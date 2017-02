Ultima ora

23:06Calcio: visite mediche ok, ora serve accordo Caceres-Milan

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Martin Caceres ha superato le visite mediche ma, secondo quanto filtra, il terzino uruguaiano deve ancora trovare con il Milan un'intesa sul contratto che con ogni probabilità durerà fino a giugno. C'è ancora una certa differenza sull'ingaggio richiesto dal giocatore, circa un milione e mezzo di euro, e l'offerta del Milan, condivisa come ogni scelta economica in questo periodo fra l'attuale proprietà e i cinesi in procinto di completare l'acquisto del club rossonero. La trattativa andrà dunque avanti fra stasera e la giornata di domani.

22:55Tennis: Davis, Seppi supera Berlocq, Argentina-Italia 0-2

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - L'Italtennis vola sul 2-0 contro i campioni dell'Argentina nel primo turno del World Group 2017 di Coppa Davis, in corso sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires. A dare il secondo punto agli azzurri è stato Andreas Seppi - chiamato in extremis a sostituire Fabio Fognini, colpito nella notte da un lieve attacco di gastroenterite - che ha battuto Carlos Berlocq: 6-1, 6-2, 1-6, 7-6 il punteggio finale a favore dell'altoatesino. In precedenza Paolo Lorenzi aveva regalato il primo punto all'Italia battendo, in due ore e 25 minuti di gioco, Guido Pella.

22:21Tennis: Davis, Argentina-Italia, Maradona in tribuna

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Un triplo 63 in poco meno di due ore e mezza. Paolo Lorenzi è stato praticamente perfetto contro il mancino Guido Pella. Sempre avanti nel punteggio, non ha mai consentito all'avversario di entrare davvero in partita e magari scatenare il tifo del pubblico sugli spalti, in verità non molto numeroso. Neppure la presenza di un tifoso illustre, Diego Maradona, ha scosso la torcida albiceleste. Il 35enne senese se l'è cavata con una battuta: "Preferisco Batistuta, visto che tifo per la Fiorentina". E' provato ma soddisfatto: "Il risultato netto in mio favore non deve ingannare. Faceva molto caldo e i primi due set sono stati durissimi e sono durati quasi due ore, nel terzo forse io ero un po' più stanco, ma ho giocato una buonissima partita. Sono sempre stati solido e ordinato, scegliendo le soluzioni giuste. Allenarmi con Alessandro Giannessi, che è mancino come Pella, è stato davvero molto utile''.

22:13Calcio: Maradona, Bauza ha visto Icardi? Traditore come lui

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Bauza si è visto con Icardi? E' meglio che non commento. Ma se Bauza si è incontrato con Icardi, allora è un traditore come lui". Ancora una volta Diego Armando Maradona attacca il giocatore dell'Inter Mauro Icardi e commenta cosi', ai microfoni di ESPN a margine della partita di Coppa Davis in Argentina, l'incontro di questa mattina tra il ct dell'Argentina Bauza, ospite a Appiano Gentile, e l'attaccante dell'Inter.

22:03Terremoto: recuperate opere d’arte ad Arquata del Tronto

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - Alcune opere d'arte, sepolte tra i detriti della chiesa di San Francesco, ad Arquata del Tronto, sono state recuperate dalla polizia municipale di Torino in servizio nelle zone terremotate dell'Italia centrale. Gli agenti hanno scavato a mano tra le macerie del tetto della chiesa, crollato sotto il peso della neve, con carabinieri e vigili del fuoco. Dopo quattro ore è stato così possibile estrarre le opere d'arte, un patrimonio che a causa della neve disciolta ha corso il serio rischio di andare perduto per sempre. Le opere salvate sono una tela raffigurante San Carlo Borromeo e due tele di un metro e mezzo per 90 centimetri: una Madonna con bambino, la prima, e due donne che stendono la Sacra Sindone, la seconda. I tre quadri risalgono al XVII secolo e sono opera del Cimasa. I dipinti sono stati presi in custodia dai carabinieri del Reparto Tutela e Patrimonio Culturale. (ANSA).

21:59Al Qaida, Trump incosciente, ha acceso ‘fiamma jihad’

(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - Il presidente Donald Trump e' un ''incosciente'' e ha accesso la ''fiamma della jihad'' con il raid in Yemen che ha ucciso dei civili. Lo afferma Al Qaid nel primo comunicato ufficiale sull'amministrazione americana, secondo quanto riportato dal Washington Post. Il fatto che il raid sia arrivato pochi giorni dopo l'impegno di Trump a sradicare l'Isis ''ci mostra chiaramente che la minaccia non e' diretta solo ai militanti islamici, ma a tutti i musulmani''.

21:58Siria: capo Unhcr contrario a ‘safe zone’ per i profughi

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 FEB - L'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, si è detto oggi contrario ad un'idea ventilata nei giorni scorsi dal presidente americano Donald Trump di creare delle 'safe zone' (aree sicure) in Siria per ospitarvi gli sfollati della guerra civile. "Non perdiamo tempo a pianificare delle aree sicure che non saranno realizzate, perché non saranno sicure per fare tornare la gente", ha detto Grandi a Beirut, dopo avere incontrato le massime autorità libanesi. "Francamente, non vedo le condizioni in Siria" per creare queste aree, ha aggiunto Grandi, che nei giorni scorsi ha effettuato una missione a Damasco. "Concentriamoci - ha detto ancora - sul fare la pace, così che tutti vengano messi al sicuro. Questo dovrebbe essere l'investimento". In precedenza, incontrando Grandi, il presidente libanese Michel Aoun aveva fatto appello alla comunità internazionale per creare aree sicure in Siria in collaborazione con il governo di Damasco per fare rientrare i rifugiati fuori dal Paese.