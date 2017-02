Ultima ora

20:07Pakistan: ucciso un diplomatico afghano

(ANSA) - ISLAMABAD, 6 FEB - Un membro della sicurezza del consolato dell'Afghanistan a Karachi (Pakistan meridionale) ha ucciso oggi nella hall dell'edificio con un fucile mitragliatore un diplomatico afghano per ragioni che per il momento non sono state chiarite. Gli spari hanno causato una immediata emergenza sicurezza nell'area di Odl Clifton della città dove si trovane numerose rappresentanze diplomatiche straniere. Secondo una prima versione dell'incidente la guardia, di nome Hayatullah, avrebbe avuto un diverbio di imprecisata natura con il diplomatico, Zaki Adu, uccidendolo con una raffica di mitra. Il vice ispettore generale della polizia di Karachi, Azad Khan, si è limitato a dichiarare ai giornalisti che "stiamo raccogliendo elementi utili, visioneremo le immagini della telecamera fissa in modo da ricostruire la dinamica dell'incidente".

19:40Mancano barelle, malata a terra, nuovo caso a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 6 FEB - Nuovo caso in Campania di barelle mancanti, nuovo caso di una paziente curata per terra. Questa volta, dopo quanto avvenuto a Nola,l'episodio è stato registrato nel Pronto soccorso del S.Giovanni Bosco di Napoli. Lo fa sapere il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Verdi). "Era seduta su una sedia a rotelle ma è svenuta e, per farla riprendere, è stata stesa per terra''.''Le nuove barelle sono bloccate da tre mesi alla frontiere con la Croazia'' dice il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi che ha fatto un'ispezione dopo una segnalazione. "Ho constatato la situazione difficile in cui sono costretti a lavorare i medici e gli altri dipendenti con i quali mi complimento perché garantiscono l'assistenza nonostante le difficoltà, ma è chiaro che c'è ancora tanto da fare, come è emerso anche nel colloquio che ho avuto col direttore sanitario, Vito Rago, che, saputo dell'emergenza, ha fatto arrivare in pronto soccorso anche letti di visita di altri reparti".

19:26Calcio: serie A, stop di un turno a 9 giocatori

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Oltre agli interisti Icardi e Perisic, squalificati per due giornate e che salteranno la partita casalinga con l'Empoli e la trasferta a Bologna, il giudice sportivo di serie A ha fermato per un turno altri nove giocatori: Callejon e Hysaj del Napoli, Baselli e Valdifiori del Torino, Crisetig del Crotone, Cesar del Chievo, Bellusci dell'Empoli, Ceppitelli del Cagliari e Izzo del Genoa. Fra le società, diecimila euro di multa al Bologna per i ripetuti "cori di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria" durante la partita in cui gli uomini di Donadoni sono stati travolti 1-7 dal Napoli.

19:26Netanyahu, stasera voto per regolarizzare insediamenti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 FEB - Il parlamento israeliano voterà, in tarda serata, la legge di 'regolarizzazione' degli insediamenti ebraici in Cisgiordania costruiti su terra privata palestinese. Lo ha detto a Londra il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che del fatto è stata informata la Casa Bianca e che lui stesso parteciperà al voto non appena rientrato. "Non ho mai detto che voglio posporre il voto ma - ha spiegato - che agirò in base ai nostri interessi nazionali". Questo, per Netanyahu, significa "non sorprendere i nostri amici e tenerli aggiornati: l'amministrazione Usa lo è stata".

19:25Pedofilia: Australia, il 7% dei preti accusati di abusi

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Il 7% dei preti cattolici d'Australia è accusato di aver commesso abusi sessuali su minori dal 1950 in poi. In tutto, fra il 1980 e il 2015, 4.444 persone hanno denunciato abusi di preti o religiosi di 93 entità della Chiesa australiana. Sono le cifre rese note oggi dalla Commissione federale d'inchiesta sulle risposte delle istituzioni agli abusi sessuali su minori, a chiusura di 4 anni di lavoro. E' l'inchiesta più approfondita sulla pedofilia nella storia d'Australia, che ha indagato su chiese, enti benefici, governi locali, scuole, organizzazioni comunitarie, gruppi di boy scout, club sportivi e sulla polizia. "Quello che è stato rivelato è straziante: come cattolici chiniamo la testa per la vergogna", ha commentato l'arcivescovo di Sydney, monsignor Anthony Fisher, in un messaggio pubblicato sul sito della diocesi, sentendosi "personalmente scosso e umiliato", e fornendo anche le cifre di 572 preti, di cui 384 diocesani, 597 religiosi e 96 religiose accusati di aver commesso abusi pedofili dal 1950.

19:18Maltempo: esonda il Sarno a Pompei, soccorsi automobilisti

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 6 FEB - Troppa pioggia, esonda il fiume Sarno. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per trarre in salvo gli occupanti di tre auto rimaste impantanate. Soccorsa anche una coppia di anziani riportata all' asciutto con un canottino. Via Ripuaria, a Pompei, è stata chiusa al traffico e lo resterà finché l'acqua non defluirà completamente. Isolati gli abitanti della zona. Danni, inoltre, alle piccole imprese che sorgono a pochi metri dall'ultimo tratto del corso fluviale mai dragato e che ad ogni pioggia allaga via Ripuaria impedendone l'attraversamento.

19:16Calcio: Pjanic, con Inter ribadita nostra forxa

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - "Tre punti importanti, meritati, contro un avversario di grande spessore". Miralem Pjanic analizza la vittoria della Juventus per 1-0 contro l'Inter ai microfoni di JTalk, in onda sul canale tematico bianconero JTv: "Non è stata una gara semplice - si apprende all'anticipazione pubblicata sul sito della società bianconera - ma credo sia stato un successo meritato, in casa abbiamo sempre dimostrato la nostra forza, perdiamo pochi punti e si è visto il perché". Il centrocampista bosniaco è tornato anche sulla questione modulo: "La rosa è ampia e di qualità, il mister può scegliere l'undici migliore per ogni avversario".