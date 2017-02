Ultima ora

21:00Scherma: Cdm sciabola, male gli azzurri

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - E' l'ungherese Andras Szatmari il vincitore del 60/o Trofeo "Luxardo" di Padova, la tappa italiana del circuito di Cdm di sciabola maschile di scherma. L'atleta magiaro, al suo primo successo in carriera, ha vinto in finale contro l'iraniano Mojtaba Abedini col punteggio di 15-12. A completare il podio due atleti sudcoreani: KimJunghwan e Oh Sanguk. L'Italia sfiora il podio con Luca Curatoli che si ferma ai quarti di finale sconfitto da Abedini per 15-10. Curatoli era rimasto l'unico azzurro in gara dopo che nel turno dei 16 erano usciti di scena Aldo Montano, sconfitto 15-12 dall'ucraino Yagodka, Diego Occhiuzzi, eliminato per 15-10 dall'ungherese Szatmari vincitore della gara, Lorenzo Romano, superato 15-13 dal sudcoreano Oh, ed Enrico Berrè, fermato sul 15-8 dal bicampione olimpico ungherese Aron Szilagyi Domani la gara a squadre, con il Ct Giovanni Sirovich che ha scelto di puntare sul quartetto composto da Aldo Montano, Luigi Samele, Enrico Berrè e Luca Curatoli.

20:40Calcio: Ligue 1. Monaco-Nizza 3-0

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - E' il Monaco a imporsi nel big-match della 23/a giornata della Ligue 1: un netto successo per 3-0 sul Nizza che porta i monegaschi allenati da Jardim soli in vetta con 52 punti, a +3 sulla squadra di Mario Balotelli. La partita nel Principato si è decisa nella ripresa: Germain ha rotto l'equilibrio al 2' con un colpo di testa su cross di Mendy, Falcao ha realizzato una doppietta tra il 15' e il 36' (14 i suoi centri finora in campionato), mettendo il sigillo sul trionfo del Monaco. Il colombiano ha così vinto l'attesa sfida con Balotelli, mai davvero pericoloso.

20:10Check-point Mosca a confini con Bielorussia

(ANSA) - MOSCA, 4 FEB - C'è maretta fra la Russia e la Bielorussia. Mosca ha infatti deciso di introdurre dei check-point al confine fra i due paesi, nelle regioni di Bryansk, Smolensk e Pskov, per effettuare controlli alla frontiera (che ufficialmente non esiste dal 1995, in quanto Russia e Bielorussia farebbero parte di una sorta di Stato Unico fratello). La decisione ha fatto infuriare il presidente di Minsk, Alexander Lukashenko, secondo cui i controlli "danneggeranno le relazioni bilaterali tra i due paesi". Per capire come stanno le cose, è necessario fare un passo indietro. La Bielorussia in luglio ha deciso di abolire i visti per i cittadini di circa 80 nazioni, Ue e Usa inclusi, sebbene con forti restrizioni: per viaggi fino a 5 giorni e solo se il punto d'ingresso è l'aeroporto internazionale di Minsk. Per Mosca è un nervo scoperto: la questione dell'abolizione dei visti tra Russia e Unione Europea è infatti annosa e lontana dall'essere risolta. Da ciò l'istituzione dei 'check-point della discordia'.

20:08Calcio: Liga, Barcellona-Athletic Bilbao 3-0

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Il Barcellona torna alla vittoria dopo il pareggio con il Betis Siviglia e batte 3-0 l'Athletic Bilbao - reti di Messi, Paco Alcacer e Aleix Vidal - portandosi a -1 dal Real Madrid, che però ha una partita da recuperare (il 22 febbraio affronterà il Valencia, nell'incontro rinviato a dicembre per la partecipazione al Mondiale per club) e giocherà domani sera nel posticipo dello stadio Balaidos di Vigo, contro il Celta di Giuseppe Rossi. La partita del Real è però in forse a causa dei danni provocati dal maltempo alla copertura dello stadio galiziano. Il sindaco della città ha annunciato che l'incontro, previsto alle 20,45, non si giocherà, ma la Liga non ha ancora fatto alcun annuncio in proposito. Il Real preme per trovare una soluzione, magari spostando l'incontro in un altro stadio, anche perchè sarà difficile trovare nei prossimi mesi una data libera per il recupero in un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe.

19:42Maltempo: allerta meteo, temporali e venti forti

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il persistere di precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Liguria e Toscana a cui, dalle prime ore di domani, domenica 5 febbraio, si accompagneranno venti forti o di burrasca settentrionali sulla Liguria. Dalla tarda mattinata di domani previste inoltre precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Lazio e Sardegna. Sulla Sardegna si prevedono anche venti forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca forte, con mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sullo spezzino in Liguria e sulla Toscana settentrionale. Allerta gialla, invece, sulla provincia di Genova e sull'Appennino emiliano, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e buona parte del Molise, nonché sulla Sardegna occidentale.

19:42Grillo a Raggi, ammessi errori, hai la mia stima

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Cara Virginia, non deve essere facile ammettere i propri errori come tu hai avuto il coraggio di fare pubblicamente. Anche per questo hai la mia stima". Così Beppe Grillo sul suo blog dove pubblica un suo messaggio alla sindaca di Roma: "Cara Virginia, ti scrivo pubblicamente" è l'incipit.

19:36Sci: De Aliprandini salta superG Mondiali

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Caduta in allenamento a Livigno per Luca De Aliprandini, alla vigilia dei Mondiali di St. Moritz. Il 26enne trentino delle Fiamme Gialle ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale di Sondalo. Sottoposto a Tac, l'esame ha dato esito negativo, ma la Commissione Medica della Fisi ha deciso di tenerlo sotto osservazione per 24 ore. Quindi saranno fatte ulteriori valutazioni. In ogni caso, De Aliprandini non prenderà parte al superG in programma mercoledì 8 febbraio.