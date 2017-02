Ultima ora

18:32Giustizia: Venezia, in pensione Procuratore Carlo Nordio

(ANSA) - VENEZIA, 7 FEB - Con un brindisi e uno scambio di strette di mano il Procuratore reggente di Venezia Carlo Nordio è andato in pensione, lasciando la toga che ha indossato per 40 anni. La data fatidica è stata ieri, ultimo giorno di lavoro per sopraggiunti limiti di età (70 anni):oggi ha salutato i suoi più stretti collaboratori, i sostituti e il personale della Procura. Nordio da procuratore aggiunto era diventato reggente quando in pensione è andato a fine 2016 il Procuratore capo Luigi Delpino. Oggi l'incarico di reggente è passato all'altro aggiunto Adelchi D'Ippolito in attesa che il Consiglio superiore della magistratura (Csm) provveda alle nuove cariche dopo che Venezia è stata di fatto decapitata. L'ultima grande indagine seguita da Nordio è stata quella che lo ha visto coordinare il pool che ha fatto emergere il malaffare della vicenda Mose, mentre nell'era di Tangentopoli aveva condotto quella sulle 'coop rosse'. Nel corso della sua attività, Nordio si è anche occupato del filone veneto delle Brigate rosse.

18:28Forteto: nuova inchiesta, 2 indagati per subornazione teste

(ANSA) - FIRENZE, 7 FEB - La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per subornazione di testimone in merito alle dichiarazioni fatte da un ospite della comunità Il Forteto al processo contro Rodolfo Fiesoli e contro suoi collaboratori per maltrattamenti e violenze sessuali ai minori affidati dal tribunale alla comunità di Vicchio (Firenze). Al momento risultano indagati i suoi due genitori affidatari perché lo avrebbero istigato a non testimoniare in modo corretto. Il teste arrivò al Forteto all'età di 11 anni coi tre fratelli, provenendo da una famiglia 'difficile'. Oggi adulto, sarebbe stato costretto a deporre al processo dicendo di aver vissuto serenamente per venti anni nella comunità. Ora però denuncia di aver subito pressioni per riportare cose false in aula.

18:27Terza notte proteste in banlieue Parigi

(ANSA) - PARIGI, 7 FEB - Terza notte di violenze in banlieue di Parigi dopo le violenze di quattro poliziotti ai danni di un giovane fermato, pestato e, secondo le accuse, sodomizzato con un manganello. Il fermo era avvenuto giovedì a Aulnay-sous-Bois, dove quattro agenti avrebbero inseguito, picchiato e usato violenza contro il giovane, Theo, 22 anni, durante un controllo di identità degenerato per un diverbio. Il poliziotto accusato di stupro si difende parlando di un "incidente". L'aggressione è avvenuta sotto l'occhio di una telecamera, il video diffuso ha suscitato indignazione, oggi il primo ministro Bernard Cazeneuve ha chiesto "fermezza" contro i responsabili delle violenze. Ieri si è svolta a Aulnay una marcia di sostegno al giovane Theo e di protesta contro la polizia, oggi le madri del quartiere hanno chiesto che la polizia non stringa più d'assedio la zona.

18:23Calcio: Brozovic, frattura a dito piede destro

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Un'altra tegola per l'Inter: frattura al quarto dito del piede destro per Marcelo Brozovic. Lo rende noto la società nerazzurra con una nota in cui viene riportato l'esito della radiografia cui si è sottoposto il centrocampista dopo uno scontro di gioco nella partita con la Juventus. "Nella giornata odierna - si legge nella nota dell'Inter - Marcelo Brozovic si è sottoposto a un esame radiografico al piede destro a seguito di un intervento subito nella gara di domenica contro la Juventus. La radiografia ha evidenziato una frattura della prima falange del quarto dito. Le condizioni del centrocampista croato saranno valutate di settimana in settimana". Un'altra assenza per Stefano Pioli dopo la squalifica di due giornate inflitta a Ivan Perisic e Mauro Icardi dal giudice sportivo.

17:58Calcio: Roma-Fiorentina, Salah tra convocati

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Appena tornato e subito convocato: questa sera all'Olimpico per Roma-Fiorentina ci sarà anche Mohamed Salah. Il giocatore è stato inserito nella lista dei convocati da Luciano Spalletti e sarà in panchina per la sfida coi viola. Salah è rientrato oggi in Italia dal Gabon dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa del suo Egitto contro il Camerun.

17:48Spagna: rubati gioielli a festa Premio Goya cinema

(ANSA) - MADRID, 7 FEB - Gioielli per un valore di oltre 30mila euro sono stati rubati a Madrid durante la consegna dei Premi Goya del cinema spagnolo sabato sera. I gioielli sono spariti da una camera del grande albergo del centro dove si svolgeva la cerimonia. Erano stati forniti da alcune gioiellerie, che li avevano prestati a protagonisti della 'notte dei Goya'. Il furto è stato constatato lunedì, quando i dipendenti delle gioiellerie volevano recuperare i gioielli.

17:48Lega Araba accusa Israele di rubare terra palestinese

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Abul Gheit, ha condannato la decisione del Parlamento israeliano di legalizzare migliaia di insediamenti in Cisgiordania. Tale legge riflette le reali intenzioni del governo israeliano e la sua posizione ostile verso la pace, ha detto Abul Gheit aggiungendo che la legge è una copertura per 'prendersi' le proprietà private dei palestinesi. Lo scrive l'agenzia Mena citando il portavoce dell'organizzazione, Mahmoud Afifi.