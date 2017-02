Ultima ora

16:42Golf: Eurotour, a Dubai Sergio Garcia batte Henrik Stenson

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Lo spagnolo Sergio Garcia ha vinto con 269 (65 67 68 69, -19) colpi l'Omega Dubai Desert Classic (European Tour) dopo un serrato duello finale con lo svedese Henrik Stenson (272, -16), numero quattro mondiale. Sul percorso dell'Emirates GC (par 72) di Dubai hanno perso terreno nei due giri conclusivi Renato Paratore, 42° con 286 (69 72 70 75, -2), Nino Bertasio, 49° con 287 (67 74 73 73, -1), e Matteo Manassero, 54° con 288 (73 71 74 70, par). Al terzo posto con 274 (-14) l'inglese Tyrrell Hatton e il danese Lasse Jensen, al quinto con 276 (-12) l'altro inglese Matthew Fitzpatrick e lo statunitense Peter Uihlein, all'11° con 279 (-9) l'iberico Rafael Cabrera Bello, al 13° con 280 (-8) il nordirlandese Graeme McDowell, al 23° con 283 (-5) il tedesco Martin Kaymer e al 54°, come Manassero, l'inglese Danny Willett, campione uscente. Costretto al ritiro dopo un giro Tiger Woods per spasmi alla schiena.

16:39Calcio: Muriel, ci mancavano solo risultati,continuiamo così

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - ''Questa Sampdoria ha fatto sempre il suo, ci mancavano solo i risultati, perché le prestazioni le abbiamo sempre fatte''. Ai microfoni di Sky Sport, nel dopo partita del Meazza, l'attaccante della Sampdoria Luis Muriel esalta il gioco della sua squadra: ''Volevamo ritrovare il gusto della vittoria in trasferta, non solo in casa, e fare più punti possibili''. Quanto ti chiede di correre il tecnico? ''Tantissimo, il mister ci chiede tantissimo, ma io questo lavoro lo faccio di meno, perché ho un compagno di reparto (Quagliarella, ndr) che è molto bravo a fare questo, lo ringrazio tantissimo, perché nel momento di battere il rigore mia ha detto, vai. Lo ringrazio tanto, perché lui sta sicuramente raccogliendo meno di quello che merita. Si merita tantissimo, perché sta facendo delle cose grandi per questa squadra. Vogliamo continuare così, con la nostra identità''.

16:29Investito da un treno, morto immigrato a Verona

(ANSA) - VERONA, 5 FEB - Un immigrato è morto la notte scorsa a Verona dopo essere stato travolto da un treno nei pressi di San Michele Extra. Sull'episodio indaga la Polizia Ferroviaria; la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Secondo quanto si è appreso, il macchinista del treno avrebbe trovato all'improvviso l'uomo sui binari non potendo far nulla per evitarlo. Quando sono arrivati i soccorsi per l'uomo non c'era più niente da fare. La vittima, di origini africane, non è ancora stata identificata.

16:25Rugby: 6 Nazioni, arrivato Mattarella allo stadio Olimpico

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto il suo arrivo allo stadio Olimpico di Roma dove assisterà dalla tribuna al match di rugby del Torneo 6 Nazioni tra Italia e Galles. Ad accogliere il Capo dello Stato, il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente della Federazione italiana rugby, Alfredo Gavazzi. Appena fatto il suo ingresso all'interno dell'impianto, Mattarella verrà quindi accompagnato in campo prima dell'esecuzione degli inni nazionali dove poi stringerà le mani a tutti i giocatori.

16:03Papa: la vita è sacra, sia bimbi rischio aborto sia anziani

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 5 FEB - Mentre oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita, il Papa si unisce ai vescovi italiani "nell'auspicare una coraggiosa azione educativa in favore della vita umana: ogni vita è sacra. Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico; stiamo vicini e insieme preghiamo per i bambini che sono in pericolo dell'interruzione della gravidanza, come pure per le persone che stanno alla fine della vita; ogni vita è sacra, perché nessuno sia lasciato solo e l'amore difenda il senso della vita", ha detto all'Angelus.

16:00Calcio: Milan-Sampdoria 0-1

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - La Sampdoria batte il Milan 1-0 (0-0) a San Siro nell'anticipo di mezzogiorno della 23/a giornata del campionato di Serie A. Decisivo il rigore, assegnato per atterramento in area di Quagliarella da parete di Paletta, siglato da Muriel al 25' della ripresa. Rossoneri pagano un gran numero di occasioni sprecate

15:41Di Maio,è ora di reagire,ci attaccano per paura voto

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "È arrivato il momento di reagire! Vogliono colpire il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare, ma non possiamo permetterglielo. Lo fanno perché siamo gli unici che possono ambire al 40%". Così Luigi di Maio in una dichiarazione di diretta Fb. "Allora io da oggi non voglio perdere più tempo a difendermi da accuse fasulle e nei prossimi mesi voglio girare l'Italia. Questo è il momento di svegliarsi. Io voglio andare a votare perché abbiamo una ricetta per il Paese.Non possiamo più essere ostaggio del Pd" aggiunge.