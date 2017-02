Ultima ora

01:21Romania: corteo contro la corruzione

(ANSA) - BUCAREST, 1 FEB - Dimostranti e polizia antisommossa si sono affrontati questa sera a Bucarest dove decine di migliaia di persone sono scese piazza per protestare contro un pacchetto di misure del governo per depenalizzare una serie di reati di corruzione. Un gruppo di manifestanti ha lanciato petardi e bottiglie incendiarie contro i poliziotti schierati a guardia degli uffici governativi che hanno risposto con lacrimogeni. Almeno una persona è stata fermata e un'edicola di giornali è stata data alle fiamme. Secondo alcuni media, le frange più violente erano tifosi di calcio e non dimostranti anti governativi. Due ufficiali di polizia e due dimostranti sono dovuti ricorrere alle cure dei medici per ferite lievi. E' la seconda notte di proteste contro i provvedimenti del governo che a parere degli oppositori rappresentano un passo indietro nella lotta alla corruzione.

01:02Coppa d’Africa: Burkina Faso ko, Egitto 1/a finalista

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - L'Egitto è la prima finalista della Coppa d'Africa. La squadra di Mohamed Salah ha battuto ai rigori il Burkina Faso 4-3, dopo che i 120' erano terminati 1-1. In vantaggio i Faraoni con l'attaccante della Roma al 67' e pari subito dopo con Bance al 73'. L'Egitto incontrerà la vincente dell'altra semifinale, Ghana-Camerun, in programma domani sera.

01:01Calcio: Totti “Il futuro? Mi godo questi mesi poi vedremo”

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Ancora nessuna decisione sul futuro perchè "non è ancora il momento di parlarne". Francesco Totti si gode la vittoria all'ultimo respiro contro il Cesena (grazie a un rigore trasformato al 95') e glissa sul futuro agonistico: "Cosa faro' a fine stagione? Non e' il momento di parlarne - le sue parole a Rai Sport - Mi godo questi due o tre mesi, alla fine tirerò le somme e decideremo insieme". Poi due parole sul matct, difficile e complicato oltremisura contro una squadra di Serie B: "Avevamo di fronte una squadra organizzata - ha spiegato il capitano - Il Cesena ha giocato a viso aperto, senza paura, ma alla fine siamo riusciti a vincere. Il rigore era evidente, nettissimo. Strootman ha anticipato il portiere ed è stato buttato giù". Adesso ci sarà la Lazio in semifinale: "Dobbiamo affrontare quelle partite come le altre, senza pensare che saranno dei derby: speriamo di centrare la finale".

00:46Calcio: Tello lancia la Fiorentina, Pescara notte fonda

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Ai titoli di coda la Fiorentina batte il Pescara per 2-1 conquistando tre punti d'oro per continuare a sperare nell'Europa. Vittoria meritata per i Viola, nel recupero della 19ma giornata di Serie A, che però hanno impiegato un tempo per capire come far male al Pescara protagonista di un buon primo tempo. Per i biancazzurri la sconfitta vale la retrocessione anticipata, con un ultimo posto che non lascia davvero sperare neanche in un miracolo: ultimi con 9 punti, nessuna vittoria sul campo e ben 12 punti di distacco dalla quart'ultima. Decisivo Tello, autore di una doppietta, che prima recupera il vantaggio abruzzese con Caprari e poi al '95' beffa il portiere di casa con un tiro malandrino. In classifica i viola aggancia il settimo posto occupato dal Milan, che pero' dovra' ancora recuperare il match di Bologna.

00:40Coppa Italia: Cesena ko al 95′, Roma in semifinale con Lazio

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - La Roma batte con fatica e in pieno recupero il Cesena, terz'ultimo in Serie B, e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio. Avanti con Dzeko al 68', i romagnoli trovano il pari al 73' grazie a un 'impiccio' in area tra Alisson e Manolas che libera al tiro Garritano che non sbaglia. Decisivo il rigore del capitano al 95' per un rigore fischiato dall'arbitro per fallo di Agliardi su Strootman. I derby di semifinale sono in programma l'1 marzo, con ritorno 4 o 5 aprile.

00:24Congo: morto capo opposizione Tshisekedi

(ANSA) - KINSHASA, 1 GEN - E' morto a 84 anni Etienne Tshisekedi, carismatico leader dell'opposizione in Congo (Rdc, ex Zaire). Per decenni ha lottato per riforme democratiche che avviassero il grande Paese africano ad una reale democrazia. L'annuncio della morte è stato dato dal suo partito, l'Unione per la Democrazie e il Progresso Sociale, da lui fondato nel 1982 per contrastare la lunghissima dittatura di Mobutu Sese Seko. La morte di Tshisekedi - deceduto in Belgio dove stava curando le conseguenze del diabete che da alcuni anni lo affliggeva - arriva in un momento politicamente delicato per il Congo, mentre il presidente uscente Joseph Kabila continua a rifiutarsi di lasciare il potere nonostante il suo mandato sia scaduto lo scorso 20 dicembre. Una situazione di stallo che preoccupa i Paesi confinanti e la comunità internazionale.

22:55Scontro treno-rimorchio mezzo agricolo, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 1 FEB - Un treno delle Ferrovie del Gargano, sulla linea San Severo-Peschici, si è scontrato nel pomeriggio con il rimorchio di un mezzo agricolo. Non ci sono stati feriti. Ne ha dato notizia, in serata, l'ufficio comunicazione delle Ferrovie del Gargano, sottolineando che nonostante "la segnalazione fornita dall'impianto semaforico stradale", il rimorchio "impegnava, ingombrandola, la sede ferroviaria rendendo inevitabile l'impatto". Secondo quanto riferito dalle Ferrovie del Gargano, al momento dell'impatto era "regolare il funzionamento dell' impianto posto a protezione dell'attraversamento stradale. I danni agli impianti e al veicolo ferroviario coinvolto sono in fase di quantificazione. Le Ferrovie del Gargano - è scritto nel comunicato - hanno provveduto, nei termini di legge, a comunicare l'accaduto agli organismi preposti alla sicurezza ferroviaria".