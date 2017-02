Ultima ora

12:54Cinema: Verdone premiato al Busto Arsizio Film Festival

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Sarà Carlo Verdone l'ospite di apertura della quindicesima edizione del Busto Arsizio Film Festival. L'attore e regista salirà sul palco del teatro Sociale sabato 18 marzo alle 21 per una lunga chiacchierata con il direttore artistico del Baff, Steve Della Casa. Nel corso della serata a lui dedicata Verdone mostrerà alcuni spezzoni di suoi film che meglio lo rappresentano, e partirà dalle immagini per raccontare aneddoti sulla sua carriera e per svelare le sue passioni, cominciando da quella, nota, per la musica. Ironico osservatore di vizi, virtù e debolezze dell'italiano medio, l'artista riceverà al Baff il premio all'Eccellenza Cinematografica.

12:54Calcio: nonno aggredito da padre baby calciatore ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 5 FEB - Finisce in una rissa sugli spalti fra un padre e un nonno una partita amichevole fra ragazzini dell'Ancona 1905 e la Conero Dribbling giovanissimi, disputata nello stadio di Candia di Ancona ieri pomeriggio. Il padre 57enne di uno dei baby calciatori (quasi tutti quattordicenni) ha dato una ginocchiata al nonno di un altro giocatore, che stava incitando il nipote a fare gol. L'anziano, 71 anni, e l'aggressore sono entrambi finiti al pronto soccorso: il primo per piccole contusioni, il secondo per un leggero malore dovuto all'agitazione. Secondo la Questura, se nessuno dei due adulti sporgerà querela l'episodio potrebbe chiudersi qui, non essendoci gli estremi per procedere d'ufficio. Resta il pessimo esempio dato ai ragazzi che si avvicinano al calcio.

12:16Israele: Netanyahu, con May parlerò di aggressione Iran

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 FEB - "Sottolineerò al primo ministro Theresa May l'insolente aggressione dell'Iran emersa anche in questi giorni e le chiederò per questo di fare fronte comune". Così il premier Benyamin Netanyahu - nella riunione di governo a Gerusalemme - ha preannunciato i temi della visita di stato di due giorni che da stasera compirà in Gran Bretagna. Netanyahu ha anche evidenziato che Israele "è all'inizio di una significativa era politica". Per il premier - che dello stesso tema parlerà con il presidente Trump a Washington il 15 febbraio - il recente test missilistico di Teheran ha "violato le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu" al proposito. Secondo i media che citano fonti della maggioranza di governo, Netanyahu con la sua visita a Londra cercherà di capitalizzare la situazione in evoluzione in Europa per creare "un fronte comune" di sostegno a Israele che includa Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia.

12:16Trump: Corte appello boccia ricorso Dipartimento Giustizia

(ANSA) - SAN FRANCISCO, 5 FEB - La Corte d'Appello ha respinto il ricorso urgente presentato ieri sera dal Dipartimento di Giustizia americano che chiedeva la sospensione della decisione del giudice federale di Seattle che aveva bloccato il bando di ingresso negli Stati Uniti per persone provenienti da 7 Paesi a maggioranza musulmana emesso dal presidente Donald Trump. La Corte d'Appello federale di San Francisco ha quindi chiesto oggi sia allo Stato di Washington sia all'amministrazione Trump di presentare più argomenti entro domani pomeriggio. La bocciatura da parte della Corte d'Appello conduce a battaglie legali che andranno avanti per giorni.

08:37Afghanistan:troppa neve,governo decreta festivita’ nazionale

KABUL - Una eccezionale ondata di maltempo con nevicate di proporzioni insolite a Kabul e in numerose province afghane hanno spinto il governo a decretare oggi (la domenica e' un giorno lavorativo nell'Afghanistan musulmano, ndr.) una giornata di festa a livello nazionale. Lo riferisce Tolo Tv. Il ministro del Lavoro e degli Affari sociali, Nasrin Oriakhail, ha confermato all'emittente che per l'enorme quantita' di neve caduta nelle ultime 24 ore, e per l'interruzione di moltissime vie di comunicazione, e' scattata una emergenza a livello nazionale.

08:04Maltempo: Pakistan, 14 morti per valanga nel nord-ovest

ISLAMABAD - Almeno 14 persone sono morte ed un numero imprecisato sono disperse per una valanga che si e' abbattuta la notte scorsa su un villaggio della provincia nord-occidentale pachistana di Khyber Pakhtunkhwa. Lo riferisce GEO TV. Il colonnello Nizamuddim Shah, che partecipa ai soccorsi, ha indicato che almeno 25 case del villaggio di Sher Shal, nel distretto di Chitral, sono finite sotto una imponente quantita' di neve e di queste cinque sono state completamente distrutte.

05:24Trump: proteste a Palm Beach, presidente a gala Croce Rossa

WASHINGTON - Sono proseguite in maniera pacifica nel corso della serata le proteste a Palm Beach, in Florida, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso parte al gala della Croce Rossa. Circa 3mila manifestanti - stando ad alcune fonti - hanno sfilato in corteo non lontano dalla proprieta' di Donald Trump, a partire da un raduno nei pressi del 'Trump Plaza', un condominio di lusso sul lungomare di West Palm Beach, per marciare poi in direzione del resort di Mar-a-Lago.