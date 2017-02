Ultima ora

23:37Calcio: Coppa d’Africa, la finale è Camerun-Egitto

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Sarà il Camerun ad affrontare l'Egitto nella finale della Coppa d'Africa 2017 in corso in Gabon. A Franceville, i Leoni indomabili hanno sconfitto 2-0 (0-0) il Ghana grazie alle reti di Ngadeu-Ngadjui al 27' st e di Bassogog al 48' st. Domenica, a Libreville, torneranno quindi a disputare una finale, la settima per loro, nove anni dopo quella persa proprio con la nazionale egiziana nel 2008 in Ghana.

21:49Calcio: Corvino, Bernardeschi ha il viola cucito addosso

(ANSA) - FIRENZE, 2 FEB - "Io sto alle parole di Federico che si sente la maglia viola cucita addosso, quindi cercheremo di trattenerlo a tutti i costi". Così Pantaleo Corvino rispondendo ai tifosi viola sul futuro di Bernardeschi sulla pagina Facebook del Tgr Rai Toscana. Il direttore generale dell'area tecnica viola ha poi parlato anche di Federico Chiesa ricordando di "averlo blindato con 5 anni di contratto. E' stata brava la società come pure Sousa a credere nel ragazzo". E dopo aver espresso la sua stima per il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, Corvino ha aggiunto sull'attuale tecnico viola: "C'è una clausola che possiamo esercitare entro aprile per il rinnovo del contratto di Sousa, quindi sotto questo aspetto siamo tranquilli. Come già detto più volte, però, le cose vanno condivise, non basta una clausola".

21:40Si lancia con bimbo da terrazzo per sfuggire incendio, salvi

(ANSA) - VICENZA, 2 FEB - Una donna africana si è lanciata oggi dal terrazzo di casa con un figlioletto di 4 anni in braccio per salvarsi dall'incendio che aveva invaso il suo appartamento. E' accaduto a Cassola, in provincia di Vicenza. Nonostante il volo di alcuni metri - l'alloggio si trova al secondo piano di una palazzina - la donna e il piccolo non hanno riportato gravi ferite. Il bimbo è caduto su un tavolo di plastica, che ha attutito il colpo, la madre è finita su un prato, dove ha battuto con la schiena contro un muretto. La donna, originaria del Togo, ha messo in salvo anche gli altri due figli, una coppia di gemelli di un anno di età, passandoli dal terrazzo ad un inquilino dell'appartamento sottostante. Tutto ciò mentre sul posto stavano arrivando i vigili del fuoco. Ma le fiamme, che dalla cucina si erano rapidamente estese ad un divano, causando molto fumo, hanno fatto fare alla donna la rischiosa scelta di agire da sola per mettere in salvo i figli.

21:39Stadio Roma: club e Parnasi “fiducia, parere sarà favorevole

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - La Roma e il costruttore Parnasi "conservano ancora la fiducia che le istituzioni coinvolte nel processo decisionale" del nuovo stadio giallorosso "non vorranno lasciarsi sfuggire un'opportunità che prevede un investimento destinato alla città che ammonta a oltre 1,6 mld di euro". Lo affermano fonti vicine ai proponenti del progetto Stadio Roma -Tor di Valle. "Il parere unico sul progetto, inviato oggi da Roma Capitale alla Regione Lazio - proseguono - è un documento di natura amministrativa e non costituisce posizione politica".

21:25Morti in corsia: Pm, Taroni uccise anche madre e suocero

(ANSA) - VARESE, 2 FEB - Laura Taroni, l'infermiera dell' ospedale di Saronno arrestata lo scorso 29 novembre con l'accusa di aver ucciso suo marito in concorso con il medico-amante Leonardo Cazzaniga, è da oggi formalmente accusata anche dell' omicidio della madre e del suocero. A comunicarlo è stato il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Gianluigi Fontana. Al termine dell'interrogatorio della donna nel carcere di Como, durato due giorni, la Procura le ha contestato non solo l'omicidio del marito, Massimo Guerra (per il quale era stata emessa ordinanza di custodia cautelare) ma anche della madre, Maria Rita Clerici, e del suocero Luciano Guerra. Queste accuse erano contenute nella richiesta dei pm ma erano state rigettate dal gip. Alla donna contestati anche i reati di lesioni e falso ideologico. "Si precisa - ha sottolineato il procuratore Fontana - che alla signora Taroni non sono attribuiti omicidi nell' ambito del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Saronno". La donna ha risposto a tutte le domande.

21:17Stadio Roma: Campidoglio, c’è volontà andare avanti

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - "Sul progetto definitivo dello stadio della Roma c'è la volontà ad andare avanti per analizzare il dossier. È stata chiesta proprio per questo motivo la proroga di trenta giorni della Conferenza dei Servizi". Così in una nota il Campidoglio. "Riserve sono state espresse sui livelli di sicurezza stradale, veicolare e pedonale nella consapevolezza che ci sono trenta giorni per intervenire. C'è una lista di temi da affrontare nel periodo di sospensione; ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura", conclude.

21:09Libia-Italia: firmano memorandum su migranti

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il premier libico Fayez al Serraj hanno appena firmato a palazzo Chigi il Memorandum di intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo del contrasto dell'immigrazione illegale, al traffico degli esseri umani, al contrabbando e al rafforzamento delle frontiere tra la Libia e l'Italia. "Oggi è una giornata importante nei rapporti tra l'Italia e la Libia - ha aggiunto Gentiloni - Innanzitutto perché si conferma un'amicizia, una collaborazione che già si è manifestata in questi mesi attraverso l'impegno del governo italiano in diversi fronti".