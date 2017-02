Ultima ora

11:06A slot machine in ore di lavoro, 18 medici indagati

(ANSA) - ROGLIANO (COSENZA), 7 FEB - Giocavano alle slot machine o facevano la spesa; o, ancora, si occupavano di altre faccende private, sempre in orario di lavoro. Sono 18 i medici e dipendenti degli uffici di Rogliano dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza destinatari di 4 sospensioni e 14 obblighi di presentazione, eseguite nell'ambito di un'operazione antiassenteismo dei carabinieri. Le indagini dopo segnalazioni. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura. Ogni giorno, secondo quanto documentato dai carabinieri della Compagnia di Rogliano, c'era qualcuno che si occupava di strisciare i cartellini per tutti. E questo consentiva ad alcuni di accompagnare i figli a scuola per poi tornare tranquillamente a casa, o svolgere attività nel proprio studio privato durante l'orario di servizio. Medici e dipendenti anziché trovarsi sul posto di lavoro, venivano visti a sbrigare le faccende più disparate e anche a fare la spesa al supermercato.

10:53Terremoto: scossa 3.7 fra Marche e Umbria

(ANSA) - MONTE CAVALLO (MACERATA), 7 FEB - ''La scossa l'abbiamo sentita, come no, forte e chiara. Sembra che il terremoto non voglia finire più. E pensare che venerdì mi tornano in paese gli sfollati della neve e delle scosse del 18 gennaio: hanno le case agibili, non possono più restare negli alberghi''. Il sindaco di Monte Cavallo Pietro Cecoli era sveglio quando, alle 00:38 di ieri notte, è arrivata la nuova 'botta' di magnitudo 3.7, con epicentro fra il suo paese e Preci, in Umbria. Un sisma tutto sommato modesto, rispetto ai sismi superiori a 4 delle scorse settimane. Il problema però è il logoramento psicologico delle persone. Su 150 abitanti, Cecoli ne ha diversi in autonoma sistemazione (''me compreso''), alcuni negli hotel della costa, fra cui i 10 che dovrebbero rientrare nel fine settimana, e 14 in attesa delle casette. ''Dicevano che le avremmo avute nell'arco di due o tre mesi, ma mancano le aree attrezzate, che da poco sono diventate di competenza della Regione. Mi sa che dobbiamo aspettare un bel pò''.

10:50Rogo distrugge 30 baracche ghetto Rignano, nessun ferito

(ANSA) - FOGGIA, 7 FEB - Un incendio, forse causato da una stufa, ha distrutto la notte scorsa una trentina di baracche del 'gran ghetto', l'insediamento che si trova nelle campagne tra Rignano Garganico e San Severo, nel Foggiano. A quanto si apprende non vi sono feriti. Nella baraccopoli sono ospitati circa 500 migranti, che lavorano come braccianti nei campi della zona. Sul posto da ore lavorano tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia e carabinieri del Comando provinciale. Nel dicembre scorso un altro violento incendio distrusse quasi tutto il campo. (ANSA).

10:38Sequestrati beni per mezzo milione euro da Dia nel Bresciano

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - La Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) di Brescia ha sequestrato beni mobili ed immobili di proprietà di Antonino Scopelliti, 77enne residente a Capriolo, nel Bresciano, e originario di Reggio Calabria, condannato in via definitiva per diversi reati, commessi tra gli anni '70 e oggi, tra i quali furto, contrabbando, lesioni, usura ed estorsione. Il provvedimento di sequestro odierno è stato emesso dal Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale e Misure di Prevenzione, in accoglimento della proposta per l'applicazione della misura di prevenzione avanzata dal Direttore della Dia. I beni sottoposti a sequestro ammontano a oltre duecentomila euro e risultano costituiti da una villetta a Capriolo (stimata in 150.000 euro) e da titoli e beni (tra cui orologi Rolex, Tudor, Iwc) per oltre 50.000 euro. A Scopelliti sono stati confiscati nei giorni scorsi anche due appartamenti, anche questi a Capriolo, del valore stimato di trecentomila euro.

10:25Siria:Amnesty,in carcere Damasco 13000 giustiziati in 5 anni

(ANSA) - BEIRUT, 7 FEB - Oltre 13.000 persone sono state giustiziate in un carcere di Damasco in cinque anni: lo rende noto Amnesty International in un rapporto pubblicato oggi. L'organizzazione umanitaria riporta che le impiccagioni di massa sono avvenute nella prigione di Saydnaya, soprannominata dai detenuti il 'mattatoio', e si riferiscono a un periodo che va dall'inizio della rivolta del 2011 al 2015. Nel rapporto, basato su interviste a 31 ex carcerati e oltre 50 funzionari, Amnesty sottolinea che le esecuzioni sono state autorizzate da alti funzionari, inclusi i vicepresidenti di Bashar Assad. Le autorità siriane hanno negato le esecuzioni di massa, ma Amnesty scrive che nel carcere di Saydnaya gruppi di 20-50 persone venivano impiccate una o due volte alla settimana.

09:23Terremoti: Turchia, nuova scossa magnitudo 5 su costa nord

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5, la quarta di tale intensità in due giorni, è stata registrata sulla costa nordoccidentale della Turchia alle 3:24 ora italiana. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dell'agenzia sismologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto epicentro quasi tutti in mare davanti al distretto di AyvacÕk, nella provincia di €anakkale. Il bilancio delle ultime scosse è al momento di una decina di case danneggiate in 11 villaggi e almeno cinque persone ferite.

09:15Trump: Governo a Corte, ripristinare subito bando

(ANSA) - NEW YORK, 7 FEB - Il dipartimento di Giustizia americano chiede alla Corte federale di appello di ripristinare immediatamente il bando sui musulmani varato dal presidente Donald Trump. "Da cio' dipende la sicurezza nazionale", si legge nella memoria inviata ai giudici. Il decreto - si sottolinea ancora - "e' legale e rientra nell'esercizio dei poteri del presidente per quel che riguarda sia l'ingresso di stranieri negli Usa sia l'ammissione dei rifugiati".