Ultima ora

22:17Calcio: Allegri, io in Premier? Con Juve c’è sintonia

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Il nostro compito era quello di vincere e lo abbiamo fatto. Nel primo tempo il Crotone ci ha chiuso un po' gli spazi e noi circolavamo poco velocemente la palla, ma nel secondo tempo siamo stati bravi a sbloccarla e poi a chiuderla. Non dobbiamo parlare di fuga perché il campionato è ancora lungo".Parola di Massimiliano Allegri. "Io in Inghilterra? Non smentisco e non confermo. Posso dire che con la società sono in grande sintonia: ora dobbiamo solo pensare a vincere e comunque c'è ancora un altro anno e mezzo di contratto. Quando le cose vanno bene penso che i problemi siano pochi", ha aggiunto il tecnico della Juve a Premium Sport. "Pjanic se gli dico di fare la punta la fa e anche bene: in quella posizione riesce a distribuirsi meglio per il campo e gestisce meglio le energie. Pjaca stasera ha fatto una buona partita, specialmente nel secondo tempo: è giovane, gli va dato tempo, ma da qui alla fine ci darà sicuramente una grossa mano. Barzagli ha sentito un leggero fastidio al flessore, lo valuteremo".

22:10Calcio: Pescara, deciso il silenzio stampa

(ANSA) - PESCARA, 8 FEB - Mattinata di lavoro in vista della gara con il Torino per il Pescara ancora scosso dopo l'attentato incendiario che ha distrutto nel cortile di casa due autovetture del presidente Daniele Sebastiani. Fino al 91' della sfida esterna con i granata, si legge sul sito ufficiale del Pescara, non ci saranno dichiarazioni dei tesserati, compresa la conferenza stampa della vigilia del tecnico Massimo Oddo. Un 'silenzio stampa', nei fatti, per solidarietà nei confronti del presidente e anche per ritrovare la giusta serenità dopo la pesante sconfitta con la Lazio per 6-2. Sul fronte indagini, prosegue il lavoro della Digos per dare un volto e un nome agli autori dell'attentato. Attenzione puntata alle immagini delle telecamere, che - si apprende - mostrerebbero qualcosa. Nelle prossime ore potrebbero poi essere prese in esame eventuali misure per la tutela dell'incolumità del patron biancazzurro.

22:03Calcio: stadio Roma Raggi ‘io mai pronunciata, lavoriamo’

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Sullo stadio non mi sono mai pronunciata. C'è un'amministrazione composta dal sindaco, dalla giunta, in primis dall'assessore Berdini, e dai consiglieri che lavorano su questo tema. La posizione comune è quella di lavorare. Abbiamo chiesto la sospensione della conferenza dei servizi, come previsto dalla legge, e avviato un confronto con la società". Così sullo stadio della Roma la sindaca Virginia Raggi, intervenendo alla presentazione del sito web che raccoglie i risultati raggiunti dai Comuni amministrati dal M5S. "Auspichiamo che si riesca a trovare in tempi rapidi una soluzione per consentire alla Roma di avere il proprio stadio e al calcio italiano di dotarsi di strutture moderne e all'avanguardia per essere competitivi a livello internazionale". Il presidente della Lega Serie A Maurizio Beretta commenta all'Ansa gli ultimi sviluppi della vicenda. "Gli stadi funzionali sono la chiave per favorire la passione dei tifosi ed offrire un prodotto all'altezza per le televisioni di tutto il mondo".

21:58Calcio: Bonucci, abbiamo ristabilito le distanze

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "In queste partite non c'è nulla di semplice, abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi per giocare in verticale, ma abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali": così ai microfoni di Premium Sport il difensore della Juventus Leonardo Bonucci. "Il nuovo modulo? Quando c'è, da parte di tutti, voglia di mettersi a disposizione, diventa tutto più facile - aggiunge - Fuga? Abbiamo ristabilito le distanze: il compito nostro è di mantenerle, anzi di aumentarle".

21:53Assunta nono mese gravidanza: io, ‘Giovanna d’Arco’ mamme

(ANSA) - VENEZIA, 8 FEB - "Mi viene da piangere a leggere questi messaggi delle tante mamme che mi hanno scritto. Mi fanno i complimenti, a me, ma io non voglio i complimenti. Sono loro che hanno coraggio". Martina Camuffo la 36enne assunta al nono mese di gravidanza da una società di web design a Mestre, reagisce così mentre scorre i messaggi che le arrivano dalle donne sui social. "Mi hanno scritto un sacco di mamme, nel gruppo social, disperate perchè non hanno lavoro, o licenziate perchè sono rimaste incinta, o donne a cui non è stato rinnovato il contratto. Mi sento un po' la Giovanna d'Arco della situazione". Martina, già mamma di una bimba di 2 anni, è ormai al termine della gravidanza. Attende un'altra figlia, Il parto è già stato programmato, per giovedì della prossima settimana.

21:51Consulta conferma divieto libri e giornali a detenuti 41 bis

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - E' corretta la norma che consente al Dap di vietare ai detenuti sottoposti al 41 bis di ricevere libri e riviste dall'esterno. Lo ha deciso la Corte Costituzionale dichiarando "non fondata" la questione di legittimità sollevata da un magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, che aveva raccolto l'appello di un detenuto in regime di 41 bis a Terni. Secondo la Consulta il divieto consente all'amministrazione penitenziaria, di prevenire contatti del detenuto con l'organizzazione criminale di appartenenza. Sono circa 750 i detenuti in regime di 41 bis in Italia. Il cosiddetto carcere duro, introdotto dopo le stragi di mafia dell'estate 1992, nelle quali persero la vita i magistrati Falcone e Borsellino, che prevede la sospensione di alcuni diritti per i detenuti che abbiano commesso reati gravi come l'associazione mafiosa. Tra le restrizioni più gravose appunto i rapporti dei carcerati con l'esterno: dunque gli incontri con i familiari, le telefonate e i rapporti con gli altri detenuti.

21:49Banche: Senato, ok fiducia su decreto con 157 sì

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - L'Aula del Senato dice sì al decreto banche, per il quale il governo Gentiloni ha chiesto il suo primo voto di fiducia, con 157 sì e 108 no. Il provvedimento passa ora alla Camera.