15:08Cadavere donna su spiaggia Livornese

(ANSA) - SAN VINCENZO (LIVORNO), 7 FEB - Il cadavere di una donna è stato rinvenuto oggi sulla spiaggia di San Vincenzo (Livorno), in località Torraccia. A dare l'allarme, un uomo che stava andando a pescare e che ha visto il cadavere sul bagnasciuga. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e non presentava segni di violenza apparenti. Probabilmente da giorni si trovava in mare. La donna aveva ancora indosso tutti gli abiti: nelle tasche non è stato trovato alcun documento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Piombino che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità della donna. Difficile stabilire anche l'età viste le condizioni della salma ma secondo una prima valutazione si dovrebbe trattare di una donna con più di 40 anni. Il magistrato ha disposto l'autopsia.

15:06Ue: Boldrini, due velocità? E’ occasione per nuovo slancio

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Sono d'accordo, E' un'occasione per un nuovo slancio". Lo dice la presidente della Camera Laura Boldrini a margine della celebrazione dei 130 anni di cooperazione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, rispondendo a chi le chiede di commentare l'ipotesi di un Europa a due velocità. "Viviamo in una stagione in cui dobbiamo fare chiarezza - prosegue - se non lo facciamo rischiamo di perdere tutto, anche la pace". Per questo, sottolinea Boldrini, sarebbe importante un'unione federale di Stati: "Chi vuole andare avanti ha diritto di farlo e chi non lo vuole può rimanerne fuori".

15:05Pd: Speranza, populismi si battono lottando contro povertà

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Esistono ancora destra e sinistra? Alcuni dicono di no. E pensano che ormai la nuova divisione non sia più destra/sinistra ma sistema/antisistema. Questa teoria, se applicata in Italia, significherebbe fare una grande alleanza di 'responsabili' contro Grillo e Salvini. Sarebbe un clamoroso autogol. Destra e sinistra esistono eccome. E per battere davvero i populismi serve prima di tutto affrontare con coraggio le ragioni di fondo da cui essi traggono forza: la crisi sociale, l'emarginazione, la povertà. Cioè riscoprire la Sinistra". Lo scrive su Facebook il leader della sinistra Pd Roberto Speranza.

14:50Siria: tv, raid aerei russi su Idlib, almeno 20 uccisi

(ANSAMed) - BEIRUT, 7 FEB - E' almeno 20 uccisi, tra cui donne e bambini, il bilancio di raid aerei nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce la tv panaraba al Jazira, secondo cui gli attacchi sono stati compiuti da jet russi nel distretto di Idlib. Altre fonti di stampa riferiscono di 26 uccisi ma non si hanno conferme a riguardo.

14:38Banche: Salvini, Pd contro elenco debitori, che schifo!

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Che schifo! Ieri sera verso le 22 la Commissione Finanze del Senato, su richiesta di governo e Pd, ha bocciato la proposta della Lega di rendere pubblici i nomi di chi ha avuto milioni di euro in prestito dalle Banche e non li ha restituiti (fregando tutti gli altri risparmiatori), e ha bocciato anche la proposta di far milionari da parte dei manager bancari con responsabilità accertate. Sarà contenta Maria Etruria Boschi! I furbetti del PD aiutano gli "amici", a pagare sono gli italiani. Oggi alle 16 saremo davanti al Senato contro questa vergogna". Lo scrive su facebook il segretario della Lega Matteo Salvini.

14:38Terremoto: Gentiloni in Abruzzo, lavorare in fretta

(ANSA) - TERAMO, 7 FEB - "Una parte del nostro paese è stata ripetutamente colpita in modo molto grave. Non si è trattato solo di un episodio ma purtroppo di una sequenza. Questo non deve incrinare la coesione delle nostre comunità e la fiducia nel futuro. Però bisogna lavorare e lavorare in fretta perché solo se le Istituzioni saranno veramente unite e rapide questo potrà consentire di restituire fiducia ai nostri territori". Così il premier Paolo Gentiloni a Teramo.

14:35Calcio: Real, spunta ipotesi Lloris

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Non è una novità che il Real Madrid sia interessato al portiere Thibaut Courtois. Il belga conosce già la capitale spagnola, dove moglie e figlia vivono tuttora. Ma, se l'estate scorsa il rapporto con il Chelsea non era idilliaco adesso tutto sembra essere cambiato. Conte ha portato a Stamford Bridge il preparatore Gianluca Spinelli e Courtois è tornato a esprimersi su livelli di rendimento elevati. Questi ultimi sviluppi complicano le modalità per un possibile trasferimento in Spagna dell'estremo difensore belga. Per questo, negli ultimi giorni, ha cominciato a circolare il nome del francese Hugo Lloris, attuale portiere del Tottenham. Il Sun ricorda come il francese abbia rinnovato fino al 2022, ma anche come il Real Madrid abbia pensato a lui per sostituire il partente Keylor Navas. Non sarebbe la prima volta che Real Madrid e Tottenham fanno affari insieme, se l'operazione andasse a buon fine, come testimoniano gli ingaggi di Gareth Bale o Luka Modric, provenienti proprio dal club londinese.