13:01L.elettorale: Zanetti, ok premio coalizione e voto a giugno

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Noi siamo assolutamente a favore di un'impostazione che porti verso le coalizioni. Che sia attraverso un premio alla coalizione o un Mattarellum più o meno corretto, siamo aperti a entrambe le soluzioni. Con una soglia di sbarramento al 3% anche al Senato". Lo dice Enrico Zanetti, segretario di Scelta civica, interpellato al telefono. "Se nei tempi dovuti ci fosse una legge elettorale omogenea per le due, Camere il voto a giugno non sarebbe un problema. Noi come Sc e Ala siamo contrari sia rispetto a chi dice che per votare a giugno la legge elettorale non è condizione necessaria, sia rispetto a chi come Calenda dice che non è condizione sufficiente. Per noi la legge elettorale è condizione necessaria e sufficiente per andare a votare, perché la legislatura - conclude - è terminata il 4 dicembre".

13:00Tennis: Coppa Davis, bene Francia e Australia

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - La Francia è in vantaggio per 2-0 sul Giappone dopo la prima giornata della sfida valida per il primo turno della Coppa Davis 2017, in corso a Tokyo. Gilles Simon (n.24 del mondo) ha infatti battuto Yoshihito Nishioka (n.85 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 mentre Richard Gasquet (18) aveva sconfitto Taro Daniel (numero 114 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3 6-2 nella partita di apertura. Nella squadra giapponese il grande assente è Kei Nishikori, numero 5 del mondo. Domani il doppio: in campo Yuichi Sugita e Yasutaka Uchiyama per il Giappone, e Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut per la Francia. Australia in vantaggio 2-0 sulla Repubblica Ceca nel match in corso di svolgimento a Melbourne: Jordan Thompson ha battuto 6-3 6-3 6-4 Jiri Vesely e Nick Kyrgios ha superato 6-2 6-3 6-2 Jan Satral.

12:54Fallisce assalto a furgone portavalori, spari da rapinatori

(ANSA) - NAPOLI, 3 FEB - Fallito assalto a furgone portavalori a Napoli. Quattro persone armate sono entrate in azione a via Valente, nel quartiere di Miano, nei pressi di un ufficio postale proprio mentre sul luogo arrivava il blindato. Due guardie giurate sono riuscite tempestivamente a entrare nell'ufficio con i valori mentre il conducente del furgone si è allontanato con il mezzo. I rapinatori hanno iniziato a inseguire il mezzo, esplodendo alcuni colpi d'arma da da fuoco. Poi, si sono allontanati con la loro vettura.(ANSA).

12:54Scontro vaporetto-barchino in laguna Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 3 FEB - Un vaporetto dell'Actv, la linea di trasporto locale, è entrato in collisione stamane con un semicabinato di circa nove metri in laguna, tra Murano e Burano, all'incrocio tra due canali navigabili. Sulla zona al momento dell'incidente gravava una fitta nebbia. Il pilota del barchino, finito in acqua, è stato soccorso dallo stesso equipaggio del vaporetto. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per individuare il relitto della barca, ritrovata capovolta sul fondale del canale Carbonera. Ora sarà il Magistrato alle acque a disporre l'intervento necessario per la rimozione dello scafo, che ostruisce il traffico dei natanti nel canale.

12:53Migranti: protesta contro i profughi a Verona

(ANSA) - VERONA, 3 FEB - Protesta a Verona del Comitato "Verona ai veronesi" che ha affisso cartelli davanti alla sede del distaccamento dell'Ufficio immigrazione che la Prefettura ha destinato all'accoglienza di una quindicina di richiedenti asilo. "Accoglienza: dovere morale? Ricatto criminale", viene riportato nello striscione affisso.

12:46Calcio: Milan, ore decisive per Caceres, al via visite

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Ore decisive per il futuro di Martin Caceres, il terzino svincolato che il Milan vuole ingaggiare per rimediare all'emergenza infortuni che ha colpito il reparto. È iniziata poco dopo le 8 la serie di approfonditi esami medici e test atletici attraverso cui il club rossonero intende verificare le effettive condizioni fisiche del difensore uruguaiano, che non gioca da un anno per via della lesione al tendine d'Achille rimediata pochi mesi prima della scadenza del suo contratto con la Juventus. Ieri sera Caceres ha incontrato l'ad rossonero Adriano Galliani, ora l'ingaggio dipende soprattutto da quanto tempo sarà necessario al calciatore per ritrovare una condizione fisica idonea a giocare.(ANSA).

12:45Sport: Iran vieta ingresso atleti Usa per mondiali wrestling

(ANSA-AP) - Teheran, 3 FEB - L'Iran ha cancellato l'iscrizione degli atleti americani dai campionati mondiali di wrestling in programma a Kermanshah il 16 e 17 febbraio prossimi, in risposta alla decisione del presidente Usa Donald Trump sull'ingresso dei cittadini iraniani negli States. Lo ha reso noto l'agenzia di informazione ufficiale iraniana. Questa è la prima azione dell'Iran in risposta all'ordine esecutivo di Trump che vieta i visti per i cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana, compreso l'Iran. (ANSA).