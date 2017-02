Ultima ora

14:38Auto sbanda,muoiono tre 18enni e un 17enne a Guidonia

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Quattro giovanissimi sono morti nella notte in un incidente stradale nel comune di Guidonia, in località Setteville, vicino Roma. Viaggiavano a bordo di un'auto che è sbandata e si è schiantata contro un albero. Le vittime sono due ragazzi e due ragazze, di cui tre 18enni e un 17enne. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, e la polizia stradale per i rilievi. Il tratto di via Tiburtina dove si è verificato lo schianto è stato chiuso al traffico fino al termine delle operazioni.

14:19Resistenza: Porzus, Anpi prima volta a cerimonia eccidio

(ANSA) - FAEDIS (UDINE), 5 FEB - "La democrazia non è un dono, ma una conquista": lo ha detto il sindaco di Faedis (Udine), Claudio Zani, alla cerimonia ufficiale del 72.mo anniversario dell'eccidio di Porzus, alla quale hanno partecipato per il Governo, il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi, per la regione Friuli Venezia Giulia, la presidente Debora Serracchiani, e, per la prima volta, anche una delegazione dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), guidata dal presidente regionale, Dino Spanghero. Quella di oggi è stata definita "la domenica della pacificazione" tra i "fazzoletti verdi" della Osoppo e i "fazzoletti rossi" della Garibaldi-Natisone, divisi dalle responsabilità dell'eccidio di Porzus (17 partigiani della Osoppo vennero trucidati dai gappisti comunisti di Mario Toffanin) e in questi decenni sempre divisi alle varie manifestazioni del ricordo della Resistenza.

14:09Israele: migliaia a Tel Aviv per depenalizzazione marijuana

(ANSAmed) -TEL AVIV, 5 FEB - Migliaia di persone si sono radunate la scorsa notte nella centrale piazza Rabin di Tel Aviv per esprimere approvazione per la graduale depenalizzazione dell' uso della marijuana - annunciata dal ministro della Pubblica sicurezza Ghilad Erdan (Likud) - e per chiederne la legalizzazione totale. Alla manifestazione - che ha avuto grande rilievo nei mass media - hanno aderito le parlamentari Sheran Haskel (Likud) e Tamar Sandberg (Meretz, sinistra sionista) nonche' il popolare cantante Shimi Tavori ed il complesso hip-hop Hadag Nachash. Nei giorni scorsi, facendo proprie le conclusioni di un gruppo di studio, il ministro Erdan ha raccomandato di passare per i consumatori di piccole quantita' di marijuana dalla incriminazione giudiziaria a multe. Al tempo stesso saranno organizzate campagne educative. Secondo Erdan la nuova politica - quando sarà approvata - prevede che un minore colto a fumare marijuana potrà essere perseguito penalmente solo se rifiuterà di partecipare ad un programma di trattamento.

14:05Turchia: arrestati 423 sospetti legati all’Isis

(ANSA) - ISTANBUL, 5 FEB - La polizia antiterrorismo turca ha arrestato 423 persone per presunti legami con l'Isis. Lo riferisce l'agenzia Anadolu. Circa 60 sospetti jihadisti, per lo più stranieri, sono stati catturati ad Ankara. Gli altri sono stati arrestati in operazioni simultanee in diverse città, tra cui Istanbul e Gaziantep, al confine con la Siria. Il blitz più imponente è stato nella provincia sudorientale di Sanliurfa, dove la polizia ha fermato più di 100 sospetti e trovato materiale che li collega all'Isis.

13:57Calcio: Galliani, perso Caceres, non arriverà nessun altro

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Caceres? Confermo che non arriverà: abbiamo fatto un'offerta, il ragazzo ci ha pensato ma l'ha ritenuta insufficiente. Ha superato le visite mediche, ma non abbiamo raggiunto un accordo economico". Così l'ad del Milan, Adriano Galliani, a Premium nel prepartita di Marassi. "Svincolati non è che ce ne siano mille, pronti per il Milan - aggiunge il dirigente rossonero - : io pensavo che Martin potesse tornarci utile perché pronto a giocare a destra, a sinistra e in mezzo. A questo punto dovremo aspettare i rientri degli acciaccati, ma non è che non abbiamo i terzini. È un momento di sfortuna. A questo punto, non arrivato Caceres, non arriverà nessun altro". "Deulofeu? Ho cercato di individuare quei giocatori che erano fortissimi e che magari non avevano mantenuto le aspettative". Quanto a Ocampos, "era il miglior under18 del mondo quando lo prese il Monaco e Deulofeu il miglior talento della cantera del Barcellona: secondo me chi è stato campione, o promessa, può tornare a esserlo".

13:48Perseguita e picchia la sua ex, arrestato a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 5 FEB - Nonostante un divieto di avvicinamento emesso qualche anno fa per aver picchiato la sua compagna, anche quando era incinta, continuava a perseguitarla, aggredirla in strada e, in alcuni casi, tornando ad alzare le mani. Per questo motivo la polizia di Rimini ha arrestato per stalking un 27enne, residente in città che, su ordine del tribunale è adesso agli arresti domiciliari. L'ultimo episodio qualche giorno fa quando, quando l'uomo ha pedinato la ragazza, 25 anni, alla fermata dell'autobus, bloccandola e strattonandola fino a quando lei urlando non si è liberata. Le vessazioni erano cominciate nel 2014. Alla giovane, che dal suo ex compagno ha avuto anche un figlio, è stata picchiata anche durante la gravidanza, le è stato impedito di vedere i genitori e di condurre una vita normale. A un certo punto, la ragazza ha deciso di interrompere la relazione e di rivolgersi alla polizia. Lui però, non rassegnandosi alla decisione dell'ex compagna, aveva continuato a perseguitarla. (ANSA).

13:47Commerciante ha 70 kg di droga in casa, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 5 FEB - Aveva in casa circa 70 chili di marijuana e hashish e, dentro una borsa, 18mila euro in contanti. Per questo i carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato un commerciante 40enne, residente a Castelnovo Sotto, nel Reggiano. L'uomo, incensurato e insospettabile, è titolare di un negozio di attrezzature per l'agricoltura in città. Ma nella sua casa in provincia gestiva quella che i carabinieri hanno ritenuto un'attività da grossista dello spaccio e adesso è in carcere a Reggio. Oltre ai 70 kg di sostanze e alla quantità più che sospetta di contanti, aveva infatti tutto il necessario per la coltivazione e confezionamento: cellophane, un macchinario per il sottovuoto, un bilancino di precisione, concimi, fertilizzanti e una macchina conta soldi. I sospetti erano partiti proprio dal negozio della città, che hanno portato alla perquisizione casalinga che ha portato al sequestro e al conseguente arresto.