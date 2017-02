Ultima ora

01:22Tennis: Lorenzi ko, Argentina-Italia sul 2-2 in Coppa Davis

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Italia e Argentina sono sul 2-2 dopo il primo match della terza giornata dell'incontro valido per il primo turno della Coppa Davis di tennis, in corso a Buenos Aires. In un incontro interrotto per due volte e per lunghi periodi dalla pioggia, e giocato comunque per oltre 4 ore, Paolo Lorenzi è stato sconfitto da Carlos Berlocq col punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 3-6, 6-3. L'accesso ai quarti darà deciso dall'ultimo singolare, che vedrà di fronte Fabio Fognini e Guido Pella, in programma domani dalle 11 ora locale.

01:03Calcio: Pioli “c’erano due rigori netti per noi”

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Nel primo tempo c'erano due rigori per noi: Chiellini e Mandzukic su Icardi, con l'addizionale a pochi passi. Noi gli episodi li abbiamo creati ma poi le decisioni prese non ci hanno favorito. In queste gare gli episodi fanno la differenze. Mi sono arrabbiato per questo, ma anche prima del gol di Cuadrado perché abbiamo lasciata scoperta una zona importante da coprire". L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, non le manda a dire all'arbitro dopo la sconfitta con la Juventus, dicendosi dispiaciuto "per questo stop ma abbiamo giocato contro i più forti da squadra e dobbiamo ripartire".

01:02Calcio: Allegri “vinta quasi una semifinale Champions”

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi, la prestazione che avevo chiesto loro. E' stata una gara di livello altissimo, come un quarto o una semifinale di Champions. Nel primo tempo ci sono state occasioni da entrambe le parte, nella ripresa non siamo riusciti a chiuderla e abbiamo difeso molto bene. Per vincere il campionato serviranno molti punti perché sicuramente Roma e Napoli supereranno quota 85". Queste le prima parole dell'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sull'Inter.

00:22Basket: serie A, Milano passa a Varese

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Risultati della 18/a giornata, terza di ritorno, del campionato di serie A di basket: Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia 65-57; The Flexx Pistoia-Sidigas Avellino 67-59; Pasta Reggia Caserta-Vanoli Cremona 79-75; Germani Basket Brescia-Banco di Sardegna Sassari 56-48; Consultinvest Pesaro-Red October Cantù 78-73; Fiat Torino-Betaland Capo d'Orlando 91-92; Openjobmetis Varese-EA7 Emporio Armani Milano 82-98; Grissin Bon Reggio Emilia-Enel Basket Brindisi domani. Classifica: Milano 30 punti; Venezia e Avellino 24; Sassari e Capo d'Orlando 20; Reggio Emilia, Caserta, Brescia, Pistoia, Torino e Trento 18; Brindisi 16; Cantù 14; Pesaro 12; Varese 10; Cremona 8.

00:15Calcio: serie A, Juventus-Inter 1-0

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - La Juventus batte 1-0 l'Inter allo Stadium nel big match della 23/a giornata, una vittoria che consolida il suo primato con 54 punti, 6 di vantaggio sul Napoli e 7 sulla Roma, che ospiterà la Fiorentina martedì a Firenze. Rallenta la squadra di Pioli dopo tante vittorie consecutive, viene scavalcata dalla Lazio, trovandosi a -12 dalla vetta e per ora a -5 dalla zona Champions. Dopo un buon inizio bianconero, con Dybala subito in evidenza per una girata al volo parata da Handanovic e per una traversa sui tocco morbido dalla distanza, l'Inter ha trovato coraggio andando a insidiare più volte Buffon. A rompere l'equilibrio la rete di Cuadrado allo spirare del primo tempo, un siluro di destro da fuori area che non ha lasciato scampo ad Handanovic. Ripresa più complicata per i nerazzurri, costretti a inseguire ma mai davvero pericolosi, mentre Handanovic ha dovuto prodursi in altre prodezze. La legge dello Stadium non ha risparmiato nemmeno la rampante Inter e il campionato sembra segnato.

00:11Super Bowl: Trump, vincono i Patriots per otto punti

(ANSA) - WASHINGTON, 5 FEB - "I Patriots vinceranno per otto punti" e' la previsione del presidente Usa Donald Trump per il Super Bowl 2017, l'attesa finalissima Nfl tra New England Patriots e Atlanta Falcons che si disputerà nella notte italiana nello stadio di Houston in Texas. Trump l'ha avanzata durante l'intervista al presidente che tradizionalmente viene trasmessa nella domenica del seguitissimo evento sportivo. E che Trump abbia un debole per i Patriots e' cosa nota: e' anche amico personale della star della squadra, il quarterback Tom Brady, che ha evitato di sostenere apertamente Donald Trump durante la campagna elettorale, anche se il legame tra i due e' noto.

23:25Calcio: 2-1 all’Egitto, il Camerun vince la Coppa d’Africa

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Il Camerun ha vinto la coppa d'Africa 2017, battendo 2-1 l'Egitto nella finale a Libreville (Gabon). La squadra guidata da Hector Cuper era andata in vantaggio al 22' pt con Elneny, ma i Leoni indomabili hanno ribaltato il risultato nella ripresa con le reti di N'Koulou al 15' e Aboubakar al 44'. Per il Camerun è il quinto successo nel torneo, 15 anni dopo l'ultimo trionfo del 2002.