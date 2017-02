Ultima ora

13:14Lavoro: Mattarella, ridurre distanze tra Nord e Sud

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - "Ridurre le distanze tra Nord e Sud e far crescere le occasioni di impiego per le nuove generazioni costituisce necessità vitale per la nostra Italia". È quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato ai vescovi di sei regioni del Sud riuniti da oggi a Napoli per discutere di lavoro per i giovani meridionali.

13:02Furbetti cartellino: sospesi 6 dipendenti comune brindisino

(ANSA) - ERCHIE (BRINDISI), 8 FEB - Dopo aver registrato la propria presenza, si allontanavano "in modo sistematico e pressoché quotidiano dal posto di lavoro": sei "furbetti del cartellino" - quattro responsabili di settore e due dipendenti del Comune di Erchie (Brindisi) - sono stati sospesi dal servizio. Stamani la Guardia di Finanza - che cinque mesi fa aveva avviato le indagini - ha eseguito l'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica. Per altri nove dipendenti, in attesa dell'interrogatorio di garanzia, lo stesso gip si è riservato di decidere se applicare la misura di interdizione dal pubblico ufficio. Inoltre le indagini dei finanziari della Compagnia di Francavilla Fontana (Brindisi) hanno permesso di accertare che gli indagati facevano un "uso privato" dei veicoli di proprietà del Comune e utilizzavano "indebitamente" le schede carburanti dello stesso ente per il rifornimento dei propri automezzi.

12:49Omicidio nel catanzarese, ucciso a colpi di arma da fuoco

(ANSA) - CATANZARO, 8 FEB - Un uomo, Antonio Maletta, di 50 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in una zona di campagna tra Girifalco e Borgia, nel catanzarese. Il cadavere di Maletta è stato trovato nei pressi di un casolare a poca distanza dalla strada che collega i due comuni. La vittima è stata raggiunta in parti vitali. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e della Compagnia di Girifalco che hanno avviato le indagini per fare luce sul movente e sul responsabili dell'omicidio. Al lavoro anche gli esperti del reparto di investigazioni scientifiche che stanno effettuando i rilievi.

12:48Montagna: guide alpine impegnate contro abusivismo

(ANSA) - AOSTA, 8 FEB - "Tutelare gli utenti che inconsapevolmente possano affidarsi a figure non autorizzate, la cui professionalità non è garantita da standard internazionali e dall'iter formativo adeguato": è l'obiettivo della Commissione contro l'abusivismo che è stata istituita all'interno del Collegio nazionale delle Guide italiane. "Come medici e avvocati - spiegano - anche le Guide alpine italiane appartengono a un albo professionale, che è tenuto a vigilare contro chi pratica la professione dell'accompagnamento in montagna in modo abusivo". La commissione, istituita ad agosto 2016, dallo scorso dicembre ha preso la forma definitiva ed è presieduta da Stefano Michelazzi: "Stiamo operando per mettere un freno a una situazione di abusivismo 'dilagante' che può, se non arrestata, diventare un fenomeno estremamente pericoloso per la società e per gli eventuali clienti, i quali spesso ignari, si affidano alla sedicente guida senza alcuna garanzia di competenza e senza assicurazione". (ANSA).

12:47Sci: Mondiali, slovena Stuhec domina 1/a prova discesa

(ANSA) - St. Moritz (Svizzera) 9 feb - La slovena Ilka Stuhec in 1.34.53 , non a caso leader di disciplina in questa stagione, è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa iridata di St. Moritz in programma domenica. Alle sue spalle le svizzere Fabienne Suter in 1.34.96 e Lara Gut in 1.35.34. Più indietro e 11/o tempo in 1.36.87 per la campionessa statunitense Lindsey Vonn. MIgliore della italiane -dopo una prova da lei stessa definita come 'guardinga'- è risultata Sofia Goggia, 13/a in 1.36.99 e seguita da Elena Curtoni in 1.37.00. Tempi più alti per le altre azzurre. Goggia e tutte le atlete in pista hanno sofferto per la scarsa visibilità: cielo coperto con il bianco delle nuvole che si confonde con quello della neve sopra in duemila metri di quota dove non c'è vegetazione e non si notano i contrasti della pista Engiadina. È' una pista caratterizzata, come tutta l'area di Corviglia su cui si volgono le gare, da grosse gobbe e salti , con passaggi in cui è molto difficile tenere la linea ideale.

12:31Assenteista recidivo, sindaco Treviso lo fa sospendere

(ANSA) - TREVISO, 8 FEB - In palestra o a casa durante l'orario di lavoro. Non c'è stato scampo per un dipendente del Comune di Treviso assenteista, sospeso dal servizio dal Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Treviso, titolare dell'ufficio disciplinare. Un provvedimento richiesto dal sindaco Giovanni Manildo. Era recidivo perché già sospeso in passato dall'attività lavorativa per sei mesi.

12:23Banche: Grasso “stoppa” emendamento golf, è inammissibile

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Il presidente del Senato Pietro Grasso ha dichiarato inammissibile l'emendamento al decreto banche approvato ieri in commissione Finanze che prevede una fideiussione di 97 milioni di euro per la Ryder Golf Cup. "E' estraneo per materia al provvedimento e non c'entra nulla con la tutela del risparmio", dichiara Grasso che incassa il plauso delle opposizioni e i complimenti di Loredana De Petris. Il governo si appresta a porre la fiducia sul decreto.