Ultima ora

16:24Calcio: Lazio, Inzaghi avverte ‘occhio al Pescara’

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Come concentrazione domani dovremo essere sul pezzo, più che a San Siro. Affrontiamo una squadra che gioca un buon calcio, che ha una classifica bugiarda e si è rinforzata ed è allenata da un allenatore che è un amico e molto bravo e preparato". Lo dice Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di domani in casa del Pescara, con i biancocelesti obbligati a fare risultato dopo due sconfitte consecutive in campionato. All'Adriatico potrebbe tornare titolare Keita dopo la Coppa d'Africa: "E' tornato molto bene, ha fatto tre allenamenti nel migliore dei modi, mi è piaciuto come spirito e atteggiamento e sicuramente può giocare dall'inizio o entrare dopo". Su un mercato esclusivamente in uscita, Inzaghi si dice a posto: "Siamo completi, c'è Lulic che può giocare in più ruoli e lo stesso vale anche per Crecco".

16:23Maltempo: allerta da domani a lunedì mattina in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 4 FEB - Codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico per la Toscana nord-occidentale dalle 10 di domani, domenica 5 febbraio, fino alla mattina di lunedì. L'allerta è stata diramata dal Centro funzionale della Regione in vista della nuova perturbazione atlantica più intensa dell'attuale che interesserà la Toscana tra domenica e lunedì e che porterà piogge diffuse, più intense tra il pomeriggio e la sera di domani sulle zone settentrionali, in particolare sui rilievi. Codice giallo, invece, in Casentino, Mugello, Valdarno, Valdelsa e Valdera. Sono previsti cumulati medi significativi sulle province di Massa, Lucca, Pistoia, con massimi elevati. Sulle aree appenniniche di Prato, Firenze e Arezzo cumulati medi localmente significativi. In queste zone, spiega una nota, saranno possibili allagamenti nelle zone depresse e in prossimità dei corsi d'acqua minori e nei fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese, ma anche il possibile innesco di frane nelle zone soggette a maggior pericolo idrogeologico.(ANSA).

16:06Milano: poetica e un po’ francese la nuova piazza Castello

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Un ambiente indeterminato e poetico, come quello ritratto nell'acquerello ottocentesco che ha ispirato il progetto: ecco il nuovo volto di Piazza Castello, immaginato da Emanuele Genuizzi, l'architetto milanese che ha vinto il concorso internazionale di progettazione bandito dall'Amministrazione. Nel progetto è prevista la piantumazione di 134 piante autoctone, mentre il rafforzamento del doppio filone di aceri darà vita a una passeggiata perimetrale. Tutto intorno al Castello, un ampio parterre sterrato contribuirà alla definizione di una nuova piazza alberata con un forte rimando alla tradizione francese. Nell'area intorno al Castello saranno abolite le aiuole, "per creare una suggestione diversa, dove i percorsi prestabiliti scompaiono e il Castello diventa raggiungibile per vie diverse". I lavori non dovrebbero partire prima di due anni, mentre il primo lotto potrebbe essere pronto nel 2021. I costi complessivi di realizzazione, come già definito nel bando, si aggirano attorno ai 12 milioni di euro.

15:32Chiesa incendiata nel Nuorese, forse gesto di un folle

(ANSA) - NUORO, 4 FEB - Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata in una chiesa a Sindia, centro di 1700 abitanti in provincia di Nuoro. Una o più persone sono entrate nella chiesa campestre di San Demetrio, alla periferia del paese, e hanno appiccato il fuoco all'altare in legno. Qualcuno di passaggio ha notato il fumo ha subito chiamato il 115. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. L'altare è rimasto fortemente danneggiato. Ora è caccia all'uomo a Sindia e nei paesi vicini, da parte dei carabinieri della Compagnia di Macomer, guidati dal capitano Giuseppe Pischedda, che hanno avviato le indagini. Secondo i militari non si tratterebbe di un gesto messo a segno per dissapori contro il parroco, don Salvatore Biccai. Più probabile, invece, che si sia trattato dell'azione di qualche folle, anche se al parroco, di recente, era stata rubata l'auto, una Opel Corsa che aveva parcheggiato con le chiavi inserite nel quadro e che il 31 gennaio scorso era stata ritrovata bruciata dopo essere stata cosparsa di liquido infiammabile. Un gesto condannato da tutta la comunità di Sindia. (ANSA).

15:20Maltempo: tempesta sud-ovest Francia, 250mila case al buio

(ANSA) - PARIGI, 4 FEB - Guasti elettrici, treni bloccati, strade sbarrate: importanti disagi nel sud-ovest della Francia per la cosiddetta tempesta 'Leiv'. I dipartimenti più colpiti sono Gironde, Charente e Charente-Maritime, da questa notte in allerta rossa per questa tempesta considerata "eccezionale" dagli esperti meteo. Enedis, il gestore della rete elettrica, ha segnalato oltre 250.000 abitazioni rimaste senza corrente elettrica. In mattinata, per circa un'ora e mezza fra le 7:30 e le 9:30, interrotto il traffico ferroviario sulla linea Parigi-Bordeaux. Mentre un treno merci è stato colpito dal crollo di un albero nei pressi di Luxé. Ritardi sono stati segnalati in mattinata sui treni in partenza da Paris-Montparnasse. A Bordeaux i tram hanno smesso di circolare. Agli abitanti è stato chiesto di "limitare gli spostamenti" e restare vigili. Dalle 4:30 nella zona è stato attivato un centro di crisi per monitorare la situazione.

15:13Lavoro:100 vescovi Sud a Napoli per alleanza con istituzioni

(ANSA) - NAPOLI, 4 FEB - Oltre cento vescovi di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna si ritroveranno mercoledì e giovedì prossimi a Napoli per discutere di "Chiesa e lavoro" con particolare attenzione su "quale futuro per i giovani del Sud". Non sarà l'occasione per riproporre una analisi della situazione ma per proporre alle istituzioni, alle quali come ha detto oggi nel corso di una conferenza l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, la Chiesa non vuole sostituirsi. L'obiettivo è quello di proporre una alleanza Chiesa-Istituzioni per indicare la strada da percorrere per avere soluzioni concrete che diano a giovani un segno di speranza. Nel corso del convegno saranno soprattutto i giovani protagonisti, i "vescovi - ha detto ancora Sepe - hanno fatto un passo indietro", e saranno messe a confronto le esperienze positive finora avviate. Anche papa Francesco in occasione del convegno ha fatto giungere una sua lettera che sarà letta durante i lavori.

15:03Calcio: visita Berlusconi a Milanello annullata per maltempo

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 04 FEB - A causa del maltempo è stata annullata la visita di Silvio Berlusconi a Milanello. Mentre nel centro sportivo si preparavano ad accogliere il presidente rossonero per la prima volta dopo 8 mesi, poco prima delle 13 da Arcore è arrivata la comunicazione del cambio di programma, perché le condizioni meteo, con la pioggia che cade a dirotto, non consentono il decollo dell'elicottero.