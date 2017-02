Ultima ora

00:17Calcio:Dzeko,vittoria importante dopo la sconfitta di Genova

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "E' sembrata una vittoria facile ma non è stata così. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, poi dopo il primo gol siamo andati bene''. Ai microfoni di Premium Sport, l'attaccante della Roma Edin Dzeko racconta la sua doppietta che ha messo ko la Fiorentina all'Olimpico. '' Dobbiamo continuare così. Non era facile reagire subito dopo la sconfitta contro la Samp, è stato meglio aver giocato contro una grande squadra così abbiamo dato tutto''. Scudetto possibile? ''Noi dobbiamo pensare a una gara alla volta perché è il modo giusto di ragionare. Obiettivo Scarpa d'Oro? Vedremo, ci sono ancora tante partite da giocare".

00:08Serie A: Roma-Fiorentina 4-0

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - La Roma batte la Fiorentina 4-0 (1-0) all'Olimpico e chiude la 23/a giornata del campionato della Serie A riportandosi al secondo posto a 4 punti di distacco dalla Juventus. A dare la vittoria ai giallorossi una doppietta di Edin Dzeko che apre (al 39' del primo tempo) e chiude le marcature (38' st), Federico Fazio (13' st) di testa al suo primo gol in campionato e Nainggolan (30' st).

22:49Candidati a loro insaputa, avviso a consigliere Pd

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - Un avviso di garanzia è stato notificato dalla Guardia di Finanza al consigliere comunale del Pd di Napoli, Salvatore Madonna, nell'ambito dell'inchiesta sulla vicenda che ha visto persone ignare candidate a loro insaputa alle ultime elezioni comunali. Nei confronti del consigliere, che era stato iscritto nel registro degli indagati nei giorni scorsi, è ipotizzato il reato di violazione della legge elettorale.

22:36Sci: ecco sci da Coppa del mondo che gira come un auto

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Uno sci capace di sterzare come se avesse quattro ruote. Potenza, velocità e controllo targati Redster G9, l'ultimo capolavoro di Atomic e uno dei punti di forza della nuova linea dotata di una straordinaria novità usata in Coppa del Mondo: il Servotec. Il nome deriva da "Servolenkung" (servosterzo) perché è proprio di questo che si tratta: con Servotec, lo sci è più libero di flettersi consentendo cambi di direzione più agili e veloci. E proprio per questa nuova linea di sci, Atomic in partnership con Audi, sta avviando una campagna multicanale digitale (che partirà nell'autunno 2017) griffata Marcel Hirscher, vincitore di cinque Coppe del Mondo generali consecutive. Sarà lui il volto di questa campagna dedicata alla nuova linea Redster e alla sua Audi RS6: entrambe nate per i percorsi di gara e realizzate per sfrecciare in pista.

22:12Monti, spread alti? Ora situazione più sicura e solida

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "A differenza di 6 anni fa quando toccò a me, questa volta per la verità anche gli altri spread europei si sono alzati, anche quello della Germania. Ora penso che la situazione sia molto più sicura, solida e stabile di un tempo. Il nostro è un Paese che negli ultimi anni ha cercato di tenere in ordine la finanza pubblica ma senza fare uno scatto per la sua definitiva sistemazione. Il Governo Renzi è stato molto buono nell'orientamento sulle riforme strutturali ma negativo nell'impostazione politica fiscale". LO afferma il senatore Mario Monti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

22:07Claps: non trovò dna Restivo, perito condannato per falso

(ANSA) - SALERNO, 7 FEB - Ha accolto con un'espressione del viso molto tirata la sentenza che lo condanna per falso nella perizia genetica nell'ambito del processo sulla morte di Elisa Claps, la studentessa che fu uccisa a Potenza a soli 16 anni e il cui corpo fu ritrovato nel sottotetto di una chiesa 17 anni dopo. Vincenzo Pascali, medico genetista e docente universitario, assistito dagli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni, ricorrerà in Appello perché nella storia del processo Claps ha sempre difeso il suo operato come corretto e improntato alla ricerca della verità processuale. La perizia sul maglione che indossava Elisa Claps il giorno in cui fu uccisa nella Basilica Cattedrale di Potenza per il medico genetista, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, sarebbe stata eseguita correttamente e il deterioramento dei reperti era dovuto alla tecnica comunemente utilizzata per accertamenti definiti appunto irripetibili.

21:51Migranti: morto in ospedale 15enne sbarcato a Vibo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 7 FEB - Un ragazzo di 15 anni, di origine etiope, è deceduto nell'ospedale di Vibo Valentia dove era giunto in gravi condizioni domenica sera, dopo essere sbarcato dalla nave "Diciotti" della Guardia Costiera insieme ad altre 600 persone. Il minorenne era partito dal suo Paese di origine e nel canale di Sicilia era stato soccorso mentre era su un barcone. Tuttavia le sue condizioni erano già gravi. Denutrito e disidratato è stato subito ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dove è morto la notte scorsa. Quello del ragazzo etiope è solo uno dei casi registrati durante l'ultimo sbarco di profughi a Vibo. Altre 20 persone dell'Africa Subsahariana sono state trovate in condizioni simili e si trovano ricoverate in varie strutture sanitarie in condizioni precarie. Molte di loro hanno bevuto per giorni acqua salata, che ha compromesso le normali funzioni organiche. (ANSA).