Ultima ora

15:07Calcio: Inter, ct Argentina ad Appiano

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Per Mauro Icardi potrebbero aprirsi le porte della Nazionale argentina. Il ct Edgardo Bauza questa mattina e' stato ospite ad Appiano Gentile e ha incontrato l'attaccante dell'Inter. Un faccia a faccia importante che potrebbe portare all'attesissima convocazione di Icardi, finora chiamato una sola volta a vestire la maglia dell'Albiceleste. Bauza e' stato accolto dal vicepresidente Javier Zanetti, incontrato Walter Samuel e parlato con tutti gli argentini in squadra da Mauro Icardi, a Rodrigo Palacio, poi Ever Banega, Carrizo e Cristian Ansaldi, come testimonia la foto postata dal club nerazzurro su Twitter.

15:04Libia: Gentiloni, fatta nostra parte, ora risorse Ue

(ANSA) - LA VALLETTA, 3 FEB - "L'accordo con la Libia apre un capitolo nuovo", l'Italia "ha fatto la sua parte, ora ci aspettiamo risorse e impegno da parte dell'Unione europea". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni arrivando a La Valletta per il vertice informale europeo sull'immigrazione.

15:01Francia: Penelopegate, perquisizioni in corso al Senato

(ANSA) - PARIGI, 03 FEB - Sono in corso perquisizioni al Senato francese, secondo il sito del quotidiano Le Parisien: per tentare di ritrovare i badge degli assistenti parlamentari di François Fillon, candidato dei Républicains alle presidenziali, nel periodo in cui era senatore, tra il 2005 e il 2007. Continuano le indagini nell'ambito dell'inchiesta preliminare aperta dalla Procura di Parigi per abuso d'ufficio e appropriazione indebita che riguarda il candidato della destra in seguito alle rivelazioni del settimanale Le Canard Enchainé. Gli inquirenti tre giorni fa sono andati anche all'Assemblea nazionale per farsi consegnare una serie di documenti.

15:01Calcio: Juventus, visita a sorpresa di Evra

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - Gradito fuori programma allo Juventus Training Center di Vinovo, con la visita di Patrice Evra, ex bianconero trasferitosi da poco all'Olympique Marsiglia. A svelarlo un video pubblicato da Dani Alves sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui il laterale brasiliano ripete "mira, mira" riprendendo la visita di un sorridente Evra, tornato a Vinovo per salutare i compagni. Il divertente video si conclude con l'espressione tipica di Evra, ripetuta insieme ad Alves: "I love this game".

14:59Trump: Iran respinge i lottatori Usa per Coppa mondo

(ANSA) - TEHERAN, 3 FEB - L'Iran ha 'respinto' la richiesta di partecipazione della squadra di lotta degli Stati Uniti alle gare di Coppa del mondo in programma nella città iraniana di Kermanshah il 16 e 17 febbraio. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Qasemi, in una dichiarazione all'Irna. Qasemi ha rimarcato che l'Iran "è stato costretto ad opporsi alla partecipazione della squadra Usa a causa delle politiche del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump".

14:57Leader Ue, pieno sostengo ad accordo Italia-Libia

(ANSA) - LA VALLETTA, 3 FEB - "L'Unione europea accoglie con favore ed è pronta a sostenere lo sviluppo dell'accordo firmato tra Italia e Libia il 2 Febbraio" dalle autorità italiane e il premier libico al-Serraj. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sull'immigrazione stilata dai leader europei al termine della prima sessione dei lavori del summit, dedicata appunto all'immigrazione.

14:52Calcio: stadio Roma per Malagò ‘partita ancora da giocare’

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Similitudini fra la vicenda della candidatura olimpica per il 2024 e quella dello stadio della Roma? No, e mi auguro che non ci sia lo stesso risultato finale". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del Planning 2017 della Scuola dello Sport. "Sapete perfettamente - ha aggiunto - che noi non abbiamo mai potuto spiegare il nostro dossier nel dettaglio perché non c'è mai stato un incontro, da parte del Campidoglio c'è sempre stato un rifiuto netto, qui c'è dialogo e confronto poi gli aspetti tecnici non posso certo valutarli io". Una partita che al Coni guardano da esterni: "Tifiamo - conclude il capo dello sport italiano - affinché si possa fare lo stadio della Roma come quello della Lazio. Ieri sera sembrava che la cosa fosse tramontata, ma mi pare che ci sia ancora una partita da giocare. Ogni persona è in grado di giudicare gli aspetti di questa telenovela".