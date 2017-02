Ultima ora

20:21Calcio: Hamsik, Maradona unico ma vorrei superare suo record

(ANSA) - NAPOLI, 5 FEB - ''Maradona è unico e nessuno sarà mai come lui, ma vorrei superare il suo record di 115 gol. Potrei riuscirci già in questa stagione, altrimenti cercherò di farlo in futuro''. Marek Hamsik torna sulla vittoria del Napoli a Bologna: con la tripletta di ieri lo slovacco è arrivato a quota 109, a sole sei lunghezze da Maradona che detiene il primato in questa speciale classifica. ''Dopo l'esitazione della scorsa settimana - scrive Hamsik - nella gara pareggiata col Palermo, volevamo segnare quanto più possibile. Siamo entrati in partita in modo eccellente, in sei minuti abbiamo segnato 2 gol. E' la mia prima tripletta in Serie A, sono molto felice, abbiamo segnato 7 gol e c'è stata anche la grande parata di Reina su rigore. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita di campionato contro il Genoa, poi penseremo al Real Madrid''.

20:18Calcio: Gasperini, non possiamo farci i complimenti

(ANSA) - BERGAMO, 5 FEB - "Cominciamo a crederci. Possiamo sicuramente stare fra le prime otto, abbiamo dieci punti di vantaggio sul Torino che non sono pochi, ma le distanze con le altre sono veramente minime". Nonostante l'evidente passo avanti verso il posto al sole per l'Europa League compiuto contro il Cagliari, in casa Atalanta l'allenatore Gian Piero Gasperini preferisce gettare acqua sul fuoco degli entusiasmi: "Oggi siamo stati bravi a fare due gol subito, non lo siamo stati dal punto di vista tecnico - spiega -. C'è stata meno spavalderia nelle uscite palla al piede e abbiamo sbagliato più del solito sotto l'aspetto delle linee di gioco, dei passaggi e degli smarcamenti". L'analisi della partita lascia spazio a considerazioni sul breve e medio termine: "Non abbiamo corso rischi ma la gestione del gioco non è sempre stata ottimale. Nel girone di ritorno ci saranno molte partite in casa insidiose come quella di oggi, quella contro l'Empoli e quella contro la Sampdoria''.

20:17Afghanistan: valanghe, anche talebani partecipano a soccorsi

(ANSA) - KABUL, 5 FEB - Nell'Afghanistan in piena emergenza per le intense nevicate e le valanghe che hanno causato 83 morti nelle ultime 48 ore, anche i talebani che combattono contro il governo centrale hanno reso noto di essere impegnati nel soccorso dei civili in difficoltà. In una notizia pubblicata sul loro portale Internet 'La Voce della Jihad', gli insorti sostengono che loro militanti sono intervenuti nella provincia meridionale di Zabul per portare aiuto a decine di passeggeri di veicoli bloccati dalla neve lungo la statale fra Kandahar City e Kabul. Citando un esempio del loro intervento, i talebani hanno indicato che nel distretto di Hassan Karez "molta gente è stata aiutata a ritornare a casa propria e a molte persone sono stati offerti alloggio, cibo ed altri generi di prima necessità". Quasi tutto l'Afghanistan è sotto una spessa coltre di neve, e le ripetute valanghe hanno causato secondo le autorità almeno 83 morti.

20:16Calcio: Toro, rabbia Mihajlovic “ennesimo rigore sbagliato

(ANSA) - FIRENZE, 5 FEB - Arrabbiato, ma soprattutto deluso Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio di Empoli: "Siamo a commentare le solite cose, una partita che si poteva vincere tranquillamente. Ci siamo fatti male da soli. Abbiamo sbagliato l'ennesimo rigore. Per noi è il quarto rigore e se avessimo messo dentro gli ultimi due avremmo avuto quattro punti in più". Il tecnico granata vede però solo crisi di risultati: "Il nostro è un momento di difficoltà nei risultati e non nel gioco. Penso che un periodo di difficoltà è normale, l'importante è uscirne fuori. Pensiamo subito al Pescara" Mihajlovic interviene anche nella polemica nata in campo fra Belotti e Iago Falque su chi dovesse battere il rigore. "Da adesso in poi li tirerà Belotti, se lo sbaglia pazienza".

20:10Calcio: Sassuolo, Di Francesco “ho ritrovato una squadra”

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Secondo Squinzi potenzialmente questo Sassuolo è da primi cinque in classifica? Onestamente non credo, ma penso che con questo atteggiamento e con questa mentalità possiamo mettere in difficoltà tante squadre". Così l'allenatore dei neroverdi, Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Premium Sport, dopo la vittoria a Marassi sul Genoa. "In passato non ero contento, perché la spregiudicatezza che chiedo sempre ai miei ragazzi non la vedevo - ha detto ancora il tecnico -. È stato importante ritrovare gli infortunati, poter nuovamente lavorare col gruppo quasi al completo, ma il miglioramento che ho notato è stato psicologico: ho ritrovato una squadra, ora però vorrei vederla con continuità".

20:08Judo: assoluti femminili, Giorda si conferma nei 52 kg

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Dopo l'assegnazione dei titoli italiani maschili di ieri, oggi al PalaPellicone di Ostia è stata la volta dei campionati Assoluti femminili di Judo. Sotto gli occhi dei 1.500 spettatori presenti, e del direttore tecnico Kyoshi Murakami, non sono mancate le sorprese: nella categoria 48 Kg il titolo di Campionessa Italiana va a Francesca Milani che ha battuto in finale Michela Fiorini, mentre la conferma arriva da Francesca Giorda che a distanza di un anno ribadisce la sua supremazia nei 52 Kg battendo nell'ultimo atto Silvia Pierucci. La categoria dei 57 Kg ha come nuova Campionessa Italiana Silvia Pellitteri che si impone su Sofia Fiora. Maria Centracchio si conferma Campionessa Italiana, questa volta nei 63 Kg lo scorso anno aveva vinto il titolo nei 57 Kg). La seconda conferma è quella di Carola Paissoni che vince nuovamente il titolo nei 70 Kg bissando la finale dello scorso anno contro Alessandra Prosdocimo.

20:08Calcio: Inzaghi “vittoria giusta e complimenti a Parolo”

(ANSA) - PESCARA, 5 FEB - "E' stata una vittoria giusta e meritata, l'unico neo quel quarto d'ora in cui abbiamo rimesso in gioco il Pescara, ma purtroppo non siamo molto bravi a gestire". Così l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, dopo il successo dei biancocelesti sul campo del Pescara. "A fine primo tempo ho parlato ai ragazzi - prosegue Inzaghi - e ho detto loro di stare tranquilli e di rientrare in campo per vincere". L'allenatore biancoceleste riserva una menzione speciale a Parolo: "Gli ho fatto i complimenti, perché al di là dei 4 gol è un giocatore fondamentale per noi, poiché svolge tutte e due le fasi in modo straordinario".