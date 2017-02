Ultima ora

15:31Calcio: Khedira, per ora non pensiamo al Porto

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - Non distrarsi pensando alla Champions e ai prossimi rivali del Porto, per fare bottino pieno nelle prossime tre partite di campionato. Sami Khedira auspica che non ci siano cali di concentrazione. "Prima di pensare all'Europa, - dice il centrocampista tedesco - dobbiamo calarci nelle sfide di campionato contro Crotone, Cagliari e Palermo, poi potremo pensare al Porto, una squadra fortissima con grandi". Khedira sembra una degli inamovibili nel 4-2-3-1 di Allegri, ma "non importa chi gioca - spiega - l'importante è che la Juventus vinca. Con l'Inter abbiamo giocato una grande partita, sia in fase difensiva che offensiva, vincendo una sfida di altissimo livello".

15:20Calcio: Fiorentina, Kalinic salta la Roma

(ANSA) - FIRENZE, 6 FEB - Nikola Kalinic non è riuscito a superare il provino di questa settimana e quindi Paulo Sousa non lo rischierà domani sera all'Olimpico contro la Roma. E' stato lo stesso allenatore della Fiorentina ad annunciarlo al termine della rifinitura svolta davanti al patron Andrea Della Valle. "Non partiranno con noi né Kalinic nè Saponara mentre sono recuperati Tatarusanu e Gonzalo Rodriguez", ha aggiunto il tecnico viola in attesa del report medico. Rispetto alla trasferta di Pescara rientrano anche Bernardeschi e Astori dopo il turno di squalifica.

15:17Calcio: stadio Roma, Raggi a Totti ‘vieni in Campidoglio’

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Caro Francesco Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi replicando al tweet del capitano giallorosso.

15:10Trump: ‘tutti i sondaggi negativi sono notizie false’

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Tutti i sondaggi negativi sono notizie false, proprio come quelli di Cnn, Abc, Nbc per le elezioni. Ci spiace, ma la gente vuole sicurezza ai confini e controlli severissimi". Questo il tweet con cui stamattina il presidente Trump interviene ancora nella questione del bando a rifugiati e viaggiatori da sette paesi musulmani.

15:10Cyberbullismo: 81% genitori minimizza fenomeno

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Fai schifo. Ucciditi". Di questo tenore sono i messaggi che i cyberbulli indirizzano sui social alla vittima predestinata, "un fenomeno grave, che esiste e che nasce soprattutto nelle aule scolastiche". Lo ha spiegato Roberto Sgalla, direttore delle specialità della Polizia di Stato. "I dati di una recente ricerca del Censis ci dicono che il problema più grave di questo fenomeno - ha sottolineato Sgalla - è convincere i genitori del pericolo di questi comportamenti. La ricerca ha stabilito, infatti, che l'81% dei genitori minimizza il problema quando si trova ad affrontarlo. Tanto che il 49% dei presidi denuncia la difficoltà di rendere consapevoli i genitori dei cyberbulli della gravità di tali comportamenti". Secondo Sgalla "il cyberbullismo non ha carnefici e vittime ma solo vittime" perché i ragazzi non mostrano di avere consapevolezza di come agiscono sui social. "Il compito della Polizia in questo ambito non è dunque di mera repressione ma soprattutto di prevenzione che si fa formando e informando".

15:08Ue, diverse velocità già possibili

(ANSA) - BRUXELLES, 6 FEB - "I trattati permettono già di viaggiare a velocità diverse in certe aree". Così il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, interpellato sulla proposta di un'Europa a due velocità lanciata dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. "La velocità è importante - ha proseguito - ma ugualmente importante è la direzione e l'obiettivo della Commissione è sostenere l'unità della Ue".

15:06Di Maio, gli ortodossi? Il M5s non può avere correnti

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "E' giusto esprimere tutti i giudizi, l'importante è non farsi strumentalizzare. Quando un movimento parla di se stesso annoia i cittadini, l'importante è fare le cose che interessano ai cittadini. Se mi fido? Io mi fido di tutti". Lo afferma il vice presidente della Camera, Luigi Di Maio, ospite de 'L'aria che tira' su La7. "Il M5S non può avere correnti interne. Con la regola dei due mandati, anche se crei una corrente questa è morta dopo due mandati", sottolinea Di Maio. "Io sono il primo dissidente. Nelle assemblee sono spesso in posizione minoritaria quando votiamo. Anche Grillo è il primo dissidente", spiega Di Maio rispondendo a chi, mostrandogli le foto di Roberto Fico, Paola Taverna, Carla Ruocco e Roberta Lombardi gli ricorda le posizioni spesso duramente critiche dei quattro nei confronti di Virginia Raggi.