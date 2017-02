Ultima ora

15:36Comuni: Genova, Giunta riunita sul futuro di sindaco e Amiu

(ANSA) - GENOVA, 8 FEB - La Giunta del sindaco Marco Doria è riunita per decidere il futuro del primo cittadino e della municipalizzata dei rifiuti Amiu. La riunione è stata convocata a seguito della bocciatura in Consiglio comunale della delibera per l'aggregazione di Amiu con Iren Ambiente, che ha aperto la crisi nella maggioranza. La delibera, su cui puntava il sindaco, doveva garantire il futuro a Amiu e ai lavoratori con l'ingresso di un socio privato. A Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, anche il segretario del Pd cittadino Alessandro Terrile che ha incontrato alcuni assessori per capire cosa sta accadendo. Terrile ha confermato che all'incontro si sta parlando di dimissioni, ma anche di come non aumentare in modo vertigionoso la Tari che sarebbe conseguenza della bocciatura della fusione. Alcuni agenti della polizia municipale tengono lontano dal luogo della riunione i cronisti.

15:33Cina: “Bosco Verticale” di Boeri a Nanchino contro lo smog

(ANSA) - PECHINO, 8 FEB - Il Bosco Verticale, l'innovativo e pluripremiato progetto edilizio di Porta Nuova a Milano curato dall'architetto Stefano Boeri, sbarca in Cina: terzo al mondo e primo in Asia per realizzazione, servirà a ridurre lo smog e i consumi di energia a Nanchino, città di quasi nove milioni di abitanti e capoluogo della provincia di Jiangsu, nota per far parte della dorsale orientale più inquinata del Paese. Sarà realizzato nel 2018, in tempi rapidissimi, e avrà due torri nel Jiangbei New District, caratterizzato da 1.100 alberi e 2.500 piante a cascata: un esempio di edilizia verde e antitesi dei palazzi appariscenti e dallo "strano design" banditi dal presidente Xi Jinping, in una Cina assediata dallo smog. E si è meritato la consacrazione della prima pagina del China Daily che mette la foto di Boeri davanti alla "sua" creatura milanese. Enorme la struttura: una torre da 200 metri dedicata a uffici e una seconda, di 'solo' 100 mt. residenziale e ospiterà al suo interno anche un hotel con 247 camere.

15:25Calcio: Mascherano ko, salterà sfida Champions con il PSG

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Il giocatore del Barcellona Javier Mascherano dovrà restare fuori per due o tre settimane, a causa di un infortunio muscolare nel bicipite femorale della gamba destra, subito sul finire della partita contro l'Atletico Madrid, dopo un contrasto con il brasiliano Filipe Luis. Il club blaugrana ha confermato l'infortunio, dopo avere conosciuto l'esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore stamattina. L''argentino non l'ha presa bene, anche per via del fatto che questo contrattempo gli impedirà di partecipare al match per gli ottavi di Champions contro il PSG, in programma martedì prossimo. Mascherano salterà anche il match contro l'Alaves di sabato, contro il Leganés di domenica 19 ed è in dubbio la sua presenza per la sfida Atletico-Barcellona della Liga, prevista domenica 26 sul terreno del Vicente Calderon, a Madrid. (ANSA).

15:25Orlando, non sono per 2018 ma sciogliere nodi l.elettorale

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Non sono del partito del 2018, si può votare anche rapidissimamente ma prima bisogna sciogliere alcuni nodi sulla legge elettorale". Andrea Orlando, parlando con i giornalisti in Transatlantico, ribadisce la sua posizione rispetto all'ipotesi di elezioni anticipate.

15:17Libia: Mattarella, Italia-Tunisia uniti sulla pacificazione

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Tra Italia e Tunisia c'è il comune forte desiderio di trovare finalmente un Governo condiviso per la Libia che pacifichi quel Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell'incontro con il presidente tunisino Beji Caid Essebsi in visita a Roma.

15:16Italia-Tunisia: Essebsi a italiani, venite, Paese è sicuro

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Il presidente Mattarella è venuto in Tunisia in un momento molto difficile, dopo gli attentati. Ma ora quella stagione fa parte del passato: la sicurezza in Tunisia è al livello dei Paesi europei. Lancio un appello a tutti gli italiani a tornare da noi". E' l'appello che il presidente tunisino Beji Caid Essebsi, accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha lanciato agli italiani perché riprendano senza timore le loro visite nel suo Paese. "Tra i nostri Paesi - ha aggiunto Essebsi - esistono rapporti millenari, pensiamo all'antica Roma e a Cartagine. Ma anche ora c'è una collaborazione molto forte".

15:11Calcio: giudice non chiude curva Inter dopo cori con Lazio

(ANSA) -ROMA, 8 FEB - Il giudice sportivo ha deciso di "non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'Inter", per i cori d'insulto a un giocatore della Lazio durante il quarto di Coppa Italia, "ferma restando la sospensione di un anno dell'esecuzione della precedente sanzione inflitta il 21 aprile 2016". Secondo l'organo di giustizia sportiva, in relazione agli accertamenti disposti, "non emerge un quadro che consenta di applicare una sanzione calibrata e proporzionale rispetto all'effettiva gravità e portata dell'accaduto". I fatti si riferiscono alla partita dei quarti di Coppa Italia fra Lazio e Inter e ai cori d'insulto rivolti al 33' dalla curva dei tifosi nerazzurri a un giocatore della Lazio: erano stati segnalati dagli ispettori della Procura, e Mastrandrea aveva chiesto alla procura altri accertamenti "Le rilevazioni indicative dei collaboratori della Procura federale - scrive il giudice -, non rendono possibile l'applicazione di misure congrue che vadano a penalizzare, per le partite di campionato, il settore".