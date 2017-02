Ultima ora

05:24Trump: proteste a Palm Beach, presidente a gala Croce Rossa

WASHINGTON - Sono proseguite in maniera pacifica nel corso della serata le proteste a Palm Beach, in Florida, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso parte al gala della Croce Rossa. Circa 3mila manifestanti - stando ad alcune fonti - hanno sfilato in corteo non lontano dalla proprieta' di Donald Trump, a partire da un raduno nei pressi del 'Trump Plaza', un condominio di lusso sul lungomare di West Palm Beach, per marciare poi in direzione del resort di Mar-a-Lago.

05:22Trump su ricorso per blocco a bando, “vinceremo”

WASHINGTON - "Vinceremo. Per la sicurezza del nostro Paese, vinceremo". Cosi' il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, appena giunto al gala annuale della Croce Rossa insieme con la first lady Melania, ha risposto ai giornalisti al seguito che gli chiedevano degli sviluppi sul ricorso annunciato dal dipartimento di Giustizia circa il blocco temporaneo disposto da un giudice federale al bando sugli ingressi negli Usa da persone provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana voluto da Trump.

05:19Trump, Putin? Si crede nostro Paese cosi’ innocente?

WASHINGTON - "Putin? Credi che il nostro Paese sia cosi' innocente?". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista con uno degli anchor di punta di Fox News. "Io rispetto Putin. Rispetto molte persone, ma non vuol dire che andro' d'accordo con lui, si vedra'".

05:03Ucraina: Trump a Poroshenko, “lavoreremo con tutte le parti”

WASHINGTON - "Lavoreremo con Ucraina, Russia e tutte le altre parti coinvolte per aiutarle a ripristinare la pace lungo la frontiera". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al collega ucraino Petro Poroshenko nel colloquio telefonico tenuto tra i due in serata.

05:00Trump: dip.Giustizia presenta ricorso a blocco bando

WASHINGTON - Il dipartimento americano della Giustizia ha presentato un ricorso alla decisione del giudice federale James Robart che blocca temporaneamente il bando agli ingressi negli Usa di quanti provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana voluto dal presidente Donald Trump.

04:55Casa Bianca,Trump-Gentiloni cooperazione su interessi comuni

WASHINGTON - "Il presidente Donald Trump ha parlato con il primo ministro italiano Paolo Gentiloni per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale rispetto ad una serie di interessi condivisi, compresa sicurezza e antiterrorismo". Lo riferisce la Casa Bianca illustrando il colloquio telefonico fra Donald Trump e Paolo Gentiloni, e confermando che il presidente Usa partecipera' al summit del G7 a Taormina a maggio: il presidente ha affermato che "aspetta di incontrare il primo ministro in quell'occasione".

01:00Calcio: Sarri “l’attacco funziona, non è detto che cambi”

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Callejon? Non ho visto niente, ma lui mi ha detto che non aveva fatto nulla di grave. Come cambiare gli equilibri davanti, ora che rientreranno Milik e Pavoletti? Non è detto che si debba fare: in questo momento stiamo facendo bene e non vedo il motivo di cambiare qualcosa che non solo non mi dà problemi, ma che sta proprio funzionando". Lo ha detto Maurizio Sarri, commentando la vittoriosa sfida contro il Bologna. "Pronostico su Juve-Inter? Andrò a cena fuori, non ho intenzione di vedere la partita e non m'interessa fare pronostici. Se continueremo con questo rendimento, non ci sarà bisogno di guardare gli altri: tireremo le somme alla fine". "Le parole di Gabbiadini? Lo ringrazio di non avermi nominato, sarebbe stato pesante e noioso rispondergli - sottolinea -. Raiola? Fa il suo lavoro, è bravo a farlo: non può attaccare un direttore o un presidente, perché sarebbe negativo per il suo lavoro, allora attacca me. Ibra e Balotelli a Napoli? Quelli che abbiamo già non sono mica male".