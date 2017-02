Ultima ora

21:25Calcio: a ct Albania De Biasi ‘Ordine della stella d’Italia’

(ANSA) - TIRANA, 7 FEB - Il tecnico della nazionale albanese di calcio, Gianni de Biasi, e' stato premiato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo lavoro in Albania. In una cerimonia svoltasi alla residenza dell'ambasciatore italiano a Tirana, Alberto Cutillo, al ct italiano e' stato consegnato l' "Ordine della stella d'Italia" nel grado di Cavaliere "per aver contribuito a rafforzare ulteriormente i legami di amicizia tra i due Paesi e a promuovere l'immagine dell'Albania all'estero, dimostrando sempre un genuino interesse ad approfondire la propria conoscenza della storia e della cultura albanese". De Biasi ha fatto la storia del calcio albanese, mentre la nazionale del Paese delle Aquile per la prima volta lo scorso anno ha partecipato alle finali degli Europei. "Gianni e' riuscito prima della politica a portare l'Albania in Europa", ha osservato Cutillo.

21:21Calcio: video Inter Channel’ci sarebbe altro errore Rizzoli’

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Non si placano le polemiche su Rizzoli. Il giorno dopo la doppia squalifica di Perisic di Icardi, oggi un altro round: Inter Channel manda in onda un video di un episodio della partita contro la Juventus sfuggito durante le riprese in diretta. Al 24' del secondo tempo, punizione in favore dei bianconeri per fuorigioco di Perisic. Chiellini sembra calciare in direzione di Buffon, servendo pero' involontariamente Icardi a tu per tu col portiere bianconero. Rizzoli ferma il gioco e fa ripetere la punizione. Un altro episodio dubbio, secondo il canale tematico nerazzurro, dopo che lo stesso Pioli a fine partita aveva protestato per due rigori non concessi su Icardi.

21:13Golf: Ryder Cup, Montali, “grande opportunità per il Paese”

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Il Progetto RyderCup è una grande opportunità sportiva ed economica per il Paese. Aver avuto l'assegnazione di questo importante torneo è un privilegio e un onore per il Paese Italia. Sarà una grande sfida per tutto il mondo dello sport italiano". Lo afferma il direttore generale del Progetto RyderCup 2022, Gian Paolo Montali, nel giorno in cui la commissione Finanze del Senato ha dato via libera all'emendamento che concede una garanzia per 97 milioni alla manifestazione. "Tutte le persone e le componenti impegnate nella realizzazione del progetto vivranno un momento storico, che vedrà l'Italia al centro dell'universo sportivo per i prossimi anni", ha aggiunto Montali.

21:12Roma: Raggi firmò nomina Romeo, è indagata

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - La sindaca Virginia Raggi firmò la delibera che il nove agosto determinò la promozione di Salvatore Romeo. Per questo ora è indagata in concorso con il suo ex capo della segreteria politica. A Romeo, inoltre, fu triplicato lo stipendio. L'ex capo della segreteria politica del sindaco di Roma Salvatore Romeo è indagato per concorso in abuso d'ufficio nell'inchiesta sulle nomine fatte da Virginia Raggi. Romeo ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato in settimana.

21:11Sport: al Maxxi di Roma mostra fotografica ‘Run for Art

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Inaugurata oggi a Roma, presso lo spazio espositivo del Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la mostra fotografica 'Run for Art - Europe', presentata dalla o-Fondazione Giulio Onesti. La rassegna, presentata dal consigliere di presidenza della fondazione, Novella Calligaris, durerà fino al 12 febbraio e nasce con l'intento di unire arte e sport a livello europeo e esposti i 40 scatti finalisti del concorso omonimo svoltosi nell'estate scorsa e rivolto a fotografi professionali e amatoriali tra i 18 e i 35 anni residenti nell'UE. L'obiettivo è unire i valori olimpici alla fotografia, tra gli scatti presenti anche quello dell'atleta azzurra campionessa del mondo di tiro a segno, Petra Zublasing. Il percorso, suddiviso in 5 categorie con oggetto la 'diversity' quanti sono i cerchi olimpici, dopo il grande successo ottenuto durante la settimana dello sport a Strasburgo sbarca nella Capitale per volere della presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, Silvia Costa.

21:01Stadio Roma: Campidoglio, con club incontro positivo

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "È stato un incontro positivo e costruttivo. Registriamo soddisfazione perché oggi è stato fatto un passo in avanti nel percorso avviato in queste ultime settimane per una revisione finale del progetto". Così in una nota il Campidoglio a proposito del vertice sullo stadio della Roma. "Siamo al lavoro, Campidoglio e società, per verificare gli atti necessari alla conclusione della procedura entro il 3 marzo. Nella riunione di oggi si è deciso di avviare tavoli tecnici da dopodomani", conclude la nota.

20:47Adozioni Congo: Cai, casi sospetti, informati magistrati

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Tra i bambini del Congo adottati da famiglie italiane e ormai nel nostro Paese ce ne sono alcuni che sarebbero stati sottratti alle famiglie naturali, presumibilmente dietro pagamento di somme di denaro. Lo ha denunciato la vicepresidente della Commissione Adozioni internazionali, Silvia Della Monica. Di queste vicende, ha detto, "la Cai sta svolgendo accertamenti ed è stata interessata l'Autorità giudiziaria". "Se i bambini sono stati strappati alle famiglie e gli enti ne erano consapevoli, ci sono precise responsabilità da accertare". Della Monica ha ricordato che della vicenda si era occupata un'inchiesta de L'Espresso del luglio scorso, che tirava in ballo l'ente accreditato Aibi. Secondo la vicepresidente, inoltre, nella Cai c'è un "conflitto di interesse" perchè al suo interno siede il Forum delle associazioni familiari, che nel consiglio direttivo vede proprio l'Aibi: "Controllori e controllati non possono coesistere - ha precisato Della Monica - in commissione non possono sedere enti.