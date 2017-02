Ultima ora

22:55Scontro treno-rimorchio mezzo agricolo, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 1 FEB - Un treno delle Ferrovie del Gargano, sulla linea San Severo-Peschici, si è scontrato nel pomeriggio con il rimorchio di un mezzo agricolo. Non ci sono stati feriti. Ne ha dato notizia, in serata, l'ufficio comunicazione delle Ferrovie del Gargano, sottolineando che nonostante "la segnalazione fornita dall'impianto semaforico stradale", il rimorchio "impegnava, ingombrandola, la sede ferroviaria rendendo inevitabile l'impatto". Secondo quanto riferito dalle Ferrovie del Gargano, al momento dell'impatto era "regolare il funzionamento dell' impianto posto a protezione dell'attraversamento stradale. I danni agli impianti e al veicolo ferroviario coinvolto sono in fase di quantificazione. Le Ferrovie del Gargano - è scritto nel comunicato - hanno provveduto, nei termini di legge, a comunicare l'accaduto agli organismi preposti alla sicurezza ferroviaria".

22:34Per mesi violenta 14enne, un uomo arrestato nel leccese

(ANSA) - VEGLIE (LECCE), 1 FEB - Per molti mesi ha assunto le vesti dello "zio" acquisito, del buon amico di famiglia, addirittura cercando di sopperire alle presunte mancanze di severità dei genitori, ma l'intento era ben altro: circuire e approfittare della figlia 14enne della coppia. Un 50enne di Veglie (Lecce) è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione ai domiciliari firmato dal gip di Lecce Cinzia Vergine su richiesta del pm Stefania Mininni. L'uomo - secondo quanto ricostruito dagli investigatori - riempiva la ragazzina di attenzioni e regali con l'unico scopo di legarla a sé. La andava a prendere a scuola, la portava in giro in macchina fin quando non ha poi cominciato ad abusare di lei. Ora i carabinieri sospettano che l'uomo abbia circuito nello stesso modo anche altre minorenni: da qui l'invito alle vittime a sporgere denuncia.

22:34Rugby: 6 Nazioni, Malagò “Mattarella a Italia-Galles”

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Una bella notizia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domenica assisterà all'Olimpico a Italia-Galles di rugby". Lo ha rivelato il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell'incontro con il ministro dello Sport, Luca Lotti, avvenuto alla sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma.

22:22Uccisa e messa nel freezer, Cassazione conferma 30 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni per Giulio Caria, muratore sardo a processo per l'omicidio aggravato della compagna convivente Silvia Caramazza. Il cadavere della commercialista di 39 anni fu trovato in un freezer a pozzetto nell'appartamento di Bologna, in viale Aldini, dove i due vivevano, il 25 giugno 2013. La donna era stata uccisa tra l'8 e il 9 giugno, con più colpi di un oggetto contundente mai ritrovato, probabilmente un attizzatoio da camino. Caria fu fermato in Sardegna due giorni dopo la scoperta del corpo: non ha mai confessato il delitto. La Corte ha annullato senza rinvio solo l'aggravante dell'aver agito con crudeltà, accogliendo su questo punto il ricorso del difensore, il penalista Savino Lupo. L'annullamento non ha inciso sulla quantificazione della pena. All'udienza sono intervenute anche i difensori di parte civile, gli avvocati Federico Canova e Fabio Pancaldi per i parenti di Caramazza e Rossella Mariuz per l'Unione donne italiane. (ANSA).

22:08Brexit: parlamento vota sì a negoziati

(ANSA) - LONDRA, 1 FEB - La Camera dei Comuni britannica ha votato stasera a favore del progetto di legge che autorizza il governo di Theresa May ad avviare i negoziati formali per la Brexit attraverso la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona all'Ue. Ora, dopo le ulteriori letture tecniche, il testo passerà alla Camera dei Lord, ma in caso di modifiche l'ultima parola resta ai Comuni. La premier May, costretta dalla Corte Suprema al passaggio parlamentare, punta a un iter spedito per poi aprire la partita con Bruxelles entro fine marzo.

21:51Calcio: Juve, lista Uefa, rientra Lichtsteiner esce Hernanes

(ANSA) - TORINO, 1 FEB - Rientra Lichtsteiner, assente nella fase a gironi della Champions, nella lista per la seconda fase della Champions League consegnata dalla Juventus all'Uefa. Esce invece Hernanes, che quest'anno aveva giocato due partite in Europa. I 24 dell'elenco sono i portieri Buffon, Neto e Audero; i difensori Alex Sandro, Barzagli, Benatia, Bonucci, Chiellini Dani Alves, Lichtsteiner e Rugani, i centrocampisti Asamoah, Khedira, Lemina, Marchisio, Mattiello, Pjanic, Rincon e Sturaro, gli attaccanti Cuadrado, Dybala, Higuain, Mandzukic e Pjaca.

21:38Trump: domani sit-in davanti ad ambasciata Usa a Roma

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - No al 'Muslim Ban': dopo l'ordine del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che vieta l'accesso temporaneo negli Usa e rifugiati e musulmani, numerose associazioni raggruppate nella Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili (Cild) ha convocato un sit-in davanti all'Ambasciata Usa a Roma, in Via Veneto, per domani giovedì 2 febbraio alle ore 11. "Faremo sentire la nostra vicinanza alla società civile americana che in questi giorni sta protestando vigorosamente contro i provvedimenti discriminatori e pericolosi del presidente Trump. Non possiamo restare in silenzio: sono disposizioni disumane, che violano la Costituzione degli Stati Uniti d'America e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" affermano i promotori, che si augurano "una mobilitazione della società civile e una risposta ferma da parte delle istituzioni italiane". Della Cild fanno parte tra gli altri Amnesty, Antigone, Arci, Cir, Cittadinanzattiva, Radicali, Sinistra Italiana, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia.(ANSA).