Ultima ora

18:05Crisi: a Bari una ‘Casa’ per bimbi e famiglie in difficoltà

(ANSA) - BARI, 8 FEB - Offrirà servizi e beni alle famiglie in difficoltà socio-economiche la "Casa delle bambine e dei bambini", un Centro polifunzionale per la prima infanzia nato da una sperimentazione pubblico-privata tra il Comune e la Banca Popolare di Bari e che è stato inaugurato oggi dal sindaco, Antonio Decaro. "Questo - ha detto il sindaco - è un giorno speciale per la città di Bari, speciale come tutti i giorni in cui facciamo qualcosa per prenderci cura del nostro futuro". Nella "Casa" - dove sono stati allestiti diversi spazi, tra cui quello per i giochi, il centro sperimentale per il sostegno alla genitorialità, l'emporio della solidarietà e l'ambulatorio sociale per l'infanzia - si svolgeranno azioni sperimentali, anche nel campo dell'educazione alimentare e della limitazione degli sprechi "con la ridistribuzione di prodotti, anche alimentari, invenduti e non utilizzati". La Banca Popolare di Bari ha coinvolto i propri dipendenti, soci e clienti per fornire, "in forma totalmente gratuita", beni e prodotti.

18:05Alfano, domani accordo Tunisia su migranti irregolari

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Domani Italia e Tunisia firmeranno "intese su cooperazione, turismo, sanità" ed un "accordo sul contrasto all'immigrazione irregolare". Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri Angelino Alfano su Twitter, postando una foto con il presidente tunisino Beji Caid Essebsi, da oggi in Italia per una visita istituzionale. In mattinata il leader tunisino ha incontrato il Presidente Sergio Mattarella, il premier Paolo Gentiloni ed i presidenti dei due rami del Parlamento. "Auspichiamo che prosegua l'eccellente e vitale cooperazione fra i rispettivi comparti di sicurezza contro il terrorismo internazionale, anche riguardo al fenomeno dei foreign fighters di ritorno", ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso. "Speriamo che possa approfondirsi con determinazione il lavoro comune sul tema migratorio e la prevenzione del traffico di persone, secondo le linee che i ministri degli Esteri Alfano e dell'Interno Minniti hanno proposto nelle loro recenti visite a Tunisi".

17:55Calcio: Cairo, Europa obiettivo biennale come contratto Miha

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "L'Europa è un obiettivo, l'ha detto anche Mihajlovic in conferenza stampa ed è l'obiettivo, diciamo, della sua permanenza con noi. Ha un contratto biennale con noi, che potrebbe essere chiaramente prolungato, rinnovato, però Mihajlovic quando arrivò disse: 'io mi pongo l'obiettivo di ritornare in Europa in questi due anni'". Cosi, Urbano Cairo, presidente del Torino, a proposito delle ambizioni di ritorno in Europa del Torino. "Se ci si riesce al primo anno ad andare in Europa, meglio, altrimenti l'obiettivo diventa biennale - aggiunge il patron del club granata -: ce lo siamo posti e lo manteniamo". "I rigori sbagliati? Li avessimo realizzati avremmo probabilmente cinque punti in più e saremmo molto più vicini a un eventuale sesto posto in classifica. Però, insomma, succede. I rigori purtroppo si sbagliano, non bisogna colpevolizzare nessuno, ci mancherebbe altro, perché tutti sbagliano, però certo ci hanno penalizzato". Cairo, poi, prosegue: "Secondo me c'è ancora tutto lo spazio per fare molto bene".

17:52Calcio: Hernanes saluta l’Italia, ‘la sto per lasciare’

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Un selfie davanti a una foto de Colosseo per dire addio all'Italia. Hernanes conferma così, nell'attesa dell'ufficializzazione della Juventus, l'addio all'Italia. "Questa è l'immagine che più mi ha attratto in Italia. Ora che la sto per lasciare è l'ultima immagine che vedo", scrive il brasiliano, prima di approdare in Cina, dove giocherà con la maglia dell'Hebei Fortune. In Italia dal 2010, prima di trasferirsi alla Juventus il centrocampista ha disputato quattro stagioni con la maglia della Lazio e una e mezza con quella dell'Inter.

17:48Raggi-Berdini,assessore in bilico

(ANSA) - ROMA, (ANSA) - ROMA, 8 FEB - 8 FEB - Ci sarà a breve un confronto tra l'assessore all'urbanistica del Campidoglio Paolo Berdini e la sindaca Virginia Raggi dopo l'intervista, poi smentita, nella quale Berdini parlando della Raggi dice che è "impreparata". La posizione dell'assessore, che per le sue posizioni sullo stadio della Roma aveva già causato più di un maldipancia dentro M5S, è ora in bilico. Una parte dei consiglieri sostiene che ha "danneggiato la squadra dicendo falsità" e sarebbe per le sue dimissioni.

17:47Pd: Bersani, voto nel 2018,a giugno il congresso

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "E' ora che tutti, dico tutti, dicano parole chiare: io sono per il voto nel 2018, perchè il governo governi e da qui a giugno si faccia la legge elettorale e a giugno il congresso". E' il timing di Pier Luigi Bersani che, parlando con i giornalisti, invita il vertice del Pd a fare chiarezza sulle tappe "altrimenti, se non rimettiamo i piedi a terra, i cittadini non capiscono e andiamo nei guai non solo politici ma anche economici e sociali". Quanto alla legge elettorale, per Bersani vanno tolti i capilista bloccati.

17:33Cretu, Ue ricostruirà Basilica Norcia

(ANSA) - BRUXELLES, 8 FEB - "La Commissione europea mantiene le promesse", e finanzierà al 100% la ricostruzione della cattedrale di San Benedetto di Norcia, distrutta dal sisma che ha messo in ginocchio il Centro Italia. È il messaggio che la commissaria Ue alle Politiche regionali, Corina Cretu, vuole portare sulle zone colpite dal terremoto durante il suo viaggio in Italia, che prevede tappe a Pompei, Napoli, Norcia e Perugia. Durante un incontro con la stampa al quale ANSA ha preso parte, Cretu si è detta "molto felice" che la commissione Affari regionali del Parlamento europeo abbia dato il primo via libera alla proposta, avanzata dall'esecutivo e "fortemente voluta da Juncker", di cambiare il nuovo regolamento per i fondi Fesr che permetterà di finanziare integralmente la ricostruzione delle zone colpite da catastrofi naturali in tutta Europa. "È ovvio che per i Paesi colpiti è molto difficile intervenire in casi come questo con il cofinanziamento", il nostro "è un segno di solidarietà", spiega la commissaria.