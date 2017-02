Ultima ora

18:49Trump: Dip. Stato e Sicurezza interna annullano bando visti

(ANSA) - WASHINGTON, 4 FEB - Il dipartimento di Stato e anche il dipartimento per la Sicurezza interna Usa hanno sospeso la cancellazione dei visti per l'ingresso negli Usa, che avevano messo in pratica dopo la firma del decreto da parte del presidente Donald Trump che limitava l'ingresso a cittadini provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana. La decisione dei due ministeri è conseguente alla decisione del giudice federale James Robart dello Stato di Washington, che ha disposto il blocco temporaneo del provvedimento.

18:45Parte JobOn,nuova start up scuola Lecce per chi cerca lavoro

(ANSA) - LECCE, 4 FEB - Se un padre o una madre di famiglia o, comunque, un adulto perde il lavoro è davvero una cosa grave e problematica, in alcuni casi persino tragica, ed è per risolvere questo genere di problemi che le ragazze ed i ragazzi della classe 1°A dell'Istituto "Galilei-Costa" di Lecce hanno deciso di realizzare una nuova startup sociale. Il progetto si chiama "JobOn - Accendiamo il lavoro ai forty" e l'idea è venuta agli studenti grazie ad un caso reale presente in classe. I giovani startupper salentini sono già al lavoro e stanno realizzando un nuovo sito web, una piazza virtuale per far incontrare gli adulti che hanno perso il lavoro e che, però, hanno esperienza, capacità e competenze in uno o più settori, e le aziende in cerca proprio di quelle competenze. "E' vero che non ci sono molte richieste nel nostro territorio - dicono gli studenti - ma quelle poche molto spesso non si conoscono neanche". Il sito avrà due sezioni, "Cerco lavoro" e "Offro lavoro", per consultare o pubblicare annunci.

18:43Calcio: Pioli, convinti di far bene a Torino

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - "Vincere a Torino sarebbe un punto di partenza per tutti noi. E' una partita importante che vale tanto e ci siamo preparati per essere all'altezza della situazione": lo dice l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli, a Premium Sport, alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Dobbiamo dare il massimo che possiamo - aggiunge - giocarci le nostre carte contro la squadra più forte del campionato, abbiamo convinzione e voglia di fare bene, ci dobbiamo giocare la partita".

18:39Calcio: serie B, il Frosinone vince a Latina

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Risultati degli incontri della 24/a giornata del campionato di serie B (alle 18 Bari-Vicenza; domani alle 12.30 Carpi-Cesena; lunedì alle 20.30 Trapani-Avellino): Cittadella-Pro Vercelli 0-0; Latina-Frosinone 0-1; Perugia-Brescia 3-2; Pisa-Entella 1-1; Salernitana-Novara 0-0; Spal-Ascoli 1-1; Spezia-Ternana 2-0; Verona-Benevento 2-2 (ieri).

18:32A coppia gay premio ‘San Valentino innamorati a Camogli’

(ANSA) - CAMOGLI (GENOVA), 4 FEB - Il premio "San Valentino innamorati a Camogli" diventa arcobaleno. Ieri sera è stato consegnato il riconoscimento - a chi nel corso del tempo ha dimostrato affetto e attenzione a Camogli - a Fulvio Zendrini, 58 anni, e Mario Pietraccetta, 50 anni, coppia di fatto milanese ma di casa a Camogli dove hanno un bed&breakfast esclusivo alle pendici del monte di Portofino. "Schivi e riservati, hanno saputo costruire rapporti di forte amicizia con gli abitanti del borgo" si legge nella motivazione". Una scelta "coraggiosa" l'hanno definita i due che hanno annunciato di voler convolare a nozze entro l'anno. Tra i premiati anche Teresa Frassinetti, medaglia d'argento con il Setterosa di pallanuoto a Rio 2016; a lei il riconoscimento Pietra dell'amicizia. Con la cerimonia di ieri sera si apre a Camogli una settimana di iniziative ed eventi dedicati a San Valentino.

18:31Assenteismo: in Comune a Modica, 4 condanne e 77 assoluzioni

(ANSA) - MODICA (RAGUSA), 4 FEB - Centoquattro dipendenti indagati, uno condannato col patteggiamento, 22 prosciolti in sede di udienza preliminare e 77 assolti perché il fatto non sussiste in primo grado con la sentenza emessa oggi dal Tribunale di Ragusa che ha condannato quattro degli imputati. Sono le cifre dell'inchiesta, del 2012, su presunti dipendenti assenteisti del Comune di Modica che è approdata alla decisione di primo grado del Tribunale monocratico, presieduto da Elio Manenti. Condannati, per truffa aggravata, a due anni e quattro mesi Salvatore Giurdanella e Vincenza Spadaro, a un anno e sette mesi Grazia Casiraro e a un anno e un mese Raimondo Sabellini. Per gli ultimi due la pena è stata sospesa. I quattro dovranno risarcire il danno al Comune di Modica che si è costituito parte civile nel procedimento. La Procura aveva chiesto la condanna per cinque imputati e l'assoluzione per gli altri 76. Secondo l'accusa, gli indagati si assentavano dal lavoro senza permesso, e alcuni di loro timbravano, in entrata e in uscita.

18:31Berlusconi, sentenza Strasburgo prima del voto, e mi candido

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "La sentenza europea non riguarda un qualunque cittadino europeo, che comunque avrebbe diritto a ottenere giustizia in tempi accettabili. Dalla sentenza dipende non solo il giudizio sulla storia italiana degli ultimi anni, ma anche il futuro della democrazia in un importante Paese europeo come il nostro. Per questo i tempi della sentenza devono tener conto delle prossime scadenze elettorali". Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un colloquio con il Fatto Quotidiano pubblicato oggi. Alla domanda "si ricandiderebbe o no?", Berlusconi risponde: "Solo dopo una sentenza che cancelli la mia incandidabilità io potrei tornare ad essere il candidato alla Presidenza del Consiglio. Credo che il centrodestra con l'esperienza unita al necessario rinnovamento, con un programma serio e condiviso, sia l'unica possibilità per l'Italia di uscire davvero dalla crisi. Il Pd ha fallito e i 5Stelle sono un pericolo, non una soluzione".