Ultima ora

21:51Calcio: Juve, lista Uefa, rientra Lichtsteiner esce Hernanes

(ANSA) - TORINO, 1 FEB - Rientra Lichtsteiner, assente nella fase a gironi della Champions, nella lista per la seconda fase della Champions League consegnata dalla Juventus all'Uefa. Esce invece Hernanes, che quest'anno aveva giocato due partite in Europa. I 24 dell'elenco sono i portieri Buffon, Neto e Audero; i difensori Alex Sandro, Barzagli, Benatia, Bonucci, Chiellini Dani Alves, Lichtsteiner e Rugani, i centrocampisti Asamoah, Khedira, Lemina, Marchisio, Mattiello, Pjanic, Rincon e Sturaro, gli attaccanti Cuadrado, Dybala, Higuain, Mandzukic e Pjaca.

21:38Trump: domani sit-in davanti ad ambasciata Usa a Roma

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - No al 'Muslim Ban': dopo l'ordine del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che vieta l'accesso temporaneo negli Usa e rifugiati e musulmani, numerose associazioni raggruppate nella Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili (Cild) ha convocato un sit-in davanti all'Ambasciata Usa a Roma, in Via Veneto, per domani giovedì 2 febbraio alle ore 11. "Faremo sentire la nostra vicinanza alla società civile americana che in questi giorni sta protestando vigorosamente contro i provvedimenti discriminatori e pericolosi del presidente Trump. Non possiamo restare in silenzio: sono disposizioni disumane, che violano la Costituzione degli Stati Uniti d'America e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" affermano i promotori, che si augurano "una mobilitazione della società civile e una risposta ferma da parte delle istituzioni italiane". Della Cild fanno parte tra gli altri Amnesty, Antigone, Arci, Cir, Cittadinanzattiva, Radicali, Sinistra Italiana, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia.(ANSA).

21:28Annunciò una bomba nella scuola del figlio, condannato

(ANSA) - PIACENZA, 1 FEB - Era accusato di aver telefonato alla scuola del figlio, annunciando la presenza di una bomba, per evitargli una verifica in classe. Questa mattina è stato condannato a un mese di reclusione, con la sospensione della pena, per il reato di procurato allarme. L'imputato, un uomo piacentino, era finito nel mirino dei carabinieri che avevano avviato le indagini, nell'aprile del 2014, dopo che un istituto superiore di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza, era stato fatto evacuare una mattina dopo l'arrivo della telefonata minatoria. Dell'ordigno ovviamente non fu trovata traccia. I carabinieri risalirono al numero di cellulare che era intestato al piacentino, padre di un ragazzo che frequentava quell'istituto e che quella mattina doveva sostenere un compito in classe. L'avvocato difensore ha invece sostenuto che, sebbene il cellulare fosse quello, non vi era prova che a telefonare fosse stato l'uomo. Il giudice ha però accolto la richiesta di condanna formulata in aula dal pm.(ANSA).

21:27Ucciso imprenditore italiano scomparso in Costa Rica

(ANSA) - BARI, 1 FEB - E' stato ucciso l'imprenditore calabrese Vincenzo Costanzo, di 52 anni, scomparso a San José, in Costa Rica, il 24 gennaio scorso. Il cadavere è stato trovato in una località alla periferia della capitale costaricana. Lo apprende l'ANSA dalla famiglia che vive a Bari. Nei giorni scorsi Costanzo stava trattando la vendita a Milano di un terreno di 17 ettari del valore di alcuni milioni di euro nell'isola di Cebaco (Panama) del quale possedeva il 60% delle quote. L'uomo, padre di due figli, viveva nell'isola da circa 25 anni dove aveva costruito un hotel e alcune farmacie, che poi aveva ceduto. Il riconoscimento del cadavere, in stato di decomposizione, è stato fatto attraverso i tatuaggi che la vittima ha sugli avambracci: un drago e un sole.

21:26Investì e uccise donna, dopo mesi il marito lo ammazza

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 1 FEB - Un giovane 22enne di Vasto, Italo D'Elisa, è stato ucciso da alcuni colpi di pistola mentre si trovava all'ingresso di un locale, il "Drink Water", in via Perth, nei pressi della trafficata circonvallazione Histoniense. L'uomo è stato ucciso dal marito della donna, Roberta Smargiassi, che lo scorso luglio aveva perso la vita dopo essere stata investita da D'Elisa stesso. Di Lello si è costituito ai carabinieri. Prima di consegnarsi alle forze dell'ordine avrebbe chiamato un amico dicendo che aveva ucciso l'assassino di sua moglie, ed annunciando che si stava recando al cimitero per salutare la moglie. Sulla tomba della donna, i carabinieri hanno ritrovato una pistola semiautomatica lasciata in una busta di plastica.

21:11Calcio:Tavecchio e Sibilia a L’Aquila “Vicino a terremotati”

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Federcalcio e Lnd insieme per i terremotati: un impegno concreto per la ripresa dell'attività sportiva nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma". Così il neo presidente della Lnd Cosimo Sibilia dopo l'elezione e oggi lo slogan è diventato realtà, raccogliendo l'invito del presidente federale Carlo Tavecchio che, dopo aver visitato Visso e i paesi limitrofi prima di Natale, non ha voluto far mancare la sua vicinanza anche alle zone dell'aquilano e del reatino. Occasione il derby di alta classifica del girone G della Serie D L'Aquila-Rieti per annunciare che Figc e Lnd cammineranno insieme per l'attivazione di un progetto da sviluppare insieme al Commissario per la ricostruzione Errani e al Ministro dello Sport Lotti. L'obiettivo è quello di riportare alla normalità l'attività delle piccole società e delle scuole calcio costrette a fermarsi a causa degli eventi sismici. La contribuzione del mondo del calcio è finalizzata a contrastare l'emergenza e consentire l'acquisto di attrezzature sportive.

21:04Gestaccio in tribuna,Ferrero si scusa”Se punito non obietto”

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Sono mortificato perchè la passione mi ha ingannato, e mi scuso perchè non era mia intenzione offendere i romanisti. In realtà con quel gesto ce l'avevo scherzosamente con due inviati dei giornali romani che sono vecchi amici: loro mi facevano le corna, e io ho riposto in modo poco carino". Massimo Ferrero commenta così, al telefono con l'Ansa, la notizia dell'apertura di un procedimento da parte della Procura Figc sull'episodio di domenica a Marassi. "Sono stato frainteso - conclude - ma se la procura Figc prenderà provvedimenti non farò obiezioni. Non c'è calcio se non c'è tifo, ma non bisogna esagerare".