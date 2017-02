Ultima ora

18:38Calcio: scaramucce fra tifosi prima di Pescara-Lazio

(ANSA) - PESCARA, 5 FEB - Scaramucce fra opposte tifoserie a Pescara prima dell'inizio della partita Pescara-Lazio. Il contatto è avvenuto all'altezza di viale Pindaro dove si sono trovati di fronte alcuni supporter delle due squadre. Il pronto intervento delle forze dell'ordine, presenti in forze all'esterno dello Stadio Adriatico, è servito a riportare la calma. Non ci sono stati contusi. Sono circa un migliaio i sostenitori ospiti presenti a Pescara per una gara ritenuta a rischio ordine pubblico dall'Osservatorio. L'intera curva sud è stata riservata ai laziali.

18:37Calcio: Ceo Inter ‘porteremo squadra sul tetto d’Europa’

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - "Attraverso il nostro management internazionale e attraverso investimenti mirati vogliamo riportare l'Inter sul tetto d'Europa": lo dice il Ceo dell'Inter Liu Jun dalla Cina. Il dirigente nerazzurro ha spiegato piani e progetti di Suning che vuole diventare leader nel settore sportivo: "Vogliamo diventare il più grande gruppo sportivo internazionale e creare delle Academy in Cina in Sud America e in Europa. Vogliamo creare nuovi centri di formazione di calcio nel paese, per migliorare la piattaforma di sviluppo per i giovani talenti cinesi, al fine di promuovere il miglioramento e lo sviluppo del calcio nel nostro Paese".

18:23Ciclismo: Ulissi vince il Gp degli Etruschi

(ANSA) - DONORATICO (LIVORNO), 5 FEB - Il livornese Diego Ulissi (UAE Abu Dhabi) ha vinto per distacco il 22/o Gp degli Etruschi concluso a Donoratico (Livorno). La corsa apre la stagione 2017 delle gare ciclistiche su strada in Italia. Ulissi ha sferrato un attacco solitario scattando in salita a 12 km dall'arrivo e prendendo il margine necessario per resistere al ritorno del gruppo nella discesa e nel tratto di pianura che porta al traguardo dove ha distanziato di alcuni secondi un gruppo di inseguitori regolato in volata da Manuel Belletti (Wilier Triestina), secondo. Terzo classificato Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli). La corsa copriva un itinerario di 190,6 km nella provincia di Livorno ed era partita stamani da San Vincenzo. Una curiosità: sul palco ai primi tre sono state consegnate bottiglie di spumante, che poi però non sono state aperte. Pare che gli organizzatori lo avessero deciso dal giorno prima, in segno di rispetto per le vittime della tragedia di Rigopiano.

18:17Rugby: i Soul System al Terzo Tempo Peroni Village

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Al Terzo Tempo Peroni Village i Soul System accoglieranno le migliaia di appassionati che festeggeranno insieme la prima partita del 6 Nazioni di rugby. Come di consueto, nel dopo partita, la musica, la birra e l'allegria la faranno da padrone. Uno straordinario evento all'interno del grande evento, come testimoniato dagli stessi Soul System: ''Siamo felicissimi di essere qui. La bellezza del rugby va ricercata proprio nel terzo tempo: dopo tanto agonismo in campo, ci si trova tutti insieme per bere birra e ascoltare buona musica: è fantastico''. Emozionato anche Federico Sannella, direttore delle relazioni esterne di Peroni, che ha dichiarato: ''E' dal 2006 che siamo partner dell'evento. Dal 2012 c'è stata un'evoluzione straordinaria e si è passati da pochi stand e qualche migliaio di partecipanti, a 70.000 persone ogni partita per uno sport che trasmette una passione meravigliosa. Il rugby è magia quando vediamo gente che si abbraccia e beve insieme: la festa è per tutti''

18:11Pedofilia: 50enne condannato a 7 anni e 4 mesi nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 5 FEB - Si era reso responsabile di ripetuti atti sessuali con una ragazzina minorenne, in un Comune della provincia di Pavia. L'uomo, un 50enne che risiede nel Pavese, è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione: gli agenti del commissariato di Voghera (Pavia) gli hanno notificato la sentenza e lo hanno accompagnato al carcere di Voghera (Pavia), dove sconterà la condanna. La vicenda risale a qualche anno fa. L'uomo era entrato in contatto con la ragazzina, che all'epoca dei fatti aveva 10 anni, grazie alla conoscenza con la madre della giovane. Il 50enne ha abusato sessualmente in più di una circostanza della minorenne, sino ad avere anche un rapporto completo.Successivamente è riuscito nuovamente ad entrare in contatto con la giovane, grazie a un falso profilo su Facebook, pretendendo di avviare con lei una vera e propria relazione. L'uomo è stato condannato in via definitiva per i reati di atti sessuali con minorenne e di sostituzione di persona.

18:02Romania: governo annulla formalmente il ‘decreto corruzione’

(ANSA) - BUCAREST, 5 FEB - Il governo romeno, in una seduta straordinaria oggi a Bucarest, ha formalmente ritirato il controverso decreto che aboliva l'abuso di ufficio e altri reati di corruzione, una misura all'origine delle imponenti manifestazioni di protesta popolare degli ultimi giorni in tutta la Romania. "Il decreto è stato annullato", ha detto un portavoce citato dai media. L'intera questione verrà dibattuta anche in Parlamento, mentre nel Paese resta alta la tensione politica e sociale e il movimento di protesta annuncia altri manifestazioni.

18:02Avvolto da fiamme camino, muore bimbo 5 anni

(ANSA) - NAPOLI, 5 FEB - Un bimbo di poco più di 5 anni, residente ad Orta di Atella (Caserta), è morto all' ospedale Cardarelli per le ustioni riportate il 3 febbraio scorso sull' 80% del corpo in seguito ad un probabile incidente avvenuto in casa. Secondo quanto hanno accertato i Carabinieri della stazione di Orta di Atella, il piccolo era intento a giocare vicino al camino, in quel momento acceso, quando in seguito ad un ritorno di fiamma è stato avvolto dal fuoco. A facilitare la propagazione delle fiamme è stato il maglioncino in pile indossato dal piccolo. I genitori sono intervenuti spegnendo le fiamme, ed hanno trasportato il bambino all' ospedale di Aversa, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il piccolo è stato quindi trasferito al Reparto Grandi Ustionati del Cardarelli. Stamattina, però, il suo cuore ha smesso di battere.