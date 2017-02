Ultima ora

08:01Pedofilia: ‘seriale’ fermato dalla Polizia di Ragusa

(ANSA) - RAGUSA, 3 FEB - Un presunto pedofilo 'seriale' è stato fermato dalla Polizia di Ragusa. Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile, avrebbe abusato di diversi minorenni, alcuni legati a lui da vincoli di parentela. Ossessionato dai bambini, li adescava offrendo loro giri sulla moto o con ricariche telefoniche. L'inchiesta, denominata 'Scooter', è stata avviata quando l'uomo, custode di una villa comunale, ha tentato di adescare un ragazzino. Le indagini hanno subito un'accelerazione, facendo scattare il fermo d'urgenza da parte della Procura di Ragusa, dopo che è emerso che l'indagato voleva allontanarsi con un minorenne suo parente, per andare a vivere con lui in luogo segreto. La Squadra mobile lo ha seguito costantemente evitando che potesse commettere reati o fuggire, e nel contempo acquisendo nuovi elementi di prova. L'uomo è stato condotto in carcere ed i minorenni sono già stati ascoltati dal magistrato competente con l'assistenza di una psicologa. (ANSA).

07:05Terremoto, nuova scossa magnitudo 4.4 tra Macerata e Perugia

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Dopo quella di magnitudo 4 delle 4:47, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata tra Marche e Umbria alle 5:10. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto anche in questo caso ipocentro a 6 km di profondità ed epicentro 2 km da Monte Cavallo (Macerata) e 12 da Preci (Perugia). Un'altra scossa di magnitudo 3.3 è seguita alle 5:19. Non si hanno al momento segnalazioni di nuovi crolli.

06:44Terremoto, scossa di magnitudo 4 tra Macerata e Perugia

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 4:47 tra Marche e Umbria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto ipocentro a 6 km di profondità ed epicentro a 2 km da Monte Cavallo in provincia di Macerata e 13 da Preci in provincia di Perugia. La scossa è stata preceduta e seguita da altre due di magnitudo 3 alle 4:32 e alle 4:54. Non si hanno al momento segnalazioni di nuovi crolli.

02:12Raggi, della polizza non sapevo nulla

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Se sapevo della polizza di cui ero beneficiaria? No, assolutamente no, l'ho appreso questa sera, sono sconvolta". Lo ha detto Virginia Raggi sindaca di Roma uscendo dagli uffici dove si è tenuto l'interrogatorio in via Tuscolana, durato oltre otto ore, davanti ai pm romani che indagano sulle nomine fatte in Campidoglio. "Ho chiarito, ho risposto a tutte le domande", ha affermato. "C'è molto lavoro da fare qui a Roma, dobbiamo portarlo avanti", ha poi aggiunto. L'atto istruttorio, durato oltre otto ore, è stato tenuto dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Francesco Dall'Olio.

01:04Basket: Eurolega, Milano-Darussafaka 89-87

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 2 FEB - Miracolo a Milano. L'EA7, con una rimonta incredibile, supera il Darussafaka 89-87 e rimane in corsa con le unghie e con i denti per l'accesso ai playoff di Eurolega. Un barcone, quello chiamato Olimpia, che sembrava pronto al naufragio dopo 25', sotto di 25 punti. Ed invece ecco cuore, orgoglio e una sana dose di follia. Milano piazza un mega parziale di 33-8 tra terzo e quarto che permette alla squadra di Repesa di rientrare in gara. Simon (15) spiega basket con otto punti consecutivi, Pascolo (15 di cui 10 nel finale) dimostra che non servono i muscoli per diventare grande, Fontecchio (+22 di plus/minus) che con tanta energia si possono nascondere le magagne. "Sono arrabbiato perché per 28 minuti siamo stati vergognosi - ammette Repesa a fine gara - ma questa gara ci deve servire da lezione".

00:35Trump: Wsj, verso nuove sanzioni a Iran

(ANSA) - NEW YORK, 02 FEB - L'amministrazione Trump si prepara a imporre nuove sanzioni all'Iran per il presunto ruolo svolto nello sviluppo di missili e nel terrorismo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le sanzioni potrebbero essere annunciate già domani.

00:18Calcio: Ronaldinho sarà ambasciatore del Barcellona

(ANSA) - BARCELLONA, 2 FEB - Il Barcellona si appresta ad affidare a Ronaldinho l'incarico di ambasciatore del club per i prossimi 10 anni. L'accordo con il fantasista brasiliano sarà firmato domani al Camp Nou, ha reso noto la società. Giocherà partite con ex calciatori in giro per il mondo, prenderà parte a stage, sessioni di allenamento ed altre attività del club, comprese scuole di calcio. Inoltre parteciperà ad eventi della Barcelona Foundation legati all'UNICEF. Ronaldinho, 36 anni, ha vestito la maglia del Barcellona dal 2003 al 2008, vincendo la Champions League nel 2006 e la Liga spagnola nel 2005 e 2006. Ufficialmente non si è mai ritirato, ma dal 2015 è senza un club.