13:35Calcio: Montella, Berlusconi ci trasmetterà sua positività

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 4 FEB - A Milanello è tutto pronto per la visita del presidente del Milan Silvio Berlusconi, la prima da quando la squadra è stata affidata a Vincenzo Montella. "Già ieri ho saputo che sarebbe venuto, oggi ho visto che c'è un po' di fermento a Milanello - ha sorriso Montella in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria. Sono contento perché il presidente emana fiducia, entusiasmo, sono sicuro che ci trasmetterà la sua positività". "Perché viene proprio in questo momento? Non lo so e non posso saperlo, sicuramente so che è appassionato, ci segue molto e penso che abbia voglia di complimentarsi con la squadra di questo periodo, di avergli portato il suo ventinovesimo trofeo. E penso che abbia trovato tempo per seguire la sua passione più grande".

13:34Torino: Mihajlovic, “non ci arrendiamo, possiamo recuperare”

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - "Non ci arrendiamo, cercheremo di agganciare qualcuna delle squadre che ci stanno davanti. Lavoriamo per migliorare i difetti, sapendo che non si possono migliorare all'infinito, altrimenti tutti i giocatori sarebbero in Nazionale". Così il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della trasferta a Empoli. "Quello che dice il presidente Cairo per quel riguarda gli aspetti tattici - ha aggiunto - è quello che gli abbiamo riferito io e Petrachi (il ds granata, ndr)". Anche a Empoli difesa in emergenza per il Torino, "con soli quattro difensori, sui 10 in rosa, a disposizione". Non sarà convocato neppure questa volta Maxi Lopez: "Spetta a lui fare in modo di essere ripreso in considerazione -ha spiegato Mihajlovic- e finora non ci è ancora riuscito".

13:32Calcio:Montella,emergenza terzini?Difesa a 3 bandita a Milan

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 4 FEB - Per l'emergenza infortuni che ha decimato il reparto terzini del Milan, Vincenzo Montella medita di adattare Alessio Romagnoli sulla fascia domani contro la Samp, ma non vuole parlare di difesa a 3. "Al Milan è bandita la difesa a 3 -ha sorriso il tecnico. Io non credo nei moduli ma nelle caratteristiche dei giocatori, loro fanno la differenza. Se poi talvolta bisogna mascherare a parole la difesa a tre, come è già successo, è un mio compito". "Sto valutando tante cose, anche Romagnoli da terzino. Ma non perché Vangioni non meriti di giocare, faccio anche valutazioni che esulano dall'aspetto tecnico tattico", ha notato Montella, senza sbilanciarsi sull'epilogo della trattativa per l'ingaggio del terzino svincolato Martin Caceres. "Non lo so, siamo alla vigilia di una partita importante - ha tagliato corto -. La società lo sta seguendo e testando. Se sta bene, ha dimostrato di essere molto forte. C'è da capire le aspettative nostre e quelle del ragazzo, qualora si trovi un accordo".

13:31Basket: Siena ricorre al Coni contro revoca scudetti

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Ricorso al Coni contro la revoca di due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa: lo ha presentato la Mens Sana Siena di basket, chiedendo di dichiarare nulla la sentenza della corte d'appello della Federpallacanestro al termine del processo sportivo per bancarotta fraudolenta. A essere revocati furono gli scudetti della stagione 2012 e 2013, anni in cui la squadra toscana vinse anche la Coppa Italia e - nel 2013 - una Supercoppa. Il ricorso al collegio di garanzia presso il Coni chiede l'annullamento della sentenza o in subordine di comminare sanzioni più lievi.

13:28Calcio: Montella va oltre critiche, il Milan è cresciuto

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 4 FEB - "Non discuto le critiche, né mi turbano. Non posso farmi prendere dall'emotività generale. Devo lavorare sulla logica, non sono preoccupato. Non è il momento più critico da quando alleno il Milan, lo era lo stesso periodo all'andata perché non avevo certezze. Lo sapevo, se qui non si vince si è perdenti". Così Vincenzo Montella commenta la situazione del suo Milan, che ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato ma "non ha perso equilibrio e convinzioni". "Siamo cresciuti in pericolosità, possesso palla, numero dei passaggi, tiri in porta, cross - ha spiegato l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida con la Sampdoria -. Inoltre concediamo agli avversari meno possesso e meno tiri, abbiamo un baricentro più alto, e i reparti sono più compatti. Se qualcuno mi convincesse che peggiorando i dati si vincono le partite sarei disposto a tornare indietro. Io devo lavorare sulla logica e convincere la squadra".

13:21Louvre: museo riapre al pubblico, gente in fila all’ingresso

(ANSA) - PARIGI, 04 FEB - Normale affluenza alla riapertura del Louvre. All'indomani dell'attacco al machete, il museo più visitato al mondo ha riaperto questa mattina alle 9:30. Anche se leggermente minore rispetto a un sabato qualsiasi, l'affluenza all'ingresso era comunque sostenuta, con due lunghe file d'attesa di visitatori e turisti soprattutto cinesi. La direzione precisa "non sono stata prese misure di sicurezza particolari" oltre a quelle già in vigore del piano antiterrorismo Vigipirate. Pur restando il museo più visitato al mondo, il Louvre ha perso il 15% dei visitatori lo scorso anno. Un calo dovuto alla diminuzione dei tanti turisti che hanno smesso di venire a Parigi per paura degli attentati.

13:13Papa: a Roma manifesti contro Bergoglio

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 FEB - Sono comparsi stamane a decine in tutta Roma, appesi sui muri della città, manifesti di contestazione a papa Francesco e al suo operato. La foto a tutto campo riporta l'immagine del Pontefice con un'espressione particolarmente rabbuiata e accigliata. In basso, su fondo violaceo, la scritta con venature romanesche: "A France', hai commissariato Congregazioni, rimosso sacerdoti, decapitato l'Ordine di Malta e i Francescani dell'Immacolata, ignorato Cardinali... ma n'do sta la tua misericordia?". Il poster è anonimo, non riporta sigle né simboli, ma è facilmente riconducibile agli ambienti conservatori che sempre più manifestano la loro opposizione al magistero, ai provvedimenti e alla linea pontificale di papa Bergoglio.