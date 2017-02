Ultima ora

18:40Golf: Dubai, bene Paratore e Bertasio

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Renato Paratore e Nino Bertasio sono al 13/o posto con "meno 3" dopo 9 buche nella classifica provvisoria dell'Omega Dubai Desert Classic (European Tour), dove è stato costretto al ritiro Tiger Woods per spasmi alla schiena. All'Emirates GC (par 72) di Dubai il secondo giro è stato sospeso per il forte vento e solo 63 concorrenti lo hanno terminato. Tra questi anche Matteo Manassero che ha rimontato dal 76/o al 48/o posto con 144 (73 71, par) e che in tal modo si è garantito il superamento del taglio. In vetta è salito con "meno 9" dopo otto buche il sudafricano George Coetzee, che precede gli spagnoli Sergio Garcia (meno 8 alla 4), leader dopo un turno, e Nacho Elvira (meno 6 alla 4) e lo statunitense David Lipsky (meno 5 alla 7). In occasione del Pink Friday i giocatori e gli spettatori hanno indossato un capo di abbigliamento rosa per partecipare alla campagna mondiale di sensibilizzazione sul cancro al seno e sugli sviluppi in termini di ricerca e prevenzione.

18:39Il museo del Louvre riaprirà domani

(ANSA) - PARIGI, 3 FEB - Il museo del Louvre resterà chiuso per tutta la giornata di oggi per le necessarie operazioni di sicurezza dopo l'aggressione di questa mattina contro una pattuglia di militari dell'operazione antiterrorismo Sentinelle. "Riaprirà domani": lo ha detto il ministro francese della Cultura, Audrey Azoulay. Nella zona i mezzi di superficie e le linee della metropolitana hanno ripreso a circolare.

18:33Siria: profughi, Libano chiede ‘Safe zone’

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 FEB - Il presidente libese Michel Aoun ha chiesto oggi alla comunità internazionale di creare 'safe zone' (aree di sicurezza) in Siria in collaborazione con il governo di Damasco, dove fare rientrare i profughi all'estero, tra cui gli 1,5 milioni che si trovano in Libano. Aoun ha lanciato oggi il suo appello ricevendo l'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi. Nei giorni scorsi il presidente americano Donald Trump aveva ventilato la possibilità di creare 'safe zone' per gli sfollati in Siria, ma Damasco ha avvertito che se una tale iniziativa fosse presa senza un coordinamento con il governo siriano, sarebbe considerata come un atto ostile. "Realizzare 'safe zone' in Siria con la collaborazione del governo siriano aiuterà il ritorno dei profughi", ha detto Aoun, citato dai media libanesi. Il presidente ha assicurato che Beirut non intende obbligare i rifugiati a rientrare. Tuttavia, ha aggiunto, "non possono rimanere in Libano per sempre".

18:31Louvre: Marine Le Pen, misure radicali contro flagello

(ANSA) - PARIGI, 3 FEB - "Bisogna prendere delle misure radicali contro questo flagello". Lo ha dichiarato Marine Le Pen, leader del Front National in un comunicato in seguito all'aggressione terroristica del Carrousel du Louvre di questa mattina a Parigi.

18:29Polizze vita Romeo, per pm “non c’è reato, nessuna utilità”

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Due le polizze vita stipulate da Salvatore Romeo con beneficiaria in caso di morte Virginia Raggi. Una da 30 mila euro a gennaio 2016 e senza scadenza, l'altra da 3000 euro con scadenza 2019. Per i pm non hanno rilevanza penale, non c'è utilità corruttiva. Sono polizze da investimento che non richiedono controfirma del beneficiario. Per quella con scadenza l'importo può essere ritirato solo dall'investitore; il beneficiario prende i soldi solo in caso di morte. Romeo ha messo causali fantasiose - come 'figlia', che non ha - sulle polizze, diverse oltre alle 2 per Raggi. In una di quelle per Raggi la dicitura è "motivi affettivi". Ha investito 130 mila euro in polizze - soldi suoi -, 7 con Intesa-San Paolo per 90 mila euro; beneficiari altri attivisti M5S e impiegati del Comune. I militanti, sentiti dai pm, hanno negato si trattasse di un autofinanziamento. Su Raffaele Marra Raggi ha detto ai pm: "Mi apriva le porte del Campidoglio, è un profondo conoscitore delle norme che regolano la macchina amministrativa".

18:29Gentiloni, Italia non rischia procedura infrazione Ue

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Non credo che ci siano elementi che vanno in questa direzione e comunque siamo circondati da Paesi che stanno in procedura di infrazione e non mi sembra che siano imbarazzatissimi". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al Vertice Ue di Malta rispondendo ad una domanda sull'eventuale imbarazzo nel caso in cui il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma siano ospitati nella capitale in un momento in cui l'Italia potrebbe essere in procedura d'infrazione. "E comunque l'Italia non corre questo rischio", ha aggiunto il premier.

18:27Wind jet: bancarotta compagnia aerea, 17 a giudizio

(ANSA) - CATANIA, 3 FEB - Il Gup di Catania, Gaetana Bernabò Distefano, ha rinviato a giudizio 17 persone per bancarotta fraudolenta in relazione al dissesto della compagnia aerea low cost Wind jet, ammessa alla procedura di concordato preventivo con un passivo di oltre 238 milioni di euro. Tra gli imputati anche l'imprenditore Antonino Pulvirenti, ex patron del Calcio Catania. Nell'inchiesta sono confluite le indagini della guardia di finanza sul dissesto della compagnia che, per l'accusa, sarebbe "stato effetto di operazioni dolose compiute a partire dal 2005".