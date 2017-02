Ultima ora

20:15Calcio: Bayern, disappunto per ritiro Lahm

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - L'annunciato ritiro di Philipp Lahm è stato accolto come un fulmine a ciel sereno in casa Bayern. La notizia ha colto di sorpresa i tifosi e ha spiazzato anche il Direttivo del club tedesco, che ha manifestato il proprio disappunto con un comunicato apparso sul sito ufficiale. C'è rabbia e disappunto per la decisione del giocatore perchè la società e il giocatore stavano studiando la possibilità di prolungare il contratto. "Il Bayern Monaco è sorpreso dalla decisione di Philipp Lahm di smettere con l'attività agonistica - si legge nel comunicato a firma del presidente Karl-Heinz Rummenigge -. Era in corso un dialogo intenso e costruttivo con il consigliere Uli Hoeness, sulla possibilità d'inquadramento come direttore sportivo nel club. Alla fine della scorsa settimana, ci ha informato che non è attualmente disponibile per questo incarico e che gli piacerebbe una risoluzione anticipata del contratto da calciatore, in scadenza nel 2018, in modo da smettere già al termine della stagione in corso".

20:10Appalti Romeo, perquisiti uffici società del gruppo

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Gli uffici di società del gruppo che fa capo all'imprenditore Alfredo Romeo sono stati perquisiti da carabinieri e Guardia di Finanza. Il decreto di perquisizione è stato emesso dai pm della procura di Napoli Henry John Woodcock e Celeste Carrano che conducono l'inchiesta su presunte tangenti per appalti assegnati ad aziende del gruppo. L'iniziativa è stata adottata per approfondire il ''ponderoso materiale investigativo'', come scrivono gli inquirenti, scaturito da intercettazioni ambientali eseguite grazie al sistema Trojan e che dimostrerebbe l'esistenza del cosiddetto ''sistema Romeo'' (tangenti e false fatturazioni per costituire provviste in nero). Tra le conversazioni al centro dell'indagine i colloqui tra Romeo e l'ex deputato Italo Bocchino. ''Fluviali colloqui'' in cui si farebbe riferimento, tra l'altro, ad appalti in tutta Italia e a persone della pubblica amministrazione da contattare e ''compiacere'' con denaro o altre utilità.

20:04Brasile: caos a Espirito Santo,sciopera anche polizia civile

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 8 FEB - Ancora critica la situazione a Vitoria, capitale dello stato brasiliano di Espirito Santo: dopo lo sciopero della polizia militare, proclamato sabato scorso, oggi anche quella civile ha deciso di incrociare le braccia. Lo ha confermato ai media il direttore del locale sindacato degli investigatori, Junior Fialho. L'iniziativa è stata presa in segno di protesta per la morte di un agente loro collega, avvenuta la notte scorsa a Colatina, una cittadina a circa 130 km a nordovest di Vitoria.

20:04Occuparono Torre Asinelli, prescrizione per 6 anarchici

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - Si è chiuso con un proscioglimento per prescrizione il processo a sei anarchici, imputati a Bologna per l'occupazione della Torre degli Asinelli, l'11 dicembre 2008. Si trattava di una delle proteste organizzate in quei giorni per manifestare solidarietà al 15enne Alexandros Grigoropoulos, ucciso in Grecia durante scontri con le forze dell'ordine: il gruppo di esponenti del circolo anarchico 'Fuoriluogo' si barricò per alcune ore all'interno della più alta delle Due Torri; in tre salirono in cima e srotolarono lo striscione 'L'odio non ha nazione, sbirri assassini'. I sei, difesi dall'avvocato Ettore Grenci, rispondevano davanti al giudice Lisa Guarnieri di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, invasione di edifici, getto pericoloso di cose, danneggiamento e manifestazione non autorizzata. Era uno dei fatti su cui si basava l'associazione per delinquere contestata dal Pm Morena Plazzi agli anarchici di 'Fuoriluogo', processo concluso con 21 assoluzioni. (ANSA).

20:03Calcio: Milik, Napoli può far bene contro Real

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - "Il Napoli ha tanta qualità e possiamo fare bene in Champions League contro il Real Madrid". Lo ha detto Arek Milik in un'intervista al magazine ufficiale dell'Ajax, il club da cui il Napoli lo ha acquistato la scorsa estate. Milik fa il paragone tra il club azzurro e i lancieri, spiegando che "La differenza con l'Ajax sta in alcuni elementi di esperienza: all'Ajax eravamo tutti giovani e mancavano tre-quattro elementi esperti per fare il salto di qualità". L'attaccante del Napoli "sponsorizza" anche Kasper Dolberg, suo erede nell'attacco del club olandese, che sarebbe nel mirino del Napoli: "Ha grandi qualità e un destro importante. Sono convinto che il club potrà incassare una bella cifra vendendolo".

20:01Libia: Kobler, 2017 deve essere l’anno delle decisioni

(ANSA) - NEW YORK, 8 FEB - "Il 2017 deve essere l'anno delle decisioni in Libia": lo ha detto l'inviato delle Nazioni Unite, Martin Kobler, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu sul Paese nordafricano. "Decisioni su eventuali modifiche all'accordo politico, su come utilizzare al meglio i proventi delle esportazioni di petrolio e gas a beneficio di tutta la popolazione e sulla disastrosa situazione umanitaria", ha aggiunto, ribadendo che "tutte le istituzioni devono rispettare i loro obblighi e responsabilità per attuare l'accordo politico e rispondere alle esigenze dei cittadini".

19:59Calcio: Udinese, stop di tre mesi per Gnokouri

(ANSA) - UDINE, 8 FEB - Gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore Assane Gnoukouri hanno sancito la non idoneità temporanea per i prossimi tre mesi. Lo ha reso noto l'Udinese precisando che il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti medici nei scorsi giorni e che non è risultato idoneo per problemi di tipo cardiaco. Gnoukouri, già indisponibile per una sindrome influenzale, non potrà riprendere l'attività agonistica per questo periodo.