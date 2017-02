Ultima ora

10:00Arresto pm Aosta: gip, rafforzata gravità indizi

(ANSA) - AOSTA, 8 FEB - "La gravità degli indizi di colpevolezza" per l'ex pm di Aosta Pasquale Longarini e per l'imprenditore Gerardo Cuomo "si è ulteriormente rafforzata all'esito degli interrogatori di garanzia". Lo scrive il gip Giuseppina Barbara nella sua ordinanza di rigetto di revoca o sostituzione di misura coercitiva che era stata chiesta dai legali. Longarini e Cuomo sono accusati di indebita induzione. L'ex pm deve anche rispondere di favoreggiamento. (ANSA).

09:21Droga: traffico Spagna-Sardegna,banda riforniva tutta Italia

(ANSA) - NUORO, 8 FEB - Un'organizzazione transnazionale che trafficava stupefacenti tra la Spagna e la Sardegna e riforniva le piazze italiane è stata smantellata dalla Polizia al termine di una complessa indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Cagliari. Gli arresti degli appartenenti all'associazione sono stati eseguiti a Nuoro, Cagliari, Sassari, Pavia e Bari. Ingente il quantitativo di droga sequestrato nel corso delle indagini: migliaia di kg tra marijuana, eroina, hascisc e cocaina per un valore di milioni di euro. Ad operare è stata la Squadra mobile di Nuoro insieme a quelle di Milano, Pavia e Bari. Numerose le perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di materiale utile alle indagini. La base logistica dell'organizzazione era ubicata tra Orgosolo (Nuoro) e Siurgus Donigala (Cagliari), con ramificazioni in varie città italiane e in Spagna. Ulteriori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 alla Questura di Nuoro.(ANSA).

01:46Calcio: Coppa Spagna, 1-1 con Atletico, Barcellona in finale

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - La Spagna si ferma per la Coppa del Re, giocano Barcellona e Atletico Madrid: finisce 1-1, i blaugrana accedono alla finale in virtù del 2-1 dell'andata. Protagonista nel bene e nel male della partita Luis Suarez: l'attaccante uruguaiano firma il momentaneo vantaggio nel finale di primo tempo. Nella ripresa succede di tutto. Sergi Roberto e Yannick Ferreira-Carrasco vengono espulsi per doppia ammonizione e in 10 contro 10 la squadra di Simeone trova la forza di reagire con Gameiro: il francese, subentrato a Torres, prima sbaglia un rigore poi fa 1-1 e alimenta le speranze dei Colchoneros. Ultimi minuti tesissimi e proprio qui si rivede Suarez, in negativo: viene espulso per una gomitata (seconda ammonizione) e dunque salterà la finale.

01:44Calcio: capitano Bayern Lahm ‘a fine stagione mi ritiro’

(ANSA-AP) - MONACO, 7 FEB - Il capitano del Bayern Monaco Philipp Lahm ha annunciato il suo ritiro dal calcio alla fine della stagione, un anno prima della scadenza del suo contratto con il club bavarese. Lahm, 33 anni, si era già ritirato dal calcio internazionale dopo aver vinto da capitano i Mondiali in Brasile con la Germania: "Mancano solo alcuni mese - ha detto il giocatore tedesco al termine del match di Coppa di Germania vinto 1-0 con il Wolfsburg - ma non di più". Lahm ha giocato la sua 501esima partita ufficiale nel Bayern contro il Wolfsburg questa sera. Ha vinto la Bundesliga sette volte e sei volte la Coppa di Germania con il Bayern, così come la Champions League nel 2013.

01:28Calcio: De Rossi ‘Juve extraterrestre ma non molleremo’

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Era una partita difficile, il risultato non rende la verità sulla differenza delle squadre. La Fiorentina è molto forte ma abbiamo interpretato alla grande il match''. Ai microfoni di Premium Sport, il centrocampista della Roma Daniele De Rossi racconta la vittoria della sua squadra: Cosa manca per ridurre il gap con la Juventus? ''La Juve le vince quasi tutte, stargli dietro e non mollare è un passo in avanti. Facciamo dei punti che in altri campionati basterebbero per vincere ma questi vincono sempre. Una squadra forte come la nostra è capitata in un periodo con una squadra di extraterrestri che da sei anni sta ai massimi livelli. Non è finita, mancano ancora molte partite e sicuramente non molleremo''. Il rinnovo di contratto? ''Non ho mai parlato del futuro - aggiunge De Rossi - preferisco concentrarmi sul presente perché credo che sia la miglior soluzione. Quello che conta ora è la prossima sfida al Crotone''. Il futuro a 33 anni non è un assillo poi la società mi chiamerà e ne parleremo''.

01:22Trump: pronto permesso per completare oleodotto Dakota

(ANSA) - NEW YORK, 7 GEN - L'amministrazione Trump è pronta a dare il permesso finale necessario per completare il Dakota Access Pipeline, l'oleodotto contestato dai nativi Sioux. Un'opera che era stata fermata da Barack Obama e che Donald Trump vuole far ripartire come stabilito in uno dei primi decreti firmati dal neo presidente americano. Il via libera alla ripresa dei lavori e' stato annunciato dal vicesegretario all'esercito Paul Cramer per le prossime ore, grazie alla rimozione di quegli ostacoli burocratici che finora hanno fermato il progetto. In particolare verra' garantita alla Energy Transfer Partners una servitu' di 30 anni sotto il lago Oahe, in North Dakota. Per settimane i nativi sono stati sul piede di guerra denunciando i rischi di inquinamento delle falde acquifere e dei terreni attraversati dall'oleodotto.

01:21Stadio:Totti a Raggi,ci vedremo a brindisi via libera

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Rispondo alla Sindaca solo ora... ero concentrato sull'importante partita di stasera, fondamentale da vincere: missione compiuta. Ringrazio Virginia Raggi per l'invito, sarò felice di incontrarla, magari proprio per brindare al definitivo via libera per lo stadio che, ne sono certo, arriverà al più presto". Questo il post pubblicato dal capitano della Roma, Francesco Totti, su Facebook dopo il successo dei giallorossi per 4-0 sulla Fiorentina.