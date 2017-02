Ultima ora

09:52Afghanistan: talebani sequestrano due medici in Badghis

(ANSA) - KABUL, 2 FEB - I talebani afghani hanno sequestrato ieri sera due medici nella provincia occidentale di Badghis. Lo hanno reso noto oggi funzionari locali. Zahir Bahad, portavoce del governo provinciale, ha dichiarato che un team composto da tre medici stava recandosi nel distretto di Qadish per una verifica dello stato dell'assistenza sanitaria quando un commando di talebani lo ha sequestrato. Uno dei tre, ha detto ancora il portavoce, "è però stato rilasciato perché ha detto ai militanti di non essere altro che l'autista del veicolo". Per il momento i talebani non hanno commentato il sequestro dei due medici.

09:43Ad Amona sgombero completato, eccetto la sinagoga

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 FEB - Lo sgombero delle strutture dell'avamposto illegale ebraico di Amona in Cisgiordania da parte delle forze di sicurezza israeliane è stato completato. Resta al momento, secondo la polizia, soltanto la sinagoga dove al suo interno sono asserragliati dozzine di residenti che rifiutano di lasciare il luogo e che gli agenti si apprestano a far allontanare. Dalli'inizio dell'operazione, secondo dati delle forze di sicurezza, sono stati 24 gli agenti feriti leggermente, le persone arrestate 13 e 800 i giovani manifestanti allontanati.

09:37Usa: agenti in ostaggio in carcere Delaware, uno liberato

(ANSA) - NEW YORK, 2 FEB - Quattro agenti della polizia penitenziaria sono ancora in ostaggio nel carcere di massima sicurezza di Smyrna, nello Stato americano del Delaware. Un quinto secondino è stato liberato dai detenuti in rivolta perché lievemente ferito. Tutte le carceri dello Stato restano in 'lockdown'. Gli agenti sono stati presi in ostaggio ieri nel Vaughn Correctional Center in seguito a una rivolta dei detenuti, alcuni dei quali avrebbero preso il controllo, almeno parzialmente, del penitenziario. Un portavoce del sistema carcerario statale del Delaware ha parlato di "incidente isolato". La prigione ospita circa 2.500 detenuti alcuni dei quali in regime di massima sicurezza.

09:22Filippine: incendio in fabbrica, 100 feriti e 3 dispersi

(ANSA) - MANILA, 2 FEB - Oltre 100 lavoratori, tra cui tre giapponesi, sono rimasti feriti e almeno tre risultano dispersi in un incendio che ha colpito una grande fabbrica a sud di Manila, capitale delle Filippine. Le fiamme si sono sviluppate alle House Technology Industries, nella città di General Trias nella provincia di Cavite. L'incendio sarebbe al momento sotto controllo, ma dopo 18 ore non è stato ancora spento. Circa 10 dei feriti sono in condizioni critiche. Alcuni dei dipendenti si sono gettati dalle finestre per sfuggire alle fiamme, che hanno avvolto l'edificio di tre piani. Al momento dell'incendio erano in servizio un terzo dei 15.000 lavoratori.

09:10Trump: Messico smentisce telefonata con minacce a Pena Nieto

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 2 FEB - Il ministero degli Esteri messicano ha smentito il contenuto di una telefonata nella quale il presidente statunitense Donald Trump avrebbe minacciato il collega Enrique Pena Nieto di inviare le truppe americane se il suo governo non fermera' quelli che ha definito i 'bad hombres'. E' una "assoluta falsità" fatta con "una evidente cattiva intenzione", ha precisato via Twitter il ministero, sottolineando che nella telefonata Trump e Pena Nieto "sono giunti all'accordo di continuare a lavorare e che gli staff dei due paesi continueranno ad incontrarsi per giungere ad un'intesa positiva". Il ministero ha puntualizzato che alla telefonata erano presenti soltanto Pena Nieto e il capo della diplomazia messicana, Luis Videgaray.

09:07Trump: Melania nomina suo ‘chief of staff’

(ANSA) - NEW YORK, 2 FEB - La first lady americana Melania Trump ha finalmente il suo 'chief of staff'. Si chiama Lindsay Reynolds, ha gia' lavorato nell'amministrazione di George W.Bush e la sua nomina arriva ben 12 giorni dopo l'Inauguration Day. Da quel primo fine settimana alla Casa Bianca Melania e' di fatto scomparsa, tornata alla Trump Tower di New York per stare vicino a suo figlio Barron, 10 anni, che frequenta la scuola a Manhattan. Nessuno l'ha piu' vista in pubblico e - stando ad alcuni media Usa - starebbe valutando la sua permanenza nella Grande Mela anche in futuro, senza trasferirsi in pianta stabile a Washington. Intanto le immagini di Ivanka Trump poche ore fa che accompagna il padre nella sua visita al marine ucciso in Yemen vengono interpretate da molti come emblematiche su chi al momento sia la vera 'first lady' alla Casa Bianca.

09:03Trump: ‘strapazza’ leader Australia, non mandateci rifugiati

(ANSA) - NEW YORK, 2 FEB - Non solo il presidente messicano Enrique Pena Nieto. Donald Trump - secondo quanto riporta il Washington Post - ha 'strapazzato' al telefono anche l'alleato australiano Malcolm Turnbull, accusandolo di voler esportare negli Stati Uniti terroristi, come gli attentatori della maratona di Boston. Secondo il racconto fatto al Post da una fonte dell'amministrazione, Trump ha reagito alla posizione di Turnbull che ha chiesto alla Casa Bianca di rispettare l'accordo secondo cui gli Usa dovrebbero accogliere 1.250 rifugiati al momento nelle carceri australiane. "E' la peggiore intesa di sempre", avrebbe tagliato corto Trump, definendo la telefonata col premier australiano "di gran lunga la peggiore della giornata", e troncandola bruscamente dopo 25 minuti sui 60 previsti.