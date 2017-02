Ultima ora

20:23Trump: con il bando revocati oltre 100 mila visti

(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - Oltre 100 mila visti sono stati revocati dall'amministrazione Trump dopo il varo del bando agli immigrati. Lo hanno reso noto i legali del Dipartimento di giustizia nel corso di un'udienza in Virginia sul divieto, spiegando che il ritiro dei visti non ha riguardato nessun residente permanente di ritorno negli Stati Uniti.

20:11Revocati scioperi di 4 giorni per metro di Londra

(ANSA) - LONDRA, 3 FEB - Due scioperi, che avrebbero causato grossi disagi alla metropolitana di Londra per quattro giorni a partire da domenica prossima, sono stati revocati. E' stato infatti raggiunto un accordo tra il sindacato Rmt e i vertici di London Undergroud. Il leader di Rmt, Mick Cash, ha cantato vittoria affermando che l'intesa prevede il reintegro di quasi il 60% dei posti di lavoro che erano stati tagliati. Con l'introduzione delle biglietterie automatiche voluta fortemente dall'ex sindaco Boris Johnson era stato deciso il licenziamento di 953 persone ma ora 533 riusciranno a mantenere la loro posizione. In precedenza era stato raggiunto anche un accordo dopo mesi di agitazioni e disagi tra il sindacato Aslef e i dirigenti di Southern Rail, linea ferroviaria che collega Londra al sud-est Inghilterra.

19:36Roma: post Raggi su blog Grillo

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Messaggio di Virginia Raggi ai cittadini". Il blog di Beppe Grillo pubblica, con questo titolo, il post di Virginia Raggi con il quale la sindaca di Roma parla delle sue vicende, dell'interrogatorio reso ieri e dichiara "Basta gossip. Sono sindaco di una Capitale che deve rinascere".

19:36>ANSA-BOX/ I nomi impronunciabili di Ikea? Svelato il segreto

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Brusali, Oumbarlig, Bjorksnas. I nomi dei mobili Ikea sono incomprensibili a chi non parla lo svedese e, il più delle volte, impronunciabili tanto che sui social media fioccano gruppi in tutto il mondo che da anni si interrogano sul perché di tanta oscurità. La risposta l'ha fornita la sorella di Ingvar Kamprad, uno dei fondatori del gigante svedese, in un'intervista a Quartz. Ai suoi albori Ikea era a gestione familiare, a lei fu affidato l'incarico di attribuire i nomi ai mobili e insieme con il fratello elaborò una strategia utilizzata ancora oggi in tutti gli store del mondo. Poiché Ingvar era dislessico e aveva difficoltà a ricordare i codici dei prodotti ebbe l'idea di associare ad ogni mobile oggetti familiari a cui fosse in grado di risalire. Ad esempio tutti gli articoli per il bagno hanno nomi di laghi svedesi, alle librerie sono stati dati nomi di professioni o nomi propri maschili, incluso lo scaffale forse più famoso al mondo 'Billy' chiamato così in onore di un impiegato Billy Likjedhal.

19:33Rezaei (Iran) a Trump, ‘ti stanno ingannando’

(ANSA) - TEHERAN, 3 FEB - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump "deve fare attenzione a non essere tratto in inganno dal re saudita Salman e dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyau". Lo scrive su Instagram il segretario del Consiglio per il Discernimento dell'Iran, Mohsen Rezaei, consigliando a Trump di essere più accorto e di ascoltare buoni consiglieri. "Ci sono saggi generali che lavorano accanto a te - scrive Rezaei - essi potranno fornire particolari sul potenziale dell'Iran. Ma se voi bluffare, non sarà a tuo beneficio". Il segretario del Consiglio per il Discernimento ha quindi scritto che "già una volta la dinastia saudita e Israele hanno spinto l'allora dittatore iracheno Saddam Hussein ad attaccare l'Iran per spodestare la Repubblica Islamica". "Dobbiamo dire al signor Trump - ha concluso Rezaei - di pensare di più e di fare attenzione a non farsi sedurre dal re Salman e da Netanyahu, di studiare le trame anti-iraniane dei suoi predecessori e di come essi sono stati sconfitti".

19:32Lega: Salvini coordinatori Ncs, 18-19 giornate tesseramento

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Matteo Salvini ha riunito oggi a Roma i coordinatori regionali di Noi con Salvini (NcS). "Un incontro - dice Salvini - lungo e proficuo per fare il punto sulle prossime battaglie da portare avanti. La prima sfida dell'anno sarà quella del 18 e 19 febbraio, le giornate del tesseramento che ci vedranno in piazza, tra la gente, in tutte le piazze d'Italia". Presenti alla riunione anche il vice presidente, Raffaele Volpi e il segretario del movimento, Angelo Attaguile.

19:23Malati a terra: archiviata procedura sospensione medici

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 03 FEB - E' stata archiviata per un difetto di forma la procedura disciplinare di sospensione nei confronti dei tre medici dell'ospedale di Nola dopo la vicenda dei malati distesi sul pavimento. Lo rende noto la manager dell'Asl Napoli 3 Sud, Antonietta Costantini, ribadendo che sono ancora in corso accertamenti per verificare le responsabilità di quanto accaduto. La richiesta di sospensione, secondo l'ufficio provvedimenti disciplinari, doveva "essere più circostanziata". (ANSA).