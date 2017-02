Ultima ora

01:04Basket: Eurolega, Milano-Darussafaka 89-87

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 2 FEB - Miracolo a Milano. L'EA7, con una rimonta incredibile, supera il Darussafaka 89-87 e rimane in corsa con le unghie e con i denti per l'accesso ai playoff di Eurolega. Un barcone, quello chiamato Olimpia, che sembrava pronto al naufragio dopo 25', sotto di 25 punti. Ed invece ecco cuore, orgoglio e una sana dose di follia. Milano piazza un mega parziale di 33-8 tra terzo e quarto che permette alla squadra di Repesa di rientrare in gara. Simon (15) spiega basket con otto punti consecutivi, Pascolo (15 di cui 10 nel finale) dimostra che non servono i muscoli per diventare grande, Fontecchio (+22 di plus/minus) che con tanta energia si possono nascondere le magagne. "Sono arrabbiato perché per 28 minuti siamo stati vergognosi - ammette Repesa a fine gara - ma questa gara ci deve servire da lezione".

00:35Trump: Wsj, verso nuove sanzioni a Iran

(ANSA) - NEW YORK, 02 FEB - L'amministrazione Trump si prepara a imporre nuove sanzioni all'Iran per il presunto ruolo svolto nello sviluppo di missili e nel terrorismo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le sanzioni potrebbero essere annunciate già domani.

00:18Calcio: Ronaldinho sarà ambasciatore del Barcellona

(ANSA) - BARCELLONA, 2 FEB - Il Barcellona si appresta ad affidare a Ronaldinho l'incarico di ambasciatore del club per i prossimi 10 anni. L'accordo con il fantasista brasiliano sarà firmato domani al Camp Nou, ha reso noto la società. Giocherà partite con ex calciatori in giro per il mondo, prenderà parte a stage, sessioni di allenamento ed altre attività del club, comprese scuole di calcio. Inoltre parteciperà ad eventi della Barcelona Foundation legati all'UNICEF. Ronaldinho, 36 anni, ha vestito la maglia del Barcellona dal 2003 al 2008, vincendo la Champions League nel 2006 e la Liga spagnola nel 2005 e 2006. Ufficialmente non si è mai ritirato, ma dal 2015 è senza un club.

00:15Migranti: 450 persone soccorse nel Mediterraneo

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - 450 migranti sono stati soccorsi oggi in cinque distinte operazioni coordinate dalla centrale operativa di Roma della Guardia costiera nel Mediterraneo Centrale. Alle operazioni - secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera - hanno partecipato la nave Aquarius di 'Sos Mediterranee', due ong, una unità di Frontex, una nave militare francese e due rimorchiatori privati.

00:12Regeni: messa a Fiumicello a un anno dalla morte

(ANSA) - TRIESTE, 2 FEB - A distanza di un anno dalla morte, Giulio Regeni è stato ricordato questa sera nel corso di una messa officiata nella parrocchia del suo paese, Fiumicello (Udine) dal parroco don Luigi Fontanot. Il parroco ha ricordato che esattamente un anno fa non era stato ancora trovato il corpo del ricercatore, che ufficialmente risultava soltanto scomparso da qualche giorno, ma fu acceso un cero che potesse rappresentare una luce di speranza. Oggi quel rito è stato ripetuto. L'indomani, 3 febbraio, il cadavere di Regeni sarebbe stato trovato ai bordi di una autostrada poco distante da Il Cairo, martoriato dopo giorni di tortura. Domani a Montecitorio, a Roma, sarà presentata l' istituzione di Borse di studio in sua memoria. A Milano, si svolgerà un reading collettivo alla Fondazione Feltrinelli in collaborazione con il Comune di Milano e con le Università della sua rete scientifica, con una lettura pubblica affidata al filosofo Salvatore Veca, alla scienziata Elena Cattaneo.

23:57Falso allarme davanti sede Forza Nuova nel Fiorentino

(ANSA) - SIGNA (FIRENZE), 2 FEB - Falso allarme stasera a Signa (Firenze) per un sacco trovato abbandonato davanti alla saracinesca della sezione di Forza Nuova. L'allerta è rientrata dopo le verifiche effettuate dai carabinieri con l'impiego dell'unità cinofila antiesplosivo. Il sacco, del tipo di quelli per l'immondizia, poi aperto, conteneva solo rifiuti. A notarlo, intorno alle 20.40, erano stati i militari di una pattuglia del radiomobile transitando in via Desideri dove da novembre scorso è stata aperta la sezione di Fn. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia che hanno provveduto a delimitare la zona e un'unità cinofila antiesplosivo per effettuare i controlli che hanno avuto esito negativo. (ANSA).

23:37Calcio: Coppa d’Africa, la finale è Camerun-Egitto

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Sarà il Camerun ad affrontare l'Egitto nella finale della Coppa d'Africa 2017 in corso in Gabon. A Franceville, i Leoni indomabili hanno sconfitto 2-0 (0-0) il Ghana grazie alle reti di Ngadeu-Ngadjui al 27' st e di Bassogog al 48' st. Domenica, a Libreville, torneranno quindi a disputare una finale, la settima per loro, nove anni dopo quella persa proprio con la nazionale egiziana nel 2008 in Ghana.