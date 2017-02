Ultima ora

22:55Salva moglie e bimbi svenuti in casa per stufa difettosa

(ANSA) - BOLZANO, 4 FEB - A Millan, vicino Bressanone, un padre ha salvato in extremis la sua famiglia da un'intossicazione di monossido di carbonio, causato con ogni probabilità da una stufa difettosa. Rincasando l'uomo ha trovato il portone chiuso da dentro. Quando nessuno rispondeva al campanello, ha lanciato l'allarme, sfondato una finestra ed è entrato in casa. L'uomo ha trovato sua moglie e i due bambini ormai svenuti per terra e li ha subito trascinati all'aperto. Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco e alcune ambulanze, che hanno ricoverato l'intera famiglia all'ospedale di Bressanone, Madre e bimbi nonostante una forte intossicazione non sono in pericolo di vita. Il padre si era invece ferito a un braccio durante gli attimi concitanti di salvataggio. (ANSA).

22:26Calcio: Premier, Gabbiadini e Niang-gol, italians okay

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Vecchie conoscenze del campionato italiano a segno, nelle partite odierne della 24/a giornata di Premier League che, oltre al largo successo del Chelsea sull'Arsenal (3-1), ha fatto registrare la frenata di un Liverpool sempre più in crisi, che è stato punito 2-0 in trasferta dall'Hull City, in gol con N'Diaye al 44' pt e Niasse, su assist del neoarrivato Ranocchia, al 39' st. L'ex interista ha giocato l'intero match. Come M'Baye Niang, gettato nella mischia da Mazzarri nel Watford, e rimasto in campo per 81': l'ex milanista, con un gol al 2' st, ha contribuito al successo per 2-1 dei padroni di casa sul Burnley. In campo anche Zarate per 87'. Inutile, invece, il gol di Manolo Gabbiadini dopo 12' per il Southampton, sconfitto in casa 3-1 dal West Ham. Nelle zone alte della classifica, il Chelsea continua a volare e adesso è a +9 sul Tottenham (59 contro 50), a +12 sull'Arsenal sconfitto oggi, a +13 sul Liverpool. Il titolo è sempre più vicino per Conte.

22:25Manifestazione Si Cobas conclusa in centro storico a Modena

(ANSA) - MODENA, 4 FEB - Si è conclusa in serata in piazza Grande a Modena la manifestazione indetta dal sindacato Si Cobas, ma vietata, per protestare contro l'arresto del coordinatore nazionale Aldo Milani, indagato per estorsione. Circa 600 i partecipanti, da varie città. Il corteo, dopo una prima trattativa, era stato vietato dal questore per motivi di sicurezza. I manifestanti, soprattutto operai del settore facchinaggio e carni, si sono comunque radunati davanti a palazzo dei Musei, in pieno centro storico, alle 15. Dopo un primo faccia a faccia con le forze dell'ordine il corteo ha virato verso la stazione ferroviaria, 'occupata' dalle 17 alle 17.30, con i manifestanti sui binari e stop alla circolazione. Ci sono stati scontri con la polizia e manganellate, ma senza feriti. La manifestazione si è poi spostata in centro storico e lavoratori e iscritti al Si Cobas, fiancheggiati da appartenenti ai centri sociali, hanno esultato per la 'conquista' di piazza Grande. La situazione è poi tornata lentamente alla normalità.

22:17Università: docenti, gli studenti scrivono male in italiano

(ANSA) - FIRENZE, 4 FEB - "È chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e faticano a esprimersi oralmente". Comincia così la lettera firmata già da oltre 600 docenti universitari che chiedono al governo e al parlamento "interventi urgenti" per rimediare alle carenze in italiano dei loro studenti. L'iniziativa è promossa dal gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità. "Da tempo - si legge nella lettera - i docenti universitari denunciano le carenze linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con errori appena tollerabili in terza elementare. Nel tentativo di porvi rimedio, alcune facoltà hanno persino attivato corsi di recupero di lingua italiana". La lettera porta la firma, tra gli altri, di accademici della Crusca, di linguisti, docenti di letteratura italiana e di diritto, storici, ma anche filosofi, sociologi, economisti.

22:07Calcio: serie B, Bari-Vicenza 2-1

(ANSA) - BARI, 4 FEB - Un Bari poco spettacolare ma concreto ha superato al San Nicola il Vicenza, conquistando tre preziosi punti che consentono ai pugliesi di rimanere in corsa per i play off. L'undici di Colantuono è passato in vantaggio al 43' con Floro Flores, rapido nel deviare di testa un cross di Furlan. Il pari veneto nella ripresa: Ebagua, lanciato da De Luca ha battuto Micai (il migliore in campo) con un sinistro al 34'. Il Bari non si è disunito e ha trovato il gol-partita con Galano al 43': l'ex di turno ha battuto Vigorito con un esterno angolatissimo, servito da Raicevic. Bari nono a 33 punti, Vicenza fermo a 27.

22:02Pd: Carbone, primarie o congresso,ma poi chi perde sia leale

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Gli esponenti della minoranza avvertono il bisogno di mettere sempre in mezzo Renzi, non si accontentano mai e giocano sempre al rialzo. Facciamo le primarie o il congresso. Poi, però, chi perde sia leale e rispetti il risultato. E vedremo se vincono Cuperlo e D'Alema o se vince Renzi". Così Ernesto Carbone, parlamentare e componente della segreteria Pd.

21:57Tennis: Coppa Davis, Argentina-Italia 1-2

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - L'Italia conduce 2-1 sull'Argentina dopo la seconda giornata dell'incontro valido per il primo turno della Coppa Davis di tennis. Simone Bolelli e Fabio Fognini, oggi regolarmente in campo dopo il lieve attacco di gastroenterite che lo aveva costretto ieri a dare forfait in singolare, sono stati sconfitti dal doppio argentino composto da Leonardo Mayer e Carlos Berlocq in 5 set con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 2-6 7-6 (9-7). L'incontro è durato 4 ore e 10 minuti.