo undicesimo Tricolore ed il settimo europeo, oltre ad aver centrato il successo nel FIA Master Hill Climb, con la "nazionale" Italiana.

19:28Calcio: Sainsbury, l’Inter uno choc ma lascerò il segno

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - "Non mi aspettavo di tornare così presto in Europa, ma soprattutto di poter andare a giocare in un club di grandissimo livello come l'Inter, anzi, sono rimasto scioccato". Trent Sainsbury, giocatore arrivato un po' a sorpresa in nerazzurro dallo Jiangsu Suning, si racconta alla testata cinese 163.com, prima di partire per l'Italia. Il difensore, che in passato a giocato nello Zwolle, non escludeva un giorno di tornare in Olanda, ma ora vuole sfruttare la chance nerazzurra: "Ho sempre pensato che sarei tornato in Olanda, per dimostrare il mio valore in Europa. Ora ho avuto il modo di sfruttare un'opportunità così rara come l'Inter. Sarà soltanto un prestito, ma potrò dimostrare tutto il mio valore. La concorrenza è molto agguerrita, ma se riuscirò ad esprimermi ad alti livelli penso che avrò un'occasione. Non voglio andare all'Inter solo per aggiungere questa esperienza al mio curriculum personale, voglio lasciare un grande segno".

19:19Marine Le Pen, bene Trump, chi lo critica in malafede

(ANSA) - PARIGI, 1 FEB - Marine Le Pen plaude al decreto di Donald Tump che bandisce l'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di sette Paesi musulmani e ritiene che coloro che criticano questa misura siano in "malafede". Intervistata dalla Cnn, la candidata del Front National alle presidenziali francesi di aprile e maggio afferma: "E' una misura temporanea. Riguarda sei o sette Paesi, Paesi che certamente sono responsabili di minacce terroristiche". Chi la critica è "in malafede".

19:17Francia: Fillon promette ‘andrò fino in fondo’

(ANSA) - PARIGI, 1 FEB - François Fillon ha parlato al Salon des Entrepreneurs di Parigi dove è arrivato da poco: "Andrò fino in fondo e resterò candidato" ha dichiarato il candidato alle presidenziali della destra francese nella bufera per le accuse di lavori fittizi in Parlamento a sua moglie Penelope e ai suoi 2 figli.

19:07Omicidio Noventa: spuntano nuovi frame, udienza rinviata

(ANSA) - PADOVA, 1 FEB - Spuntano nuovi fotogrammi delle telecamere di sicurezza, che riprendono Debora Sorgato a bordo della sua auto insieme ad un'altra persona, la notte del 15 gennaio 2016 quando sparì nel nulla la segretaria 55enne padovana Isabella Noventa, che si ritiene sia stata uccisa. Così è stata aggiornata a venerdì l'udienza preliminare che vede imputati per l'omicidio Freddy Sorgato, la sorella Debora, e Manuela Cacco. I frame arrivano dai video delle telecamere della polizia locale di Noventa Padovana, finora mai acquisiti. "Il pm, sollecitato dalla difesa di Freddy, la quale sosteneva che nell'auto ci fosse una sola persona - ha detto l'avv. Balduin, legale della famiglia Noventa - ha chiesto alla 'mobile' di acquisire le registrazioni, ed è stata trovata una telecamera non fino ad oggi non controllata. Ne è uscito un frame che ritrae quella sera l'auto di Debora con a bordo due persone, Debora stessa e presumibilmente Freddy". Secondo Balduin nel bagagliaio potrebbe essersi stato il corpo di Isabella.