Ultima ora

01:00Calcio: Sarri “l’attacco funziona, non è detto che cambi”

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Callejon? Non ho visto niente, ma lui mi ha detto che non aveva fatto nulla di grave. Come cambiare gli equilibri davanti, ora che rientreranno Milik e Pavoletti? Non è detto che si debba fare: in questo momento stiamo facendo bene e non vedo il motivo di cambiare qualcosa che non solo non mi dà problemi, ma che sta proprio funzionando". Lo ha detto Maurizio Sarri, commentando la vittoriosa sfida contro il Bologna. "Pronostico su Juve-Inter? Andrò a cena fuori, non ho intenzione di vedere la partita e non m'interessa fare pronostici. Se continueremo con questo rendimento, non ci sarà bisogno di guardare gli altri: tireremo le somme alla fine". "Le parole di Gabbiadini? Lo ringrazio di non avermi nominato, sarebbe stato pesante e noioso rispondergli - sottolinea -. Raiola? Fa il suo lavoro, è bravo a farlo: non può attaccare un direttore o un presidente, perché sarebbe negativo per il suo lavoro, allora attacca me. Ibra e Balotelli a Napoli? Quelli che abbiamo già non sono mica male".

00:52Calcio: Donadoni, ko pesante ma non capisco errori arbitrali

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Non classifico le sconfitte, ma va da sé che questo è un passivo pesante: una partita cominciata male e finita peggio. Abbiamo anche avuto qualche chance per reagire, ma la differenza sta anche nel buttarla dentro e i nostri avversari sono molto più incisivi. E' una sconfitta pesante, una giornata in cui ci è andato tutto o quasi male". Così Roberto Donadoni commenta la clamorosa sconfitta contro il Napoli. "La mancata espulsione di Callejon - prosegue l'allenatore del Bologna - in occasione del rigore? Le chiare occasioni da gol sono quelle a 20 metri dalla porta, non quelle a tre. Certi errori sono talmente madornali che io faccio fatica a capire". "Sul rigore ci hanno pensato 5' prima di darlo, sul fallo di Masina pochi secondi. Credo nella buona fede di tutti, ma ci sono dei limiti - conclude -. Se riprenderei Cassano al Bologna? So che Antonio è svincolato ma, se non l'ha fatta prima questa operazione, trovo assurdo si possa fare adesso. Io voglio bene a Cassano e spero torni in campo".

00:43Calcio: Spagna, danni a stadio di Vigo rinviata Celta-Real

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - La Liga ha annunciato in serata che la partita Real Madrid-Celta Vigo, valida per la 21/a giornata e in programma domani sera, è stata rinviata per motivi di sicurezza, dopo nello stadio Balaídos un temporale violentissimo ha scoperchiato parte dello stadio. La data di recupero del match, anche in relazione agli impegni ravvicinati di tutte le squadre e le relative esigenze televisive, non è stata ancora comunicata. Il Real Madrid, attuale capolista della Liga, doveva già recuperare una partita di dicembre, che era stata rinviata per dar modo ai castigliani di volare in Giappone per prendere parte alla fase finale del Mondiale per club.

00:41Calcio: Hamsik “Non sarò mai Maradona, ma voglio superarlo”

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Siamo contenti di essere entrati alla grande in partita, abbiamo avuto un grande impatto sul match. Adesso si parla di miglior Napoli della stagione, ma la settimana scorsa contro Palermo le parole erano state diverse. E siamo contenti anche per i gol". Lo ha detto Marek Hamsik, commentando la larghissima vittoria del Napoli a Bologna, ai microfoni di Mediaset premium. "Maradona obiettivo? Non sarò mai più grande di Maradona - ha aggiunto il capitano dei partenopei, autore di una tripletta - ma voglio togliermi questo sfizio e ci proverò. Difficile per Milik reinserirsi con questo tridente? Questo tridente magico sta funzionando, fa molto male alle difese e speriamo di andare avanti così. Paura al Real? Prima c'è il Genoa, poi penseremo alla grande sfida contro il Real".

00:16Calcio: serie A, Bologna-Napoli 1-7

(ANSA) - BOLOGNA, 4 FEB - Gol e spettacolo a Bologna dove il Napoli vince 7-1 l'anticipo della 23/a giornata di serie A. Partenza scoppiettante dei partenopei che passano in vantaggio al 4' con un colpo di testa di Hamsik e raddoppiano dopo due minuti con Insigne. Al 25' Reina blocca un rigore di Destro concesso per un fallo di mano in area di Callejon, ammonito e subito dopo espulso per un'entrata in ritardo su Nagy. Parità numerica ristabilita al 32' per l'espulsione di Masina. Il Napoli va sul 3-0 al 33' con una punizione di Mertens. Il Bologna accorcia al 36' con Torosidis ma al 44' i partenopei calano il poker, ancora con Mertens. Nella ripresa gli ospiti riescono a trovare altre tre volte la via della rete con Hamsik (70' e 74') e Mertens (90'). Napoli momentaneamente al secondo posto con 48 punti, Bologna fermo a 27.

23:51Calcio: Francia, il PSG vince e aggancia il Nizza

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Aggancio al secondo posto della Ligue 1, nella 23/a giornata di campionato. Il Monaco ha allungato sul Nizza, che è stato raggiunto a quota 49 dal Paris Saint-Germain, in serata vittorioso sul Digione in trasferta. Di 3-1 il punteggio a favore della squadra di Unai Emery, andata in vantaggio dopo 29' con Lucas, ma raggiunta dai padroni di casa al 31' da Tavares su assist di Lees Melou. Nel finale di partita al 36' Thiago Silva e al 39' Cavani regalano il successo ai parigini, che affianca adesso il Nizza di Balotelli, a -4 dal Monaco. (ANSA).

23:48Calcio: Coppa d’Africa, Burkina Faso terzo

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Il Burkina Faso chiude al terzo posto la Coppa d'Africa grazie al successo per 1-0 conquistato nella finalina giocata contro il Ghana a Port-Gentil, in Gabon. L'incontro è stato deciso da una punizione di Alain Traore all'89'. Domani, alle 20, è in programma la finale fra Egitto e Camerun.