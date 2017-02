Ultima ora

06:34Trump: Viola si ritira da nomina ‘segretario esercito’

WASHINGTON - Nel fare il suo nome per il posto di segretario per l'esercito nella sua amministrazione il presidente Donald Trump aveva detto: ''E' la prova vivente del sogno americano'', il miliardario italoamericano Vincent Viola ha pero' adesso ritirato il suo nome per la carica, riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione.

06:24Casa Bianca, difenderemo ordine esecutivo presidente

WASHINGTON - La Casa Bianca fa sapere che ''al piu' presto possibile'' il dipartimento di Giustizia intende presentare un ricorso di emergenza alla decisione del giudice federale nello Stato di Washington che blocca temporaneamente ma a livello nazionale il provvedimento sui limiti all'ingresso negli Usa per persone provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana introdotto dal presidente Donald Trump.

06:18Zika: in Messico primo caso microcefalia associato a virus

CITTA' DEL MESSICO - Il ministero della Salute del Messico ha confermato il primo caso di grave malformazione alla nascita nota come microcefalia associato al virus Zika. Il ministero ha comunicato che il neonato era prematuro ed e' morto alla nascita. Era venuto alla luce da una donna di 25 anni nello stato meridionale di Oaxaca il 5 novembre scorso.

06:12Trump: blocco bando ingressi, giudice, nessuno sopra legge

WASHINGTON - Nessuno e' sopra la legge, nemmeno il presidente degli Stati Uniti. Questo dimostra - secondo l'attorney general dello Stato di Washington, il magistrato James Robart - la decisione presa da un giudice federale dello stesso Stato di bloccare temporaneamente ma a livello nazionale il provvedimento con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha introdotto restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti per chi proviene da sette paesi a maggioranza musulmana e di rifugiati.

06:10Trump: prevista oggi telefonata con Gentiloni

WASHINGTON - E' prevista per oggi una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, stando a quanto si apprende da fonti della Casa Bianca. Il colloquio e' fissato per la serata italiana.

06:07Trump: giudice blocca decreto su ingressi in Usa

WASHINGTON - Un giudice ha bloccato temporaneamente su base nazionale le restrizioni introdotte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump circa l'ingresso negli Usa di cittadini provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana. La sfida legale era partita dagli stati di Washington e Minnesota che avevano chiesto per primi il blocco del provvedimento, cui pero' i legali del governo avevano posto giudizio negativo, che il giudice di Seattle ha invece respinto affermando che la causa ha fondamento.

05:30Brasile: morte moglie Lula, Temer decreta 3 giorni lutto

RIO DE JANEIRO - Il presidente del Brasile, Michel Temer, ha decretato tre giorni di lutto ufficiale per la morte, oggi a San Paolo, di Marisa Leticia, moglie dell'ex capo di stato, Luiz Inacio Lula da Silva. Temer ieri era andato all'ospedale siro-libanese, dove era ancora ricoverata l'ex 'first lady', per porgere personalmente le condoglianze a Lula.