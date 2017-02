Ultima ora

16:53Trump: Hollande ‘inaccettabili pressioni su Ue’

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Sono "inaccettabili" le pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'Unione europea, di cui ha previsto lo sfaldamento. Lo ha detto il presidente francese François Hollande in margine al Consiglio europeo della Valletta. "E' inaccettabile che ci siano, attraverso un certo numero di dichiarazioni da parte del presidente degli Stati Uniti, pressioni su quello che l'Europa debba o non debba essere", ha detto l'inquilino dell'Eliseo.

16:50Calcio: Pioli, con Juve per cercare di vincere

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - "Scendiamo in campo per dare il massimo e cercare di vincere". Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli non punta al pareggio nella sfida contro la Juventus di domenica sera. "L'Inter si gioca una partita che vale 3 punti come tutte le altre - dice a due giorni dalla sfida - ma sappiamo che può valere di più per quanto è sentita. Non a caso si chiama derby d'Italia. Noi ci siamo preparati bene. La gara non è decisiva nè per noi nè per il campionato": aggiunge Pioli. "Domenica sarà una bella prova per capire il gap tra le due squadre abbiamo lavorato anche su questo e non solo. La Juve ha numeri importanti nei primi minuti. Sarà fondamentale iniziare con forza e semplicità. Loro segnano di più nei primi 15, noi negli ultimi 15, ma la partita ne dura 90'. Non ho mai battuto la Juve precisa - perche' non ho mai allenato l'Inter Ho preso in mano la situazione perchè mi sono sentito subito al posto giusto nel posto giusto. E'la mia grande occasione".

16:42Mose: Tribunale Venezia ammette interrogatori Mazzacurati

(ANSA) - VENEZIA, 3 FEB - Il collegio del Tribunale di Venezia, presieduto dal giudice Stefano Manduzio, ha ammesso nel processo Mose gli interrogatori e gli altri atti relativi alle dichiarazioni dell'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova Giovanni Mazzacurati, deus ex machina dell'intero sistema corruttivo. A processo, sui 35 indagati che in gran parte hanno patteggiato sono rimasti otto imputati. Le difese avevano chiesto più volte la presenza in aula di Mazzacurati che funge da grande accusatore ma vive da tempo in California, e comunque avevano lamentato il fatto che non si fosse provveduto con un incidente probatorio. La Procura aveva già documentato che all'inizio della fase processuale Mazzacurati era praticamente incapace di intendere e volere, respingendo l'ipotesi di averlo come testimone. Per dirimere la questione il collegio ha provveduto a una perizia che ha confermato lo stato di demenza di Mazzacurati.

16:42Tennis: Wta San Pietroburgo, Vinci eliminata ai quarti

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Roberta Vinci esce di scena nei quarti di finale del torneo Wta di San Pietroburgo, dotato di un montepremi di 776 mila dollari e che si gioca sul veloce. La 33enne tarantina, campionessa in carica, numero 21 della classifica mondiale e sesta testa di serie, ha ceduto per 6-1 6-4 in un'ora e 17 minuti alla francese Kristina Mladenovic protagonista nel turno precedente dell'eliminazione anche della statunitense Venus Williams. E in semifinale ci sono anche Natalia Vikhlyantseva e Dominika Cibulkova. La giovane russa, numero 115 Wta e in gara grazie a una wild card, ha beneficiato del ritiro della romena Simona Halep - numero 4 del ranking Wta e prima favorita del torneo - bloccata da un problema al ginocchio sinistro. Prossima avversaria per la 19enne di Volgograd proprio la francese Mladenovic. La slovacca, numero 5 Wta e seconda testa di serie, ha regolato invece per 6-3 6-3 la russa Elena Vesnina.

16:37Calcio: Napoli, Milik torna tra i convocati

(ANSA) - NAPOLI, 3 FEB - Arek Milik torna tra i convocati del Napoli dopo 4 mesi dall'intervento ai legamenti crociati del ginocchio sinistro. Il centravanti polacco è stato infatti inserito nella lista dei convocati dal tecnico Maurizio Sarri per la trasferta di domani sera a Bologna. Milik ha affidato a un tweet la gioia per essere tornato tra i convocati: "Finalmente! Sono convocato per Bologna. Non vedo l'ora di tornare a campo e giocare".

16:33Calcio: Grenier, alla Roma per crescere

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Voglio dimostrare che il Lione si è sbagliato e che la Roma fa bene a puntare su di me". Traspare una netta voglia di rivincita dalle parole di Clement Grenier, centrocampista arrivato a Trigoria nella finestra di mercato invernale. Il giocatore è stato presentato oggi dal ds giallorosso Frederic Massara. L'obiettivo numero uno resta la rimonta in campionato sulla Juventus, rivale che per Grenier non è irraggiungibile. "Credo che la Roma sia vicina alla Juve per valori tecnici, e spero possa superarla. Sono convinto che possiamo giocarcela con loro. Questa squadra merita di vincere per i suoi tifosi" sottolinea Grenier, prima di confessare che "gli infortuni hanno rallentato la mia crescita ma hanno forgiato il mio carattere. Da un anno e mezzo va tutto bene. Arrivo nel momento perfetto, la Roma è un grande club che mi aiuterà a crescere, voglio restare a lungo e ritrovare la Nazionale".

16:14Torino: C.Conti,criticità rendiconto 2014,rischio squilibrio

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - La Corte dei Conti evidenzia alcune "criticità" nel rendiconto del Comune di Torino per l'anno 2014, quando ad amministrarlo era la giunta di centrosinistra di Piero Fassino. E sottolinea che "la loro mancata correzione" potrebbe "causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazione di squilibrio". E' quanto emerge dalla relazione dei giudici contabili consegnata oggi nella conferenza dei Capigruppo. "Siamo al lavoro da mesi per risolvere i problemi ereditati dalla precedente amministrazione", sottolinea l'assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando. Due, in particolare, le criticità rilevate nelle 37 pagine della relazione della Corte dei Conti: la "mancata restituzione dell'anticipazione di cassa a fine anno per oltre il 5% delle entrate correnti" e un "volume dei residui passivi del titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa". (ANSA).