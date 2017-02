Ultima ora

00:05Israele approva legge ‘regolarizzazione’ insediamenti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 FEB - Il Parlamento israeliano ha approvato la legge che 'regolarizza' gli insediamenti israeliani costruiti su terreni privati palestinesi in Cisgiordania. La legge è passata con 60 voti contro 52. La legge è stata fortemente contestata dall'opposizione. Il leader laburista Isaac Herzog ha detto più volte che l'approvazione porterà Israele di fronte alla Corte Internazionale Penale dell'Aja.

22:20Fuga di monossido in palestra, 8 bambini in ospedale

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Otto bambini dai 5 ai 10 anni sono stati trasportati in ospedale per una lieve intossicazione da monossido di carbonio fuoriuscito dalla stufetta di una palestra di judo in via Sismondi 34, a Milano. I bambini si stavano allenando quando, attorno alle 18, l'istruttore si è accorto dei loro malori, in particolare dei capogiri e della sonnolenza diffusa. Quattro sono stati portati al Fatebenefratelli, due alla clinica De Marchi e 2 al Niguarda. Le condizioni di tutti non sono preoccupanti. Altri bambini che erano presenti alla lezione non hanno avuto bisogno di ricovero e sono stati portati a casa dai genitori. Anche l'istruttore e la segretaria hanno rifiutato il trasportato. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, la fuga sarebbe stata provocata da un malfunzionamento di una stufetta.

21:45Migranti: arrivi 2017 verso quota 10mila, +50% rispetto 2016

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Si avvicinano già a quota diecimila gli sbarchi di migranti sulle coste italiane nel 2017: ben 2.500 sono arrivati negli ultimi due giorni. Alcune centinaia, soccorsi in mare, toccheranno terra nelle prossime ore e non sono conteggiati nel totale indicato dal Viminale ad oggi: 9.359 arrivi, il 50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (6.030). Gli stranieri provengono in grande maggioranza dall'Africa: Guinea, Costa d'Avorio, Nigeria, Senegal, Gambia e Marocco le nazionalità più rappresentate. (ANSA).

21:39Truffa mense a Bari, reati prescritti per vertici La Cascina

(ANSA) - BARI, 06 FEB - La Corte di Appello di Bari ha dichiarato la prescrizione di tutte le accuse di truffa e frode in pubbliche forniture, assolvendo nel merito per il reato di falso, i 17 imputati nel processo ai vertici romani e baresi e ai fornitori della cooperativa La Cascina, accusati di aver servito cibi di pessima qualità, a volte scaduti e avariati, agli ammalati del Policlinico di Bari, agli alunni di scuole baresi e agli studenti dell'università. I fatti contestati si riferiscono a 16 anni fa. L'indagine portò nell'aprile 2003 all'arresto di 8 indagati. In primo grado il Tribunale Monocratico di Bari, aveva condannato i 17 imputati a pene comprese fra i 2 anni e mezzo e i sei mesi di reclusione. Nel processo d'appello i giudici hanno assolto "perché il fatto non sussiste" da un'accusa di falso Salvatore Menolascina ed Emilio Roussier Fusco, che erano rispettivamente amministratore di fatto e responsabile commerciale della sede di Bari della Cascina, e hanno dichiarato la prescrizione per gli altri reati contestati.

21:38Romania: migliaia tornano in piazza

(ANSA) - BUCAREST, 6 FEB - Anche stasera, per il settimo giorno consecutivo, decine di migliaia di persone sono scese in piazza a manifestare a Bucarest e in altre città della Romania per chiedere le dimissioni del governo e nuove elezioni anticipate. Nonostante il ritiro nel fine settimana del contestato decreto 'salva-corrotti', la protesta non si ferma con i manifestanti che non si accontentano e chiedono al premier socialdemocratico Sorin Grindeanu di farsi da parte insieme a tutto il suo esecutivo, avendo ormai perso ogni credibilità in fatto di lotta alla corruzione dilagante nel Paese. Il decreto revocato sotto la pressione della protesta popolare depenalizzava l'abuso d'ufficio e altri reati di corruzione, un provvedimento interpretato dalla popolazione come un 'regalo' ai tanti politici e imprenditori sotto inchiesta con accuse di corruzione. Anche oggi, come ieri, si registra comunque una manifestazione parallela di sostenitori del governo, radunatisi sotto il palazzo presidenziale.

21:31Mattarella a giudici,non smarrite senso limite

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Non bisogna smarrire mai il senso dei propri limiti soprattutto istituzionali": lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ai giovani magistrati che incontra al Quirinale dice: "Rifuggite dal sottile condizionamento della percezione dell'importanza del proprio ruolo. Questo lo dico anzitutto a me stesso".

21:15Slavina Sella Nevea: dichiarato morto scialpinista

(ANSA) - UDINE, 6 FEB - E' stato dichiarato ufficialmente morto nel tardo pomeriggio Michele Fedele, lo scialpinista di 41 anni recuperato in gravissime condizioni dalla slavina che lo aveva travolto sabato scorso, sul gruppo del Canin. La morte cerebrale dell'uomo era stata osservata intorno alle 12.15 di oggi, e sette ore dopo, al termine del periodo di osservazione, è stato dichiarato il decesso. La famiglia di Fedele ha dato l'assenso alla donazione degli organi. (ANSA).