Ultima ora

08:37Afghanistan:troppa neve,governo decreta festivita’ nazionale

KABUL - Una eccezionale ondata di maltempo con nevicate di proporzioni insolite a Kabul e in numerose province afghane hanno spinto il governo a decretare oggi (la domenica e' un giorno lavorativo nell'Afghanistan musulmano, ndr.) una giornata di festa a livello nazionale. Lo riferisce Tolo Tv. Il ministro del Lavoro e degli Affari sociali, Nasrin Oriakhail, ha confermato all'emittente che per l'enorme quantita' di neve caduta nelle ultime 24 ore, e per l'interruzione di moltissime vie di comunicazione, e' scattata una emergenza a livello nazionale.

08:04Maltempo: Pakistan, 14 morti per valanga nel nord-ovest

ISLAMABAD - Almeno 14 persone sono morte ed un numero imprecisato sono disperse per una valanga che si e' abbattuta la notte scorsa su un villaggio della provincia nord-occidentale pachistana di Khyber Pakhtunkhwa. Lo riferisce GEO TV. Il colonnello Nizamuddim Shah, che partecipa ai soccorsi, ha indicato che almeno 25 case del villaggio di Sher Shal, nel distretto di Chitral, sono finite sotto una imponente quantita' di neve e di queste cinque sono state completamente distrutte.

05:24Trump: proteste a Palm Beach, presidente a gala Croce Rossa

WASHINGTON - Sono proseguite in maniera pacifica nel corso della serata le proteste a Palm Beach, in Florida, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso parte al gala della Croce Rossa. Circa 3mila manifestanti - stando ad alcune fonti - hanno sfilato in corteo non lontano dalla proprieta' di Donald Trump, a partire da un raduno nei pressi del 'Trump Plaza', un condominio di lusso sul lungomare di West Palm Beach, per marciare poi in direzione del resort di Mar-a-Lago.

05:22Trump su ricorso per blocco a bando, “vinceremo”

WASHINGTON - "Vinceremo. Per la sicurezza del nostro Paese, vinceremo". Cosi' il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, appena giunto al gala annuale della Croce Rossa insieme con la first lady Melania, ha risposto ai giornalisti al seguito che gli chiedevano degli sviluppi sul ricorso annunciato dal dipartimento di Giustizia circa il blocco temporaneo disposto da un giudice federale al bando sugli ingressi negli Usa da persone provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana voluto da Trump.

05:19Trump, Putin? Si crede nostro Paese cosi’ innocente?

WASHINGTON - "Putin? Credi che il nostro Paese sia cosi' innocente?". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista con uno degli anchor di punta di Fox News. "Io rispetto Putin. Rispetto molte persone, ma non vuol dire che andro' d'accordo con lui, si vedra'".

05:03Ucraina: Trump a Poroshenko, “lavoreremo con tutte le parti”

WASHINGTON - "Lavoreremo con Ucraina, Russia e tutte le altre parti coinvolte per aiutarle a ripristinare la pace lungo la frontiera". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al collega ucraino Petro Poroshenko nel colloquio telefonico tenuto tra i due in serata.

05:00Trump: dip.Giustizia presenta ricorso a blocco bando

WASHINGTON - Il dipartimento americano della Giustizia ha presentato un ricorso alla decisione del giudice federale James Robart che blocca temporaneamente il bando agli ingressi negli Usa di quanti provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana voluto dal presidente Donald Trump.