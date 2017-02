Ultima ora

21:52Francia: 68% vuole ritiro Fillon da presidenziali

(ANSA) - PARIGI, 05 FEB - In seguito allo scandalo Penelopegate, due terzi dei francesi, il 68%, vuole il ritiro del candidato della Destra, Francois Fillon, dalla campagna presidenziale del 2017: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Ifop per Le Journal du Dimanche. Sempre secondo lo stesso studio, solo il 23% considera che Fillon sia "onesto", mentre il 77% dice il contrario. Il candidato dei Républicains aveva fatto della rettitudine e della trasparenza il suo marchio di fabbrica. Ma rispetto a novembre la sua credibilità in merito ha segnato un crollo di 27 punti. Fillon perde inoltre 16 punti sulla cosiddetta "statura presidenziale" e 15 punti sulla "capacità di riformare". "E' una vera catastrofe" commente Fréderic Dabi, vicedirettore generale dell'Ifop, citato dal Jdd.

21:51Bufere e valanghe in Afghanistan e Pakistan, 100 morti

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Pesanti nevicate e valanghe hanno colpito in questi giorni la regione montuosa fra Pakistan e Afghanistan, con un bilancio, che è ancora incerto e provvisorio, ma già molto grave: almeno un centinaio di morti. Si calcola - fa sapere la Bbc, che cita fonti locali - che solo negli ultimi tre giorni i morti siano almeno 100, 16 dei quali sepolti da una valanga poco a nord di Kabul e altri 13 almeno in una valanga a Chitral e dintorni, nel nord del Pakistan. Le province più colpite dalle bufere di neve sono quelle afghane orientali di Badakhshan, Nangahar e Parwan, a nord di Kabul, dov'è stato chiuso il Salang Pass. Nella capitale afghana l'aeroporto è chiuso per neve e ghiaccio sulle piste di atterraggio, mentre polizia e militari hanno soccorso automobilisti e passeggeri di almeno 250 veicoli intrappolati dalla bufera lungo la strada che collega Kabul a Kandahar, a sud.

21:50Gb: Elisabetta fa 65 anni di regno, record senza festa

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Domani la regina Elisabetta II batte nuovamente il suo record personale, con 65 anni sul trono del Regno Unito: ricorrenza che tuttavia la sovrana non ha mai festeggiato, perché in quel lontano 6 febbraio 1952 la sua assunzione al trono coincise con la morte del padre, Re Giorgio VI. Un evento per lei dolorosamente traumatico: sia per la perdita improvvisa dell'amatissimo padre, sia perché la espose improvvisamente sul palcoscenico mondiale come erede al trono quando aveva solo 25 anni. Un trauma che la colse quando da giovane principessa era in vacanza col marito in Kenya per un safari. Re Giorgio - il nome di battesimo era Albert - morì di tumore ai polmoni a 56 anni: "Mio padre è morto troppo giovane", disse Elisabetta in anni recenti, citata dai media britannici. Secondo Ingrid Seward, direttrice della rivista Majesty, "la Regina trascorre l'Accession Day in quello che lei stessa descrive come 'silenziosa contemplazione'", e non si farà vedere in pubblico. Ma risuoneranno ovunque salve di cannone.

21:50Israele: migliaia a manifestazione solidarietà ebrei-arabi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 FEB - Al grido di 'Rifiutiamo di essere nemici' migliaia di israeliani, ebrei e musulmani, hanno partecipato ieri a Tel Aviv ad una manifestazione organizzata da diversi gruppi di sinistra assieme con il Partito comunista. All' origine della manifestazione vi sono le recenti demolizioni di abitazioni abusive da parte della polizia in due località arabe. In una di esse, nel villaggio di Um el-Hiran (Neghev), si sono sviluppati duri scontri conclusisi con la morte di un beduino del posto e di un agente di polizia. Il deputato comunista Dov Chenin ha detto che la manifestazione costituisce ''una voce di speranza e di normalità di fronte ad un governo che sceglie la incitazione e l'odio''. ''Non consentiremo al premier Benyamin Netanyahu - ha promesso - di accendere fiammate di odio'' a danno della minoranza araba. Alla manifestazione ha partecipato anche Amal al-Khyam, la vedova del beduino rimasto ucciso negli incidenti di Um el-Hiran.

21:47Louvre: media, l’assalitore non risponde agli inquirenti

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - L'autore dell'attacco contro i militari venerdì scorso al museo del Louvre a Parigi si rifiuta di parlare con gli inquirenti. Lo riferisce il sito di Le Figaro, citando una fonte vicina al dossier. In seguito all'intervento all'ospedale Georges Pompidou, l'aggressore ferito dal fuoco dei militari è stato posto in stato di fermo. Secondo i medici, le sue condizioni di salute sono migliorate ed è possibile interrogarlo. Nella prima audizione di questa mattina in ospedale si è però rifiutato di parlare

21:44Romania: anche dopo ritiro decreto, protesta continua

(ANSA) - BUCAREST, 5 FEB - Anche dopo il ritiro del decreto 'salva-corrotti', decine di migliaia di persone, per il sesto giorno consecutivo, sono scese in piazza oggi a Bucarest e in altre città della Romania per contestare il governo del socialdemocratico Sorin Grindeanu e chiedere le sue dimissioni. Nella capitale i manifestanti sono almeno centomila, radunati intorno alla sede del governo. Per oggi era già prevista una grande manifestazione antigovernativa, con l'arrivo a Bucarest di numerosi autobus pieni di dimostranti da altre regioni del Paese. Finora tutto si è svolto pacificamente e non si sono registrati incidenti.

21:44Centinaia migranti soccorsi al largo della Libia in 3 giorni

(ANSAmed) - ROMA, 6 FEB - Oltre 120 migranti sono stati soccorsi in mare oggi al largo delle coste libiche dalla guardia costiera del governo di Tripoli, che si aggiungono ad altri 400 soccorsi in mare negli ultimi tre giorni: si tratta dei primi dal vertice europeo di Malta di venerdì sull'immigrazione e dal memorandum d'intesa firmato dall'esecutivo di Fayez el Sarraj con l'Italia per fermare il flusso di clandestini sulla rotta mediterranea. Lo riferiscono i media internazionali. Quello di oggi è un barcone, intercettato a circa 20 miglia nautiche a nord-est da Tripoli, con a bordo migranti di vari Paesi africani, fra cui dieci donne e un bambino piccolo.