21:59Al Qaida, Trump incosciente, ha acceso ‘fiamma jihad’

(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - Il presidente Donald Trump e' un ''incosciente'' e ha accesso la ''fiamma della jihad'' con il raid in Yemen che ha ucciso dei civili. Lo afferma Al Qaid nel primo comunicato ufficiale sull'amministrazione americana, secondo quanto riportato dal Washington Post. Il fatto che il raid sia arrivato pochi giorni dopo l'impegno di Trump a sradicare l'Isis ''ci mostra chiaramente che la minaccia non e' diretta solo ai militanti islamici, ma a tutti i musulmani''.

21:58Siria: capo Unhcr contrario a ‘safe zone’ per i profughi

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 FEB - L'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, si è detto oggi contrario ad un'idea ventilata nei giorni scorsi dal presidente americano Donald Trump di creare delle 'safe zone' (aree sicure) in Siria per ospitarvi gli sfollati della guerra civile. "Non perdiamo tempo a pianificare delle aree sicure che non saranno realizzate, perché non saranno sicure per fare tornare la gente", ha detto Grandi a Beirut, dopo avere incontrato le massime autorità libanesi. "Francamente, non vedo le condizioni in Siria" per creare queste aree, ha aggiunto Grandi, che nei giorni scorsi ha effettuato una missione a Damasco. "Concentriamoci - ha detto ancora - sul fare la pace, così che tutti vengano messi al sicuro. Questo dovrebbe essere l'investimento". In precedenza, incontrando Grandi, il presidente libanese Michel Aoun aveva fatto appello alla comunità internazionale per creare aree sicure in Siria in collaborazione con il governo di Damasco per fare rientrare i rifugiati fuori dal Paese.

21:56Ritrovata la 12enne scomparsa ad Agropoli, sta bene

(ANSA) - AGROPOLI (SALERNO) 3 FEB, - E' stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute Elena, la ragazzina dodicenne scomparsa questa mattina ad Agropoli. I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, l'hanno trovata - insieme al padre - in località "Frascinelle", zona agricola della cittadina cilentana. Al momento del ritrovamento la piccola era accovacciata dietro un guard rail. Si chiude così una vicenda che per alcune ore ha tenuto col fiato sospeso l'intera comunità. La ragazzina era scomparsa in mattinata, quando, invece di entrare a scuola, aveva fatto perdere le proprie tracce abbandonando lo zainetto davanti all'ingresso dell'edificio scolastico. Il ritrovamento dello zaino nei pressi del fiume "Testene", a pochi passi dalla scuola, aveva fatto temere il peggio. Col passare delle ore, però, numerosi testimoni oculari avevano segnalato la presenza della ragazzina, da sola, in vari punti della cittadina.

21:55Ultradestra a Genova: scritte in strada contro convegno

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Numerose scritte sono comparse sui muri del centro storico di Genova contro il convegno dell'ultradestra previsto in città per sabato 11 febbraio. Le frasi vanno ad aggiungersi a numerose minacce dello stesso tenore pubblicate su siti antagonisti. Fra le frasi rinvenute tra piazza della Nunziata e via Bellucci "Morte al fascio", "11 feb odia i nazi" con la A anarchica e "11 feb: ci vediamo nelle strade, morte al fascio". Le scritte alzano ulteriormente la tensione in vista dell'appuntamento, che sta suscitando molte polemiche nel dibattito politico.

21:41Calcio: ct Argentina, Icardi? Potrei convocarlo

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Ho visto l'allenamento dell'Inter ed ho parlato con Icardi e Banega. Icardi sa che lo stiamo seguendo, ha un grande presente e sa che può essere convocato": lo annuncia il ct dell'Argentina Edgardo Bauza, ai microfoni di ESPN radio, dopo aver incontrato l'attaccante nerazzurro Mauro Icardi alla Pinetina questa mattina. "Domani andremo a Torino ad incontrare Higuain e Dybala. Vorrei viaggiare per parlare con tutti i giocatori senza creare aspettative. Voglio vedere come stanno i vari giocatori - spiega Bauza - come lavorano e parlare con i rispettivi tecnici. Higuain per me è il titolare, Pratto si è adattato molto bene quando ha giocato. La prossima convocazione sarà molto difficile perché abbiamo molti diffidati, sono 14. La prossima settimana andremo a trovare il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico".

21:41Calcio: Torino, intesa per gestione dello stadio Filadelfia

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - Intesa raggiunta tra il Torino Fc e la Fondazione Stadio Filadelfia, l'impianto del Grande Torino di cui si sta completando la ricostruzione. Al termine di una trattativa lampo, oggi pomeriggio negli uffici milanesi della Cairo Communication, sono stati definiti i criteri e i principi di massima per la concessione dell'impianto, la cui inaugurazione è prevista per il 25 maggio, al club granata. Gli importi che verranno corrisposti per la gestione serviranno alla fondazione per "completare le opere relative all'intero compendio". All'incontro, informa una nota del Comune di Torino, erano presenti il presidente e il segretario generale della Fondazione Stadio Filadelfia, Cesare Salvadori e Giuseppe Ferrari, il presidente del Torino, Urbano Cairo e l'ad della Cairo Communication, nonché consigliere della Fondazione Filadelfia, Giuseppe Ferrauto. I canoni per la gestione dell'impianto, in cui il Toro si allenerà e farà giocare la Primavera, serviranno dunque a finanziare anche il secondo e il terzo lotto dell'impianto, ovvero foresteria, piazzale della memoria e Museo granata.(ANSA).

21:38Veneto: confronto Zaia-Costa su referendum autonomia

(ANSA) - PADOVA, 3 FEB - Il ministro Enrico Costa manifesta "massima disponibilità del Governo", il governatore Luca Zaia continua a chiedere l'election day, dando il limite per decidere "fino a metà febbraio", ma un accordo non c'è ancora tra la Regione ed esecutivo sulla data del referendum per una maggiore autonomia del Veneto. Il presidente leghista e il ministro degli affari regionali si sono confrontati sul tema in un dibattito all'Università di Padova. "Abbiamo chiesto per l'ultima volta con una lettera a doppia firma, mia e del presidente della Lombardia, Maroni, l'election day - ha detto Zaia -, per abbinare il referendum sull'autonomia alle amministrative della primavera a costo zero. Altrimenti avremo esperito tutte le possibilità, e dovremo pagarci un referendum che costera' 14 mln, ma che sia chiaro, faremo". Costa ha rilanciato dicendo dal Governo c'è disponibilità al dialogo, "a prescindere dal referendum"; "a questo punto - ha concluso - proseguito - ci aspettiamo ci vengano dati dal Veneto i punti da cui partire". (ANSA).