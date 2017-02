Ultima ora

11:23Bancarotta milionaria, Gdf Modena arresta due imprenditori

(ANSA) - MODENA, 3 FEB - Due imprenditori sono stati arrestati dalla Guardia di finanza di Modena per bancarotta: secondo le indagini sono stati sottratti all'azienda in fallimento, che produceva trattori agricoli, beni per oltre 3 milioni, per non pagare i creditori e l'erario, svuotando le società in stato di insolvenza e trasferendo gli stessi beni in società 'pulite' create ad hoc. A fronte di debiti complessivi per oltre 4,5 milioni, il creditore più esposto è Equitalia, per debiti fiscali e previdenziali accumulati dall'azienda fallita per quasi 4 milioni. Nell'indagine, coordinata da pm Marco Imperato, sono indagate complessivamente 5 persone per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed evasione fiscale per omesso versamento delle ritenute Irpef dei dipendenti. Oltre alle misure cautelari, i finanzieri hanno eseguito una decina di perquisizioni e hanno sequestrato i proventi dei reati contestati, allo stato un milione solo per quelli di natura tributaria. (ANSA).

11:23Bimba ferita a Napoli: arrestato il quinto ricercato

(ANSA) - NAPOLI, 3 FEB - Antonio Sarnelli, 32 anni, soprannominato 'Occhi celesti', ultimo ricercato per il ferimento a colpi d'arma da fuoco di tre senegalesi e di una bambina di 10 anni - che si trovava col padre nella zona del raid, al Mercato della Ducescha - lo scorso 4 gennaio, è stato arrestato dalla Polizia a Napoli. Il 14 gennaio erano state bloccate quattro persone, una delle quali ritenuta autore materiale della sparatoria. Sarnelli è stato individuato nella notte dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, con l'ausilio del personale del servizio Polizia Scientifica di Roma, in via Nuova Pizzofalcone, nella zona del Pallonetto di Santa Lucia. Ritenuto contiguo al clan Mazzarella, è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria di Napoli, su richiesta della Dda. Il raid fu deciso per 'punire' gli ambulanti senegalesi che si rifiutavano di pagare il pizzo al clan.

11:21Falsificava pagamenti tasse, sospeso funzionario Entrate

(ANSA) - CATANZARO, 3 FEB - Attraverso l'utilizzo fraudolento di copie di timbri cartacei di istituti bancari, faceva risultare come eseguiti pagamenti che, in realtà, non venivano mai effettuati, intascando le somme destinate all'erario per il pagamento di imposte. La Guardia di finanza di Catanzaro ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura interdittiva della validità di un anno nei confronti di un funzionario addetto allo sportello "front office" dell'Agenzia delle Entrate del capoluogo. L'impiegato infedele dovrà rispondere di peculato, falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici ed uso abusivo di sigilli e strumenti vari. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno consentito ai finanzieri di riscontrare le ipotesi accusatorie a carico del funzionario e, nello specifico, di riuscire anche ad evitare l'ulteriore ai danni di un ignaro contribuente al quale l'uomo aveva assicurato l'avvenuto pagamento di un modello F24.(ANSA).

11:18Romania: proteste anticorruzione, 250 mila in piazza

(ANSAmed) - BUCAREST, 3 FEB - Almeno 250 mila persone hanno nuovamente manifestato ieri sera a Bucarest e in altre citta' della Romania per chiedere le dimissioni del governo e il ritiro del controverso decreto d'urgenza sulla depenalizzazione dell'abuso d'ufficio e di altri reati di corruzione. Nella sola capitale Bucarest a scendere in piazza per il terzo giorno consecutivo sono stati in 80 mila, secondo stime della polizia. Gli organizzatori hanno fatto sapere che la protesta popolare andra' avanti a oltranza fino a quando il governo non ritirera' il decreto che, insieme a un progetto di amnistia, viene interpretato come un tentativo di vanificare la lotta alla corruzione dilagante nel paese e un 'regalo' ai tanti politici e funzionari sotto inchiesta per reati di corruzione.

11:13Terremoto: paura ma nessun danno nel Maceratese

(ANSA) - ANCONA, 3 FEB - Ancora molta paura, ma nessun danno, nell'area del Maceratese in cui si sono avvertite maggiormente le scosse di questa mattina alle 4:47, di magnitudo 4, e delle 5:10 di magnitudo 4.2. Epicentro del sisma Monte Cavallo, vicino ai comuni di Pieve Torina, Fiordimonte, Visso e Pievebovigliana tra i più danneggiati dalla serie sismica iniziata il 24 agosto. Alla Protezione civile delle Marche non risultano ulteriori crolli, né danni alle persone (i paesi interessati sono pressoché disabitati), ma le verifiche dei vigili del fuoco proseguono.

11:10Sedicenne ferito a coltellate durante lite a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 3 FEB - Un ragazzo di 16 anni, incensurato, è stato ferito a coltellate al termine di una lite per futili motivi, a Napoli. Secondo la ricostruzione della Polizia, si trovava nei pressi della chiesa di via Marco Aurelio, nella zona di Fuorigrotta, insieme con alcuni amici quando si è verificato il diverbio con due ragazzi a bordo di uno scooter. Il passeggero del motorino, in particolare, ha estratto un coltello ed ha colpito più volte il 16enne alla schiena. E' stato refertato all'ospedale San Paolo per una vasta ferita lacero contusa alla regione dorsale e paravertebrale. Ricoverato, per lui una prognosi di dieci giorni. (ANSA).

11:02Filippine: Duterte, tregua finita con ribelli maoisti

(ANSA) - MANILA, 3 FEB - Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha posto fine al cessate il fuoco con i ribelli maoisti e ordinato alle Forze armate di prepararsi alla ripresa dell'offensiva. I ribelli, dal canto loro, avevano interrotto la tregua due giorni fa lanciando diversi attacchi dopo il rifiuto del governo di rilasciare altri prigionieri. Duterte ha sostenuto che le richieste erano divenute troppo esigenti. I militari filippini sono impegnati anche in una offensiva su tre fronti contro i gruppi estremisti di ispirazione islamica nel sud del Paese.